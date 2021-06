Publicisztika :: 2021. június 27. 22:37 ::

Stabil agyhalál

Noha egyes "haladók" szerint a világnézetek kora lejárt, amely szükségszerűen hozza magával az "értéksemlegesség" és a politikai semmitmondás, nihilizmus korát, rendre szembesülhet vele mindenki, hogy a világnézeteken nem lehet (és nem is szabad) túllépni, hiszen mindenkoron a legfőbb mozgatórugóként működnek. Korunk fintora, hogy akik legjobban hirdetik az imént említett értéksemlegességet, ezzel párhuzamosan ők képviselik legerőszakosabban a saját nézeteiket, amely nem is feltétlenül azért tűnik ennyire népszerűnek, mert vonzó alternatíva az emberek számára, hanem mert erősen, ha úgy tetszik, agresszívan terjeszkedik. Ezzel igazából nincs is baj, ez egy világnézet feladata. Nincs benne meglepő, még akkor sem, ha számunkra egyáltalán nem befogadhatóak ezek a nézetek. A baj inkább ott kezdődik, hogy mind a mai napig nem született meg rá a hasonlóan erőteljesen válasz a másik oldalról. A negédes populizmussal átitatott, megfelelési kényszeres, filoszemita áljobboldal szükségszerűen – saját korlátai miatt – nem tudja betölteni ezt a szerepet, így ahhoz, hogy hathatósan szembeszálljunk a baloldali-liberális destrukcióval, először a jobboldalt kell kérlelhetetlenül megtisztítanunk, hiszen a politikailag korrekt defenzíva nem vezet sehová, csak a pusztulásba.

Persze távolról sem beszélhetünk olyan koherens, masszív ideológiákról, mint amelyek a 20. században terjedtek – ilyenek képviseletére a mai kor társadalmának 90 százaléka alkalmatlan – de még ebben a káoszban is tökéletesen kikristályosodnak egyes célok, elképzelések. Az idei, a járvány miatt eredetileg 2020-as foci Eb is legalább annyira szólt a különböző politikai gyakorlatok, nézetrendszerek összecsapásáról, mint magáról a sportról, aki pedig naivan azt hirdeti, hogy egy ilyen esemény miért nem szólhat "csak a fociról", az a világ működésének alapjaival sincs tisztában. Hovatovább, természetesen drukkoltam a magyar válogatottnak, engem messze jobban érdekelt az Eb társadalmi-politikai vetülete, mint maga a foci, amely különösebben nem tud lázba hozni.

Két ilyen lényegesebb politikai-társadalmi vetületet figyeltem meg. Az egyik a térdeplés vagy nem térdeplés kérdése, melyet két héttel ezelőtt egy írásomban már kiveséztem, a másik pedig az LMBTQ-propaganda nyomulása. Előbbi azért érdekes, mert a térdelés amolyan "jó magyarosan" lett megkerülve (mint a rendszerváltás, ugyebár), amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanúgy kiálltak a "rasszizmus ellen", csak éppen a mezen található "Respect" feliratra mutogatva. Ennek ellenére sokan gondolják mind a mai napig, hogy ez az ország bizony nem vesz részt ilyen dolgokban. Rosszul gondolják.

Ehhez a dologhoz pedig hozzátartozik még egy – pontosabban kettő – fotó is, amelyek az említett esemény után futótűzként kezdtek terjedni a kormánypropagandisták "áldásos" tevékenysége nyomán. Az egyik egy 1938-as német-angol focimeccs csapatait ábrázolja, ahol egy berlini meccs során mindkét válogatott karlendített. A másik 1940 áprilisi, szintén Berlinből, ahol ezúttal a magyar válogatott vendégszerepelt a német csapat ellen. Itt magyar részről nem történt a másikhoz hasonló üdvözlés, ez pedig indokot szolgáltat egyeseknek arra, hogy történelmietlen és észszerűtlen párhuzamot vonjon a BLM-lobbi térdeplős nyomulása és egy, ha úgy tetszik ősi európai üdvözlési forma között, amely egyébként jóval túlmutat a Harmadik Birodalom történetén.



Húha, micsoda "felháborító" jelenet! Az európai civilizáció már akkor is haldoklott! Ja, nem...

Az erőltetett párhuzam persze semmilyen más célt nem szolgál, mint egyszerre hangsúlyozni imádott orbáni rendszerük "merészségét" és mellette odaszúrni a valódi jobboldalnak, ahol ideális esetben egyáltalán nem divat a nemzetiszocializmus összemosása a marxizmussal, a karlendítésért való folyamatos exkuzáció, vagy a "de, én amúgy nem vagyok rasszista" kezdetű önmosdatás.



Az éjjel-nappal való szánalmas "nácizásról" és a hamis nemzetiszocializmus = bolsevizmus analógiáról már többször írtam, Manapság valóban nagy katyvasz lehet a fejekben, hogy azt kell bizonygatni, mennyire nem hasonlatos egymással egy birodalmi üdvözlés és egy nettó marxista alapokon álló, destruktív, szobordöntögető csoportosulás alaptalan térdelés-lobbija.Az éjjel-nappal való szánalmas "nácizásról" és a hamis nemzetiszocializmus = bolsevizmus analógiáról már többször írtam, itt kitérek ennek pár ideológiai részletére is. Ugyanez az analógia most a szivárványos LMBTQ-lobbi = nemzetiszocializmus formában ütötte fel a fejét, amelynek a Németországban játszott meccsünk adott alapot. A német "politikai elit" valóban hisztikampányt kezdeményezett és a szó szoros értelmében mindent beborított a "másság" jelképével, ám hiába a PestiSrácok publicistáinak igyekezete, a hasonlat ezúttal sem állja meg a helyét.

Feltűnő egyébként, hogy dacára annak, hogy közel sem minden német ért egyet a balliberális világnézet dogmáival, a párhuzam felöltött egyfajta nettó egybites, proli, kollektív németellenességet is, amelynek a "németek szükségszerűen olyan erőszakosak voltak a második világháború idején mint most" elképzelés az alapja. Ez persze azontúl, hogy ezen "erőszakosság" nélkül egy hold földet nem kaptunk volna vissza a történelmi Magyarországból, s egyáltalán bécsi döntések se lettek volna, felvet még egy érdekes kérdést. A filoszemita "jobboldaliak" elvetik ugyanis a zsidóság "dogmatikus, előítéleteken alapuló" faji jellemzését, de, ha ugyanezt a németekkel teszik, akkor az máris rendben van? Van egyénként sokkal durvább véleménynyilvánítás is, szintén a már említett PestiSrácok köreiből. Talán emlékeznek még az olvasók, amikor Ambrózy Áron a németek kiirtásáról elmélkedett. Ha valaki ugyanezt megengedné magának a zsidósággal kapcsolatban, a galaxisból is kitörölnék a létezését.



"Respect Hungary"! Német szurkolók a magyarok mellett. Ennyit arról, hogy minden német agymosott lenne. (Forrás:"Nyugaton már megoldották" Fb-oldal)

Ahogy azt már korábban említettem, a karlendítés mítosza jóval túlmutat a Harmadik Birodalom létezésén is, hiszen már az ókori Római Birodalom idején is így köszöntötték a Rómába visszatérő győztes hadvezéreket az ünnepi körmenet alkalmával, de a XX. század elején az olimpiákon is használták ezt a köszöntési formát. Ennélfogva csak még szürreálisabb és remekül kifejezi a Magyarországon is meghonosodott ideológiai katyvaszt az, amikor a Fidesz propagandistái a balliberális Fekete-Győr Andrást is karlendítéssel gyanúsították . Bulvárpolitika ez a javából.

Hogy bosszankodásra ad-e okot, vagy inkább szánalmasan röhejes, amikor egyenlőségjelet vonnak egy bűnöző halála után erőre kapott néger mozgalom, vagy az LMBTQ-söpredék és egy Európa nacionalista és szocialista megújhodását elősegítő XX. századi világnézet, a nemzetiszocializmus között, ki-ki döntse el maga, de annyi bizonyos, hogy a hasonló kísérletek egyre kontraproduktívabbak lesznek, amennyiben a társadalom átlát az egybites propagandán. S hogy egyáltalán miért van szükség ezekre a hasonlatokra? A hazai, vagy a nemzetközi zsidóság nagyon is tudja rá a választ.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info