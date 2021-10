Anyaország, Koronavírus :: 2021. október 29. 12:07 ::

Dúró: már mindenkit zsarolhatnak, hála a kormánynak, amely a Békemenet után jött rá, hogy szigorítani kell

Most már mindenkit zsarolhatnak az oltással a kormány döntése miatt. Átlátszó módon igyekeznek a munkáltatókra hárítani a felelősséget, de egyértelmű a szándék: valójában most teszik kötelezővé az oltást - írja az MTI által is közölt közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese. Alább a folytatás.

Gulyás Gergely áprilisban még azt mondta, hogy nem is lesz harmadik oltás, most meg már azt propagálják, míg Orbán Viktor azt nyilatkozta, hogy az oltás mindent meg fog oldani, erre most megint lezárások jönnek. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely tiltakozik az oltás kötelezővé tétele ellen, egyúttal semmilyen lezárást nem támogatunk, a kormány így is eleget ártott már a gazdaságnak. Érdekes, a Békemenetet egy hete még meg lehetett tartani, de most hirtelen drasztikus lépésekre van szükség a Fidesz szerint.