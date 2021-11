Publicisztika, Anyaország :: 2021. november 30. 10:58 ::

Ül, jó kutya!

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt évek óta tudatosan dolgozott két aspektuson, amivel igyekeztek "különlegessé" válni a választók szemében:



a humor útján – amelyre manapság talán még soha nem volt nagyobb szükség – szavazókat bevonzani,

a "régi iskola" baloldali pártjaitól, majd később a balliberális összefogástól való (valójában csak látszólagos) távolságtartás.

Előbbit, úgy gondolom, nem kell hosszasan magyaráznunk. Az eredetileg viccpártnak indult formáció ma már – a felszín alatt – persze egyáltalán nem az, sőt, az általuk végzett aknamunka így még veszélyesebb, mint egy deklaráltan kultúrmarxista alapokon álló szervezetnél, például a Momentumnál. Persze a kétfarkúak jelenlegi akciói is a vicc, humor alapjain állnak (ezek közül egy-kettő első látásra talán még poénos is lehet), de az utóbbi időben – kezdve talán a BLM-szoborral – a laikusabb szemek számára is egyre inkább kilóg az a bizonyos lóláb. A határok elmosódásával, a külső máz repedezésével és a választások közeledtével persze borítékolható volt, hogy a helyzetet így, ebben a formában nem lehet fenntartani.



Fotó: hvg

Így szűnt meg egy csapásra az az egyszersmind látszólagos távolságtartás, ami eddig a Kutyapártot jellemezte. Ezzel a lépéssel pedig potenciálisan elfordulhatnak tőlük azok a választók, akik egyediségüknél fogva támogatták a "viccpártot", s noha minden bizonnyal túlnyomó többségük liberális felfogású, mégsem szavaznának másik baloldali pártra. A visszalépések, az el nem indulások végleg lerombolták a látszólag egyedi imázst, s ha van, amit nem bocsájt meg a politika és még a mai, több sebből vérző közvélemény sem, az az arculatvesztés és a szürkeség.

Persze felvetődik a kérdés, hogy a Kétfarkú Kutya Párt magától jutott erre a döntésre, vagy "segítettek" nekik? Mint ismeretes, október végén Márki-Zay Péter megkereste a kutyákat, hogy ne induljanak külön, cserébe pedig egy befutó helyet kapnak a balliberális listán. Akkor és ott Kovácsék erre nemet mondtak, tegyük hozzá, jogosan, hiszen az ajánlat még a Kutyapárt támogatottságát nézve is igen soványka volt. Aztán alig telt el egy hónap, és "csodák csodájára" megtört a jég.

Mondhatnánk, hogy néhány tíz visszaléptetés még nem a világ. Valóban nem az, de a döntés, vagyis a teljesen önálló úttól való visszakozás szimbolikus jelentőségű, nem is beszélve három másik aspektusról.

1. Rossz üzenet a választók felé, ha egy korábban deklaráltan önálló párt nem mindenhol indít jelöltet, hiszen ezzel de facto a gyengeségét is elismeri.

2. Aki nem mind a 106 körzetben indít jelöltet, az nem kapja meg a maximális kampánytámogatást, márpedig anyagi források nélkül a politika (mint megannyi más dolog is) értelmezhetetlen.

3. Listaállítás természetesen 106 egyéni jelölt nélkül is lehetséges (2022-ben a minimum 71 egyéni jelölt lesz), de szintén rossz üzenet, és nem mutat fel kellő erőt az, ha valamelyik körzetben van lista, egyéni jelölt viszont nincs. Arról már nem is beszélve, hogy egyéni jelölt híján a kérdéses körzetekben az általános támogatottság is csökkenhet, hiszen nem lesz érdemi kampány.

Végezetül pedig van itt még valami fontos Kovács Gergelynek, a párt elnökének nyilatkozatából:

... ott lehet az mondani, hogy itt nem végtelenül fontos, hogy egyéniben ránk szavazzanak, nehogy abból bármi baj legyen.

Kovács ezt arra értette, hogy mi van akkor, ha a pártlista minimuma miatt "billegő" körzetben is el kell indulniuk, ott, ahol akár a választás is eldőlhet. Nos, legyen szó akármilyen pártról, vagy akár pártszövetségről, vezetőségi tag, de még az "utolsó" aktivista sem mondhat (nyilvánosan) soha ilyet, hogy "nem fontos a jelöltünkre szavazni". Paradox módon ezzel az állítólagos "viccpárt" a maradék komolyságát is elvesztette. Azt, amit tudatosan építettek már évek óta – saját szemszögükből nézve sokszor nem is olyan rosszul.

Csodálkozom, hogy Kovácsék nem okultak a balliberális gőzhenger példájából, ami a Jobbikot is bedarálta, és feladták a számukra kedvező látszólagos távolságtartást. Pontosan ezért gondolom azt, hogy a háttérben azért némi "rásegítés" csak történhetett, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt "megvilágosodjon", ez esetben a "politikai barátok" nem nézték jó szemmel, hogy egy haverjuk velük bandázik ugyan, de külön utakon is mászkál. Persze az is lehet, hogy csak én feltételezek túl sokat róluk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Ui.: A 2018-as országgyűlési választásoknál a balliberálisok koordinált jelöltállítással próbálkoztak. Kovácsék itt is felvállalták a többi baloldali párt logóját, cserébe, ha mások nem indulnak. A végeredmény persze ismeretes, de ez a nyilatkozat is beszédes.

