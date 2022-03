Publicisztika, Programajánló :: 2022. március 18. 13:08 ::

Asszonymenet

Hát újra megtörtént, amit már jó régen kifőztek a magyargyűlölők boszorkány konyhájában: Budaházy Györgyöt 17 év fegyházra ítélték, társaival együtt 117 év börtönbüntetést szabott ki rájuk dr. Ignácz György bíró.

Gyurit és 3 társát kéz-láb bilincsben vitték el a kommandósok a tárgyalásról. A bíró hosszasan sorolta bűneiket, majd még hozzátette azt is, hány millió forintot tartoznak megfizetni az eljárás költségeként. Látszott rajta, hogy legszívesebben kötelet adott volna.



Magyar nők menete szabadságharcosaink emlékére 1956. december 4-én

Az ítélet órákig tartó indoklása alatt elemében volt: eljött végre az ő ideje. Élvezettel ecsetelte, hogy a védelem érveit és bizonyítékait miért nem veszi figyelembe, a vádét pedig miért egytől egyig. Mert megteheti. Nem számít más, csak az, ami a vádat támasztja alá. Fáradhatatlanul sorolta az érveit, a végén szinte nevetett, kétségkívül boldog volt.

A kezdeti megdöbbenés és csüggedést mára felváltotta a hit: ezt nem hagyhatjuk annyiban! Ebben az országban, ahol egyetlen kommunista gyilkost, egyetlen kegyetlen politikust nem ítéltek el, akkor sem, ha 14 éves gyerekeket vert össze, akkor sem, ha 18 éves fiatalokat akasztatott fel, egyetlen ember nem felelt az ország kirablásáért, tönkretételéért, az egyházak felszámolásáért, tömegek kínzásáért, jogfosztásáért, de a rendszerváltás elsikkasztásáért semmiért sem.

De nem bűnhődtek a Gyurcsány kormány tagjai, rendőrei sem a hónapokig tartó terrorért és jogtalanságokért, szemekért, karokért, ujjakért, semmiért! Ebben az országban, ahol gyermekmolesztáló pedofilok egy év felfüggesztett büntetést, de még kegyetlen gyilkosok is csak pár évet kapnak.

Éljen a magyar szabadság, harsogtuk március 15-én, majd másnap Budaházy György 17 év fegyházat kapott.

A semmiért.

Haj Rákóczi, haj Bercsényi, Wesselényi és mindenki, aki az évszázadok alatt a magyar nemzetért adta a szabadságát, életét. Hunyadi Lászlót éppen 565 évvel ezelőtt március 16-án fejezték le. Hát nem változik semmi?

Ha valamiért el fog bukni Európa, akkor azért, mert legjobbjait mindig kriminalizálja, üldözi és börtönbe csukja.

Ezúton szeretném megköszönni a családok nevében a drámai ítélet óta felénk áradó szeretetet, a sok együttérző megnyilvánulást, telefonhívást, üzenetet, a bátorító szavakat a kiállást, az anyagi támogatást mindenkinek, aki most és aki az ezt megelőző évtizedben is mellénk állt és bátorított, együtt sírt és együtt nevetett velünk. Azoknak is, akik minden tüntetésen ott voltak, de már nincsenek közöttünk.

Nem adjuk fel. A magunk eszközeivel küzdeni fogunk a bíróságon tovább, minden fórumon, miden pillanatban, minden lélegzetvétellel azért, hogy ez a gyalázatos igazságtalanság megszűnjön.

Mindenekelőtt az Úristen segítségét kérjük ügyünk előmozdítása érdekében, ezért szolidaritási Istentiszteletre hív a Hazatérés Temploma minden együttérzőt 2022. március 20-án vasárnap 10 órakor a bebörtönzött hazafiak szabadulásáért (1051. Budapest, Szabadság tér 2.).

Utána az érintett családok szervezésében rövid, békés asszonymenetet szervezünk a Hazatérés Templomától a Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézethez, ahol a hazafiakat először fogva tartották. A női szív erejével hegyeket mozdíthatunk.

Várjuk az asszonyokat és lányokat, feleségeket és anyákat, hogy csatlakozzanak hozzánk egy szál virággal.

Aki tud, jöjjön szoknyába. Természetesen a férfiakat is szívesen látjuk.

Budaházy Edda