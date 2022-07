Publicisztika, Külföld :: 2022. július 7. 22:05 ::

A felrobbantott Georgiai Útmutató Kövek legendája

Tudom, a kilőtt árak, a teljességgel impotens kormányzat és a soha nem látott infláció miatt nehéz most másra koncentrálni, de július 6-án ismeretlen tettesek felrobbantották az amerikai Stonehenge néven is ismert Georgiai Útmutató Köveket. Talán nincs emlékmű, amit több rejtély övezne, mint ezeket a köveket. UFO-któl kezdve, a szabadkőműveseken át a „nácikig” már mindenkit meggyanúsítottak az emlékmű felállításával, de a valódi „tettesek” nyomára továbbra sem derült fény. Egyesek a „sátán oltárának” titulálják, vélhetően a szöveg miatt, amely a gránitköveken szerepel.



A Georgiai Útmutató Kövek 2022 májusában (forrás: Wikipédia)

A robbantók valószínűleg túl buzgón reagáltak egy, a köveket övező összeesküvés-elméletre, és olyan súlyosan megrongálták az amerikai Stonehenge-t, hogy a maradékát végül a helyi önkormányzat bontatta le. Magyarországon az emlékmű kevésbé ismert – így magyarul íródott ismertető is kevés van róla – tehát nem Ön a hibás, ha még nem hallott róla. A felrobbantásának híre azonban a hazai média egy részéhez is eljutott, halvány reflektorfénybe húzva ezzel a köveket. De mik azok a Georgiai Útmutató Kövek, ki vagy kik állíttatták, és mi áll rajtuk, ami ennyire kiverte a biztosítékot? Műemlék-gyorstalpaló következik.

A Georgiai Útmutató Kövek (Georgia Guidestones) rejtélyéhez – hiába kutattak már utána történészek, különböző háttérrel rendelkező tudósok – nem sikerült közelebb kerülni az évtizedek során. A műemlék a georgiai Elbert megyében, Atlanta városától mintegy 150 kilométerre, Elberton várostól 15 kilométerre (volt) található. Kietlen területen volt, de a Georgia Highway-ről lehet látni, illetve egy lehajtósáv is segíti az érdeklődő autósokat. Az emlékmű 5,87 méter magas volt, és 6 gránitlapból készült, úgy, hogy az öt tetején állt a hatodik, egyfajta „zárókőként”, négy tömb pedig csillag alakzatban vette körbe az ötödiket. Létezik (létezett) egy ezektől különálló hetedik gránitkő is, mely magyarázó feliratokat tartalmaz a többi kövön található szövegekhez, illetve hiányosan utal egy, az emlékmű alá temetett időkapszulára is, ám ennek létezése több mint kétséges (a kövön az elásásnak és felnyitásnak a dátumai üresen maradtak).

A műemléket 1979-ben rendelte meg egy Robert C. Christian nevű ősz hajú, jó megjelenésű úriember az Elberton Granite Finishing Company-nál. A Robert C. Christian természetesen álnév volt, a szerkezet megrendelését a „hűséges amerikaiak kis csoportjának” nevében adta le. Joe Fendley-n, a cég munkatársán kívül Christian egyetlen emberrel találkozott még személyesen, a Granite City Bank igazgatójával, Wyatt Martinnal. Mivel az igazgató közölte vele, hogy álnévvel semmilyen tranzakciót nem lehet lebonyolítani, elvileg ő az egyetlen ember, aki ismeri (jobban mondva ismerte, hiszen egy gyászjelentés szerint 2021 december 15-én elhunyt) Christian valódi kilétét, de ezt a megrendelő csak örökös titoktartás mellett volt hajlandó elárulni. Wyatt tartotta a szavát, titkát (ha valóban tudta) a sírba vitte. A pénzt különböző bankokból, különböző számlákról utalták, hogy ne lehessen lenyomozni (ez mai szemmel már nyilván furcsa, de 1979-ben járunk, ezt ne feledjük).

Az építkezést 1980-ban kezdték meg, március 22-én pedig már le is leplezték azt Doug Barnard kongresszusi képviselő jelenlétében. Christian még 1979-ben a területet is megvásárolta, ahol az emlékmű áll(t), de azt később átruházta Elbert megyére, amely választ ad arra a kérdésre is, miért bonthatta el az önkormányzat az emlékmű csonkját.

A kövek asztrológiai szempontból is tökéletesen tájolva vannak, ehhez az építéskor Christianék pontos és részletes tervrajzokat mellékeltek, hogy ne fordulhasson elő hiba. De mi a „probléma” az emlékművel? Nyilván nem az, hogy titokban épült.

A Georgiai Útmutató Kövekhez „meglepő módon” útmutatás is készült, szám szerint tíz db (mint a Tízparancsolat), nyolc nyelven. Ha az óramutató járásával megegyező irányban haladunk északról az építmény körül, úgy ezek a következők: angol, spanyol, szuahéli, hindi, héber, arab, hagyományos kínai és orosz. Az útmutatás a megrendelők szerint azért íródott, hogy az Apokalipszist túlélőknek lehetőségük legyen Új Világot építeni és irányítani, hiszen – ahogy azt Christian elvileg Mr. Fendley-nek mondta – „az egyértelmű, hogy ezt a világot tönkretesszük”.

Az útmutatások a következők (sorrendben):

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.

2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.

3. Unite humanity with a living new language.

4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.

5. Protect people and nations with fair laws and just courts.

6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.

7. Avoid petty laws and useless officials.

8. Balance personal rights with social duties.

9. Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.

10. Be not a cancer on the Earth – Leave room for nature – Leave room for nature.

Magyarul:

1.Tartsátok 500 millió alatt a népességszámot, összhangban a természettel!

2. Irányítsd bölcsen az utódnemzést – javítva az erőnlétet és a sokféleséget!

3. Egyesítsd az emberiséget egyetlen élő nyelvvel!

4. Tartsátok a hitet, szenvedélyt, tradíciókat észszerű keretek között!

5. Védjétek az embereket és a nemzeteket igazságos törvényekkel és bíráskodással!

6. Hagyjátok, hogy a nemzetek önmagukat irányítsák, de a nemzetközi vitákat világbíróság döntse el!

7. Ne legyenek piti törvények és haszontalan hivatalnokok!

8. Legyenek egyensúlyban az egyéni jogok és a szociális kötelezettségek!

9. Értékeld az igazságot, szépséget, szeretetet (szerelmet), keresd a harmóniát a végtelennel!

10. Ne légy rosszindulatú daganat a Föld testén! Hagyj teret a természetnek! Hagyj teret a természetnek!

Ezen felül négy ősi nyelv (babilóniai ékírással, egyiptomi hieroglifákkal, szanszkrit és klasszikus görög) is szerepel a kövek oldalain, de ezeken a nyelveken nem lettek lefordítva az útmutatások.

Nos, ezek alapján lett céltábla a gránitkövekből. Az összeesküvés-elméletek mennyisége megszámlálhatatlan, a „sátán szavaitól” kezdve egészen az UFO-elméletekig. 2008-ban antiglobalisták megrongálták és globalizmus-ellenes feliratokat fújtak rá, 2022. július 6-ának reggelén pedig ismeretlenek megsemmisítették a köveket.

Nyilván nem szorul magyarázatra, mik verték ki elsősorban a biztosítékot. A népesség szabályozása, a világkormány és világbíróság belengetése, vagy bibliai szemszögből az „egyetlen élő nyelv” iránti óhaj, ami bűnnek számít, ugye.

Azonban, ha nem rögtön a robbanószerért nyúlunk, felfedezhetünk ellentmondásokat is a tanácsok között. Világbíróság, világkormány és közös nyelv mellett nem akarták megszüntetni a nemzetek létét (sőt, az irányítást is meghagyták volna ezek kezében, igaz, azt nem részletezik, milyen mértékben), de az „erőnlét javítása” is érdekes pont, hiszen – főleg a Covid-nyomán – a háttérhatalmakat azzal gyanúsítják (nem alaptalanul), hogy pontosan le akarják építeni az emberek egészségét. A kettő együtt márpedig nem megy, még akkor sem, ha az Apokalipszis utáni létre gondolunk, hiszen tönkretett emberek kevés eséllyel nemzenek, nevelnek egészségtől kicsattanó utódokat. A természet megóvása pedig (amit többször, egymás után is nyomatékosítanak), nem éppen egy olyan mottó, amit az ördög szájából „várnánk”.



A felrobbantott Georgiai Útmutató Kövek 2022. július 6-án reggel (forrás: Reuters)

Az atomkatasztrófától való félelem (kvázi Apokalipszis?) is érdekes kérdés. Ismét aktuális lehet és ne feledjük, hogy Christian korában is az volt, hiszen még javában dúlt a hidegháború. Lehetséges, hogy a kövek keletkezését ez a páni félelem szülte?

Egyébként abban, hogy „ezt a világot úgyis tönkretesszük”, nagyon úgy fest, hogy Christianéknak igazuk volt. Hogy ez visszafordítható-e? Kérdéses. A népességszám pedig... nos, nem bocsátkoznak részletekbe, mégis milyen eszközökkel tartsák azt 500 millió alatt, de annyi szent, hogy a népességrobbanás óriási probléma, de természetesen nem a fehér ember, hanem a harmadik világ és a fejlődő országok (India, Pakisztán stb.) miatt. Ezzel pedig egyértelmű, hogy kezdeni kell valamit, mert ennyi embert a Föld egész egyszerűen nem fog elbírni. A baj csak az, hogy a jelenlegi világrend céltábláján – az alacsony szaporulat ellenére – a fehér ember szerepel.

A Georgiai Útmutató Kövek valódi szándéka legalább annyira ködös, mint a keletkezése. Komoly útmutatás az Apokalipszist túlélő emberek számára, hogy még egyszer ne essünk ugyanazokba a csapdákba? Egyszerű tréfa, hogy legyen miről beszélgetnie (és vitáznia) a hétköznapi embernek? A háttérhatalmak elnagyolt menetrendje (mondjuk, ha így van, azt mégis miért tennék közszemlére egyfajta tanács-sorozatként)? Stb-stb.

Az is világos, hogy a megannyi elmélet, amely a készítőket övezi, nem fér meg egymás mellett. Hacsak nem egy fehér felsőbbrendűséget hirdető sátáni földönkívüliről beszélünk, aki mellesleg a szabadkőművesek között is tagsággal rendelkezik (külön-külön értve mindegyik elmélet napvilágot látott). S akkor az ideológiai ellentétekről még nem is beszéltünk, hiszen több jobboldali aktivista (vagy éppen a georgiai republikánus kormányzói előválasztáson induló egyik jelölt idén májusban) szólított fel az emlékmű megsemmisítésére, megint mások egy dokumentumfilmben (a 2015-ös Dark Clouds over Elberton – Sötét fellegek Elberton felett) viszont azt állították, hogy a kövek megrendelője és a szöveg írója egy orvos, aki lelkes David Duke-támogató volt.

Talán sosem derül ki, de, hogy felrobbantani a semmi közepén tök felesleges volt, az egészen biztos, mert ennyivel is csökkent az esélye, hogy valaha többet megtudjunk róluk. Ha nem rossz szándékú emberek műve, akkor azért volt felesleges, ha meg igen, akkor azért, mert ezzel nem számolták fel ezt a lehetséges gonosz erőt, hiszen azt nem a semmi közepén, hanem a nagyvárosok üzleti negyedeiben, az „elitnek” rendezett összejöveteleken, a „sötét szobákban” kell keresni.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info