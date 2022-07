Publicisztika, Koronavírus :: 2022. július 8. 23:16 ::

Fősodratú média: rettegjetek, a sírból támad a koronavírus!

Egy valamit egészen biztosan ki lehet jelenteni. Aki azt gondolta, a Covid-őrületnek teljes egészében vége, az tévedett. Aki úgy vélte, idén tavasszal, mikor a kormány kivezette a korlátozások nagy részét, hogy ezzel lezárult egy fejezet, vizsgálja felül álláspontját. És itt még csak nem is a majomhimlőre gondolunk – bár adott esetben akár hozzá is csaphatják a hisztériakeltéshez.



Forrás: Facebook / Giantmicrobes

Mielőtt kielemeznénk, az elmúlt hetekben milyen vélemények hangoztak el az úgynevezett „kedvenc” szakértőinktől, érdemes egy gondolatot közbe szúrnunk. Magyarországon és a világban a politikai elit nem tette meg a szembenézést azzal, amit az elmúlt 2 esztendőben tettek. A korrekció úgy-ahogy viszont megtörtént, ha azt vesszük, hogy azonos járványügyi adatokat vizsgálva azt látjuk, hogy nem vezetnek be semmilyen korlátozást. Annak ellenére sem, hogy 1-2 évvel ezelőtt ugyanilyen adatok mellett zárták le az országot és a teljes világot.

Ez nyílt beismerése annak, hogy teljes hülyeség volt az egész. A bocsánatkérés persze nem hangzott el, vélhetően nem is fog, mélyebb összefüggések akadnak itt a háttérben.

A média viszont még ezt a fajta "korrekciót" sem követte el! Mintha mi sem történt volna, ugyanúgy játsszák tovább a régi lemezt. Élenjáró volt ebben korábban is a 444.hu szélsőliberális szellemiségű, amerikai érdekeltségekbe tartozó portál.

– Az elmúlt hetekben az új fertőzöttek száma már elkezdett meredeken emelkedni, sajnos mostanra a kórházban kezelt covidosok számán is látszik a járvány jelentős erősödése – derül ki a kormányzati koronavírus heti jelentéséből – így rettegnek.

– 4 663 új fertőzöttet regisztráltak a múlt héten. Vagyis tart az a trend, hogy hetente több mint 50 százalékkal nő a hivatalos statisztikákba bekerül covidosok száma (két hete 1 961, egy hete 3 042 új fertőzöttről számoltak be). Hogy hány tesztből lett ennyi pozitív, az a kormányzati oldalról egyáltalán nem derül ki, pedig fontos mutató lenne – figyelmeztetnek, s én elárulom nekik, igen, ha többet tesztelnének, még több lenne a fertőzött. Csakhogy ennek az égvilágon semmi értelme nincs! Merthogy nagyjából az emberek 99,5%-án tünetmentesen át is megy a vírus...

S rákapcsoltak – hogyha már fentebb hivatkoztunk rájuk – természetesen a hivatásos Covid-hisztériázók is, és már követelik a ki tudja hányadik oltást. Pedig lényegében a lőtéri kóbor kutyát nem érdekli az oltásuk. Kanadának például13,6 millió adag lejárt AstraZeneca-vakcinát kell kidobnia, mert sem otthon, sem külföldön nem talált nekik gazdát.

Egyébként meg beszédes, hogy egy, az NNK által közölt friss adatsorból kiderült, hogy 2021-ben a koronavírus járvány következtében elhunytak egynegyede kapott legalább egy oltást.

Szlávik János (hivatásos Covid-komisszár) pedig felfedezte a nyáron settenkedő variánst is. Az új variánsról a TV2 Mokka c. műsorában azt mondta, hogy enyhébb tüneteket okoz, de azokat is megfertőzheti, akik oltást kaptak, vagy már átestek a betegségen. Mint mondta: az eddigi tapasztalatok alapján jóval enyhébb tünetekkel zajlik le a betegség, ha valaki megkapta mind a három oltását, vagy átesett korábban már a betegségen.

– Jóllehet itthon is terjed az omikron ötödik alvariánsa, nem várható nyáron korlátozás – mondta Rusvai Miklós, ebből pedig már arra köveztethetünk, hogy akkor ősszel várható a korlátozás. Nem is valóságtól elrugaszkodott feltételezés ez, hiszen hozzáfűzte:

Ezért úgy gondolom, hogy most inkább csak járványhullámocska lesz, napi 1500-2000-et nem meghaladó fertőzésszámmal. Valódi járványhullámról csak akkor beszélhetnénk, ha a napi fertőzöttségi adatok meghaladnák a tízezret. Erre inkább ősszel, október közepétől, a felső légúti betegségek szezonjában van esély.

Hogy a kör bezáruljon, térjünk vissza a magyarországi média rendkívül kártékony szerepére, Portfólió egész egyszerűen úgy fogalmazott , mintha az Apokalipszis négy lovasa közül az egyik lovagolna már fejünk felett, s nem adta alább, ezzel a címmel „sokkolta” olvasóit:

Sírjából támad a koronavírus Magyarországon: van olyan megyénk, ahol már duplázódnak a számok.

Húha! De ez itt már kevés lesz, merem remélni, az emberek nagyobbik fele az alábbi módon reagál az egész műhisztire:

Mert így is van rendjén.

Lantos János – Kuruc.info