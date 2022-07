Publicisztika, Anyaország :: 2022. július 14. 08:32 ::

A kormány megvalósította Márki-Zay korábbi javaslatát

A közüzemi szolgáltatók számára kifizetett összeget inkább az energiafelhasználás csökkentésével kellene csökkenteni, hasonlóan ahhoz, mint amikor az olajválság idején az Egyesült Államokban elterjedtek a kisebb fogyasztású autók és a közös munkába járás - fogalmazott még tavasszal Márki-Zay Péter, a balliberális ellenzék bukott miniszterelnök jelöltje.



Elégedett lehet (fotó: Promenad24)

A miniszterelnök-jelölt egy interjúban arról is beszélt, hogy a háztartásonként havonta 32 ezer forintba kerülő rezsicsökkentés fenntarthatatlan, és nem lehetséges a világpiaci árakat a határon megállítani, ugyanakkor hódmezővásárhelyi tapasztalatait idézte fel, ahol az energiahatékonyság növelésével sikerült az idősek otthonának rezsiköltségeit csökkenteni. Ezt követően a Fidesz-közeli média ott támadta, ahol tudta, lehülyézte, és természetesen kijelentette, ilyet nem lehet tenni. Nyilván jelen írás semmilyen tekintetben nem Márki-Zay védelmében íródik, viszont tegnap az derült ki, hogy a javaslatát mégis megvalósította a kormány.

Az energiakrízissel kapcsolatos kormányülés után Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Németh Szilárd rezsibiztos tett bejelentéseket a szerda délutáni Kormányinfón. Hét intézkedést ismertettek az energiaválság megelőzése érdekében, és azért, hogy legyen elegendő energia télre. Ennek keretében többek között a rezsicsökkentést alapjaiban módosítja a kormány. Az átlagfogyasztás mértékéig lesz rezsicsökkentett a villany és a gáz ára, e felett az érintettek a piac árat fogják fizetni, mondták.

És itt jönnek a kérdések, egyelőre csak kettő:

1. Emlékszünk, ugye, hogy néhány héttel ezelőtt létrehoztak egy úgynevezett rezsialapot? A rezsit megvédjük, az extraprofitot elvonjuk - hangzott a csatakiáltás magától Orbán Viktortól. Bár arra is emlékezhetünk, hogy a saját oligarcháikat nem adóztatják meg, ahogy az óriás techcégek is kimaradtak. Mindazonáltal jogosan merül fel a kérdés, ezekkel mi van, ha azért szedik be őket, hogy megvédjék a rezsit? Merthogy nem úgy tűnik, hogy meg tudják védeni...

2. Itt térünk rá arra, hogy bár azt állítják, a magyar társadalom háromnegyed részét nem érinti majd, ugyanis a KSH (ismerjük a statisztikáikat máshonnan) adatai szerint az átlag gázfogyasztás 144 köbméter/hó, villamos energiánál 210 kilowattóra/hó, és ez szerintük az átlag. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos, és olvasva a különféle véleményeket, úgy gondolom, nem "csupán" a társadalom egyharmadát fogja érinteni... Mert ezt az átlagot nagyjából úgy képzelem el, hogy beleszámítottak minden vidéki hobbitelket is, ahová be van kötve az áram és gáz, csak éppen alig van fogyasztása.

A kérdések egyelőre nyitva. Az viszont biztos, cinikusan megjegyezhetjük, milyen jó annak az Európai Uniónak a tagjai között lenni, amely úgy megszanckiózta Oroszországot, hogy mi magunk rokkanunk bele, és az akár 9-szeres, 10-szeres energiaárak pedig az őszre rendkívül forró hangulatot fognak teremteni. S nem a fűtés miatt...

Még egy gondolat erejéig visszatérve Márki-Zayra, azt is kifejtette, hogy szerinte milyen rezsicsökkentésre lenne szükség: „Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni”.

Elégedetten csettinthet. Csak a magyar nép nem.

Lantos János - Kuruc.info