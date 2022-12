Tudják, van ez a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (ismertebb nevén CÖF-CÖKA) nevű szerveződés, amely a Fidesz értelmiségi holdudvarát tömöríti: a párt erősen támogatja őket, a szervezet pedig néha úgy tesz, mintha csinálna valami hasznosat. Mivel dróton rángatják őket, ezek a tevékenységek általában különböző „erődemonstrációkban” merülnek ki, adva a látszatra, mekkora értelmiségi holdudvar áll a kormánypárt mögött. Idén is volt év végi vállveregetés.

Illetőleg... ez a puszta látszat is eléggé omladozik. A december 8-án megrendezett, hangzatosan „csak” Szellemi Honvédő díjátadónak elnevezett eseményen részt vett a Fidesz „házi cigánya”, Győzike is, akit bármely fronton nehezen lehet értelmiséginek nevezni, az általa képviselt „szellemi honvédelem” pedig valahol a Győzike Show első részének első pár másodpercében elbukott.

Győzike egyébként Áder Jánossal, a volt köztársasági elnökkel is parolázott (akinek egyébként az ebben a minőségben végzett, nem túl izmos teljesítménye kissé felértékelődött, mióta Novák Katalin soha nem látott mértékben udvarol a zsidóságnak, vagy tart „jó ízű” megbeszélést a Háttér Társasággal), a mellékelt fotón szintén szereplő Herczegh Anita, a díjat kapott Regőczi Alapítvány vezetőjének sokatmondó arckifejezését pedig inkább nem is firtatnánk, habár kissé mintha Áder is elgondolkodott volna azon, hogy biztos jó ötlet-e ennek a képnek a megörökítése.