„Ünneprontó” leszek, és már az elején lelövöm a poént: nem, nem támad fel, de lássuk, milyen érzelmek töltötték el a magyarságot az argentin győzelem láttán.

A magyarországi radikális jobboldal (sőt, a fideszesek egy jelentős része is) – már, aki követte az eseményeket – szinte kivétel nélkül az argentin válogatottnak szurkolt, túlnyomó részt azért, mert az kivétel nélkül fehérekből áll, amelyet egy ottani jobboldali párt még meg is támogatott egy remek beszólással . Manapság szimpátiát válthat ki valakiből pusztán már az is, ha egy válogatottban csak fehérek vannak? - tesszük fel a jogos kérdést, a válasz pedig egyértelmű igen. Manapság, amikor a multikulti legsötétebb időszakát éljük, és lassan mindent elöntenek a feketék és az LMBTQ-tartalmak, egy teljesen fehér csapat, amely ráadásul kiválóan focizik és megnyeri a döntőt, igazi kuriózumnak számít.