Politikai ínyencek

A valamilyen szempontból formabontó trendek, amelyek élesen szembemennek az addigi szokásokkal, társadalmi gyakorlattal, nem új keletűek, és nem (csak) a jelenlegi világrend sajátjai. Az emberiség történelmében az új megismerése, a trendek átszabásának kísérlete állandó szereplő, születtek belőle nagyon jó, illetőleg nagyon rossz dolgok is. Tegnap már írtam arról, hogy a környezetvédelmi kérdések, meg úgy általában a természet- és élettérvédelem a 21. század egyik kulcskérdése, láttunk már – és a jövőben is fogunk látni – hasznos, működő innovációkat, kókler zsákutcákat és egészen bizarr újítási kísérleteket is. Az EU álláspontja szerint, ha a hagyományos állattartás és húselőállítás mellett "étkezési rovarokat" is fogyasztunk, azzal lényeges mértékben tehermentesítjük a bolygót. Ennek megfelelően immáron legálisan lehet fogyasztani házi tücsköt, keleti vándorsáskát, valamint sárga lisztkukacot.



Fazekas Sándor az ominózus gazdafórumon. Hiába járatta maximumon 2018-as performanszát, úgy néz ki, győzött az új hullám a Fideszen belül is. Mondatai jó pár éve hangzottak el, nem tudni, most mit gondolhat a rovarfogyasztásról (fotó: Bődey János/Index)

Persze a rovarfogyasztás legalizálását nem szép csendben, oldalvonalon intézték, hanem megtámogatják egy elég erőteljes kampánnyal is, ne legyenek kétségeink tehát, hogy a könnyen befolyásolható lakosság jelentős része, ha rögtön nem is, de idővel a szó szoros értelmében bekajálja ezt is, főleg, hogy ezek a rovarok az Európai Bizottság szerint táplálók, és hát amit ők mondanak, "az biztosan úgy van", ugyebár.

Nem akarok átmenni amúgy ellenkampányba, hiszen aki nem akar rovarokat enni, az nem fog, aki meg szeretne, nem én fogom tudni lebeszélni róla, meg amúgy nem is akarom, de amit még szintén nem akarok, az az, hogy én ilyet fogyasszak. Amitől inkább tartok, hogy egyre több olyan élelmiszerbe fogják őket belecsempészni – jellemzően rovarlisztként –, amelyeket én is fogyasztok, az összetevők feltüntetésének szabályosságával, illetve észrevehetőségével (ne az utolsó apró betűs sor utolsó félmondatában szerepeljen mint összetevő) kapcsolatban pedig szintén vannak kétségeim. Mindegy, majd nyitott szemmel járok, amely azért is fog hasznosnak bizonyulni, mert úgy látom, korábbi ellenérzéseit félredobva a NER is belevág a rovarlecsóba. Ebből az okból született meg ez a cikk is.

Még a 2018-as országgyűlési választás kampányhajrájában történt, hogy Németh Szilárd és az akkori földművelésügyi miniszer, Fazekas Sándor Csepelen tartott gazdafórumot (mert ugye ott nagyon sok a mezőgazdasági terület), ami önmagában több mint érdektelen, de elhangzott pár olyan mondat, amit nehezen lehetne beilleszteni a NER legifjabb nemzedékének jelenkori kommunikációjába. Fazekas ugyanis majdnem napra pontosan 5 évvel ezelőtt még ostorozta a rovarevést, hiszen "...a magyar embernek van étkezési szokása: csúszómászó, rovart nem eszünk...". Hovatovább, attól tartott, hogy "a keresztény Európa értékrendjét étkezésben is fellazítják a mássággal", így "elveszítjük az igazodási pontot". Azt sem felejtette ki, hogy "azok, akik onnan jönnek, ahol rovart fogyasztanak, azt akarják majd, hogy ez a lehetőség itt is adott legyen számukra".

Fazekas szavai egyrészt viccesek, mert látszik rajtuk az az izzadtságszag, ahogy megpróbált minél inkább rálicitálni a NER kommunikációjára, és az az igazság, hogy sikerült is rendesen túltolni a biciklit, simán beértük volna ugyanis annyival, hogy az európai kultúrkörben nem szokás rovarokat fogyasztani. Az egykori miniszterre még visszatérünk, de most lássuk, mit fogadott meg Fazekas István intelmeiből a NER legújabb garnitúrájának keltetője, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) "magyar tehetséggondozó intézmény", ahol a jövőbeli Fidesz-fiókák nevelkednek.

Semmit, ugyanis az MCC fehérvári központjában, a Fiatal Tehetség Program (FIT) keretében egészségtudatossági kurzust tartottak a gyerekek számára, ahol

szárított sáska,

rovarlisztből készült proteinszelet és

banános palacsinta (szintén rovarlisztből) volt a menü.

A rendezvényről készült összefoglaló videó alább megtekinthető, de vigyázat, nem éppen Fazekas-kompatibilis perceknek lehetünk fül- és szemtanúi. A kormány holdudvara (és ezáltal maga a rendszer is) tehát fejet hajtott a rovarfogyasztás előtt, és a társadalomra bízza, elterjed-e Magyarországon a rovarfogyasztás, megy a szokásos monitorozás. Hangsúlyozom, hogy itt most nem ezt a kérdést (mármint a rovarok [nem] fogyasztását) kívánom eldönteni, hanem a NER visszásságaira felhívni a figyelmet.

De térjünk akkor vissza egy pillanat erejéig Fazekas Istvánra. Az ominózus fórumon még arról is beszélt, hogy a nagy cégek ki fogják szolgálni a rovarigényt, illetve utána is nézett, hogy az Egyesült Államokban azok fektetnek be a rovarbizniszbe, akik Soros "György" demokrata párti köreihez tartoznak.

Most akkor vagy a Magyarországon 2020-ban mérföldkövet elérő Grinsect (ami szójáték az angol "insect" szóval, ami rovart jelent, vicc nélkül mit ér az élet) is sorosista és betört az országba, vagy pedig az állam is megérezte a változás szelét, de lényeg, hogy Fazekas legnagyobb bánatára úgy néz ki, hazánk is fejet hajt a rovarbiznisz előtt.

2020-ban rovarfehérje-előállító kisüzemet nyitottak, 2022-re pedig egy nagyobb kapacitású fekete katonalégy-tenyésztő és -feldolgozó üzemet álmodtak meg, az erről szóló 2021. januári cikk itt olvasható. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy tenyésztési, takarmányozási célokat szolgálnak ki, valamint állateledeleket gyártanak, emberi fogyasztásra alkalmas termékeket nem, persze ez nem jelenti rögtön azt, hogy nem is fognak a jövőben, ennek előszele lehet az MCC érzékenyítése is.

Egyik oldalon tehát áll a rovarlobbi, másik oldalon meg a kínosan pátoszos Fazekas-féle hozzáállás, amely a tények fényében csak még röhejesebb. Persze a NER mindig szeretett lózungokat pufogtatni, ha tudják, hogy ezzel népszerűek lehetnek a lakosok körében, de bár egyszer megélnénk végre, hogy inkább nem mondanak semmit... Ha valaki rovarevésre adja a fejét, hát tegye, csak kötelező ne legyen.



Nekem is adott a lehetőség, hogy ínyenc legyek, a Facebook pedig kedvesen elém tárja a legjobb vételeket

Az itt látható reklámot egyébként nekem dobta fel a Facebook ma reggel. Szoktam innen reklámot kapni és vásároltam is már ebben a boltban – persze nem ilyen jellegű termékeket –, de eddig ilyen hirdetést még nem kaptam tőlük, pedig évek óta árulják a korábban már engedélyezett rovarokat. Valahogy nem jött meg az étvágyam.

