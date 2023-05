Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2023. május 23. 10:34 ::

Három éve, és azóta sem történt semmi

Három évvel ezelőtt, május 22-én hajnalban történt a Deák téri kettős késelés. Két magyar fiatal veszítette értelmetlenül életét, kik rosszkor voltak rossz helyen. A 16 éves Lászlót és a 20 éves Gergőt Budapesten lincselte meg és késelte halálra egy "fiatalokból álló" társaság. A médiában akkoriban olvastuk, az esetet "szóváltás" előzte meg, és pontosan tudtuk, valójában mi történt.

De tovább is mentek, olyan írásokat is láthattunk, amelyek megpróbálták úgy hajlítani a valóságot, hogy itt igazából két társaság csapott össze, sőt, "még drogot is fogyasztottak". Egyáltalán nem erről volt szó.

Ez már csak abból is leszűrhető volt, hogy az akkor előállított 9 fő 90 százalékának volt már dolga a törvénnyel. Hidegvérrel gyilkoltak, még a megszúrt, földön fekvőt is rugdosták. És itt a lényegi mélysége a cigánybűnözésnek. Az esztelen, frusztrációból fakadó primitív erőszak.

Az az erőszak, melyet mindig, minden körülmények között alkalmazni fog, mert ez fogalomalkotó lényege. Ennek a bűnözői szubkultúrának ez az "éltető ereje".

Ezek az emberek egy olyan közegből jönnek, ahol a börtönviseltség nem szégyen, hanem dicsőség, ahol a gyengébbet megverni, kifosztani és megölni nem bűn, hanem "rajság", és ahol úgy nőnek fel a gyerekek, hogy szüleiktől még véletlenül sem azt látják, hogy munkából élnek. És ez jól van így a jelenleg regnáló kormány, de továbbmegyek, a rendszer szerint is.

Orbán Viktor tegnap nem posztolt a Facebookra. Nem úgy, mint pár nappal ezelőtt, amikor Kis Grófót köszöntötte 30. születésnapján, egyértelműen kirakva az irányjelzőt, hogy a Fidesz számára megkerülhetetlenül fontosak a cigányok.

És hogy az "igazságszolgáltatás" hogyan reagált a három évvel ezelőtti brutális gyilkosságra?

A Fővárosi Törvényszék tavaly márciusban két "verekedő férfit" elítélt társtettesként, csoportosan elkövetett garázdaság miatt.

A negyedrendű vádlottat 300 ezer forint, az ötödrendű vádlottat pedig 400 ezer forint pénzbírságra ítélték! Egy másikat csoportosan elkövetett rablás miatt 1 év 8 hónap börtönbüntetésre ítéltek, amelyet 3 évre felfüggesztettek.

A többiek esetében még nem tudni semmi konkrétat, ami sokat elmond az "igazságszolgáltatásról", három évvel a kettős gyilkosság után még mindig zajlanak a tárgyalások, pedig nem csak a szemtanúk vallomása egyértelmű, de még a lincselést is jól dokumentálták a város kamerái. Idén júniusban lesz három tárgyalási nap is, ahol már jogerős ítélet is várható a tettesek ügyében.

Sajnos fel kell készülnünk arra, hogy elképesztően felháborító ítéletek fognak születni, mert megtanulhattuk már az elmúlt több mint 30 évben, hogy a kiontott magyar vér mennyit ér... Összességében pedig a gyakorlat ugyanaz, mint három éve, Magyarország területén no-go zónák alakulnak ki, a cigánybűnözés háborítatlanul tombol.

Lantos János - Kuruc.info