Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2023. szeptember 28. 07:09 ::

Az ORFK miért nem a cigánybűnözőkkel keménykedik?

Amint arról hírt adtunk, beindult a szokásos rettegés a "náciveszélytől", ezúttal Sopronban. Érdekes módon itt egyből összeáll a nagykoalíció a Fidesztől a Momentumig, ami rendkívül beszédes. De most nem is ezzel akarok foglalkozni, hanem az ORFK közleményével, hozzátéve, nyilvánvalóan teljes mértékben politikai nyomásra született, nem a közrendőr találta ki, és valószínűleg egyet sem ért vele a nagy többségük. De ezeket a kérdéseket nem ők döntik el.



A helyzet "komolyságát" hűen illusztrálja a kép (forrás: mafab.hu)

Korábbi cikkünkben beszámoltunk erről a közleményről, de, mint mondtam, nem mehetünk el szó nélkül mellette.

Mint írják, "a rendezvény egy szélsőjobboldali találkozó, melyre várhatóan radikális szimpatizánsok érkeznek Európa országaiból, így okkal feltételezhető a náci ideológia, a nyílt antiszemitizmus, a rasszizmus megjelenése." Hogy ezeket a fogalmakat egyébként mennyire a média által eltorzított szűrőn keresztül alkalmazták az elmúlt években, abba ne is menjünk bele, de mivel Magyarországon - még - eszmék önmagukban nincsenek kriminalizálva, érdekes kérdés, itt milyen fellépési lehetőséget lát a rendőrség, főként akkor, ha nem is közterületen tartják a rendezvényt.

Úgy folytatódik a közlemény, hogy "Magyarország - közismerten jelentős eredményeket elérve - zéró toleranciát hirdetett ezekkel a jelenségekkel szemben, melyeket a jog eszközeivel is üldöz." Jó tudni, hogy olyan jelenséggel (de talán túlzás is jelenségnek nevezni) szemben lép fel ilyen markánsan a rendőrség, amely bizony a társadalom kollektív biztonságérzetét nemhogy nem zavarja, hanem nem is tudnának például erről a soproni eseményről sem, ha a liberális média nem fújta volna fel.

Majd megerősítik, hogy "a szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben a rendőrség határozottan, ellentmondást nem tűrően, az elkövetés súlyának arányában fog fellépni, amennyiben szükséges. A kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes közrend és közbiztonság fenntartása érdekében a rendőrség a szükséges intézkedéseket megteszi, együttműködve a társszervekkel, és az önkormányzattal."

És itt aztán már tényleg nem lehet tovább kerülgetni a forró kását, mert azt hiszem, még egy politikával nem foglalkozó egyén is feltette volna a kérdést, hogy mi van? Nem inkább a bűnözőkkel szemben kellene ilyen keménynek lenni? Nem inkább azon a gyakorlaton kéne változtatni, hogy a rendőrség a no-go zónákba csak helyszínelni és vért felmosni jár? Nem inkább azon kéne elgondolkodni, rendben van-e, hogy egy átlag magyar állampolgár úgy gondolja, minek szóljon a rendőrségnek, mert úgy sem jönnek ki, majd csak akkor, ha már megtörtént a rablás vagy gyilkosság? Ha ennyire szívén viseli az ORFK a közrendet és a közbiztonságot, akkor illene foglalkoznia azzal a szubkulturális alapon szerveződő cigánybűnözéssel, amely magyarok millióinak életét keserítik meg nap mint nap. Igen, ebben a percben is.

Ezt egyébként a szolgálatot teljesítő rendőrök pontosan tudják, hiszen napi szinten szereznek tapasztalatokat. De tenni nem tehetnek semmit, mert a vezetés politikai utasításra nem engedi nekik. Ennélfogva olyan képsorok árasztják a világhálót, amelyek totálisan rombolják a rendőrség tekintélyét. Rendőröket megalázó cigánybűnözők, és a sor hosszasan folytatható. S amikor van egy ilyen ügy, mint a soproni, amely az emberek nagy részét nem is érdekli, nem is tud róla, csak a körúton belül néhány hivatásos rettegő foglalkozik vele, akkor miért kell hozzájuk szolgai módon igazodni?

A kérdés költői.

Lantos János - Kuruc.info