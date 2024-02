Nem túl sokaknak mond valamit az a név, hogy Fonti Krisztina. Úgy gondolta, mond valami erőset, hátha odafigyel rá valaki. No, akkor adjuk meg neki a figyelmet, és értékeljük. SZDSZ-es időket idéző mocskolódásba kezdett a fideszes önkormányzati képviselő a kitörés évfordulója kapcsán.

- Február 11-hez közeledve évek óta ezekben a napokban Budapest ostromának áldozataira emlékezünk közösen az I. és a II. kerülettel. Mint ismeretes, ilyenkor különböző szervezetek is megemlékeznek a magyar és a német csapatok második világháborús kitörési kísérletéről. Sajnos a Kitörés túrának nevezett rendezvényhez minden évben náci szimpatizánsok is csapódnak, akik ilyenkor tiltott önkényuralmi jelképekkel masíroznak végig a budai kerületeken – mindez pedig félelmet és felháborodást kelt az itt élőkben. Bennem is - írja Facebook-oldalán a hegyvidéki önkormányzati képviselő.