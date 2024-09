Publicisztika :: 2024. szeptember 13. 23:35 ::

Határvédelem Ursula von der Leyen szoknyája mögül?

Jelen írás kissé formabontó lesz abban a tekintetben, hogy sok újat nem fog mondani a Kuruc.info olvasóinak. Sokszor írják - joggal - a cikkek alatt a hozzászólásokban, hogy "ezt nem ide kellett volna írni, mert mi tudjuk". Amit most fogok közölni, azzal is tisztában vannak kedves olvasóink. De mégis, ezen a felületen tudok eljutni hozzájuk, ezért arra kérem őket, igyekezzenek minél több olyan embernek eljuttatni, akik viszont nincsenek tisztában az alább leírtakkal. Vagy ha úgy adódik, szóban érveljenek a cikk gondolatmenete mentén.



Kép: Facebook

Lehet-e felszólalni a migráció ellen Ursula von der Leyen szoknyája mögül? Mi nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem, Magyar Péter mégis ezzel próbálkozik.

Egyébként is jellemző rá, hogy sok jobboldali, de rendkívül felületes módon jobboldalinak nevezhető honfitársunkat téveszti meg azzal, hogy ő valamiféle nemzeti politikát akar, ezúttal a déli határkerítés mellől írt egy bejegyzést a Facebookra, ahol leszögezi, a Tisza Párt ellenzi az illegális migrációt, de hozzáfűzte azt is, amivel már rúgott is egyet a Fideszbe, hogy a brüsszeli menekültügyi szabályokat viszont be kell tartani. Igyekezett tehát egyet kacsintani jobbra (határvédelem), s egyet a balliberális oldalra is (brüsszeli szabályok betartatása).

Ezzel az egésszel éppen "csak" annyi a gond, mint a Fidesz migrációs politikájával. Hogy teljesen hazug és hiteltelen! Ahogy a Fidesznél is csak retorikai elem az egész, főként akkor, amikor százezrével telepíti be a migráns vendégmunkásokat, vagy éppen most Vitnyéden épít migránsszállót, úgy Magyar Péter szavai között sincs sok valódi tartalom.

Egyébként egy jó példa a globalista sajtó működésére, hogy míg a Mi Hazánk napokkal ezelőtt feltárta, hogy mi készül Vitnyéden, a mai (!) napon Magyar Péter is "megébredt", és kiírta a Facebookon, nos, a HVG-n rögtön hírértékű lett.

Túl azon, hogy logikailag is lehetetlen fellépni a migráció ellen úgy, hogy közben Brüsszelnek is meg akar felelni, van itt még egy tényező, amely megkerülhetetlen.

Magyar Péter Tisza Pártja abba az Európai Néppártba ült be az EP-ben, amely Ursula von der Leyen nevével van fémjelezve, s akit Magyar Péter szívélyesen meg is hívott Magyarországra. Napestig lehetne idézni az Európai Bizottság elnökének szavait, ahol kiállt a migráció mellett, de legyen elég most az egyik legutóbbi.

Mint mondta, az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma biztosítja, hogy egyetlen tagállam se maradjon egyedül a migrációs nyomással szemben. Érti Magyar Péter, hogy egyetlen tagállam sem? Magyarország sem.



Kép: Facebook

Már csak 24 hónap van felkészülni a paktum 2026. júniusi alkalmazásáig - hívta fel a figyelmet von der Leyen, majd hozzátette: minden tagállamnak szigorú előkészületeket kell tennie a jelenlegi jogszabályok felülvizsgálatára és kiigazítására, a jogi tanácsadási és nyomon követési rendszerek létrehozására, az informatikai rendszerek, az infrastruktúra és befogadólétesítmények fejlesztésére különösen a határeljárás esetében. Emellett az illetékes hatóságok közötti koordinációra van szükség nemzeti és nemzetközi szinten, az uniós ügynökségek munkájának integrálására a nemzeti rendszerekbe, emelte ki.

A fentiekhez nem sok hozzáfűznivaló van, Magyar Péter migrációt ellenző szavai egy közönséges taknyos zsebkendő értékét sem ütik meg, ő a globalisták embere, egy “magyar Zelenszkij”-projektről van szó, amely mögött egész bizonyos, hogy a CIA, az amerikaiak állnak. Ettől függetlenül a magyar nemzet őszinte érdeke volna, hogy eltakarítsuk a jelenleg regnáló NER-t, mert lejáratja, besározza a nemzeti gondolatot, ráadásul hosszú távon ugyanoda vezet, ahová a globalisták vezette politikai erők juttatnák Magyarországot.

Sajnos az a tragikus helyzet, hogy a magyar társadalom tájékozottsága rendkívül alacsony szinten van, rengeteg a sok megvezethető, nagyjából zéró információval rendelkező, érzelmi alapon manipulálható ember, meg lehet ezen sértődni, de sajnos attól még ez a helyzet, s nekem sem jelent semmiféle jóleső érzést ezt leírni. Ez az ún. "Magyar Péter-jelenség" végső oka. Nyilván ugyanez annak is, hogy sokan még mindig "nemzeti és keresztény" kurzust látják a Fidesz rendszerében.

Ma Magyarország a nemzeti ébredéstől még távol van, de ennek ellenére is létezik egy évtizedek óta működő nemzeti radikális oldal, melynek különféle ágai, szervezetei vannak, mindig létezett pártpolitikai formája, és bármennyire is érdeke volt akár a Fidesznek, akár a balliberális oldalnak, és most már Magyar Péteréknek ezt a valódi és szókimondó nemzeti hangot elnyomni, megsemmisíteni, ez soha nem fog nekik sikerülni. Mert a hit és meggyőződés elpusztíthatatlan. S ameddig ez így van, Magyarország feltámadása egyszer eljöhet és hitünk szerint el is fog jönni. Ezért a jelen helyzetben sincs helye semmiféle csüggedésnek, csakis a harcnak.

Henney Viktor - Kuruc.info