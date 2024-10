Publicisztika :: 2024. október 6. 17:51 ::

Magyar Péter és a soha el nem hangzott "Hitler-idézet"

A soha nem létezett zsidó-keresztény kultúrát (amely egy filoszemita politikai termék) megvédeni igyekvő Magyar Péter egy keménynek gondolt odamondással kezdte tegnapi beszédét a közmédia épülete előtt. Tulajdonképpen azzal vádolta a Fideszt, hogy Hitler követői. Normálisabb gondolkodású emberek szemében ez még dicséretnek is felfogható volna, ám nyilván nem erről volt szó. Már csak azért sem, mert egy soha nem bizonyított "Hitler-idézetet" olvasott a Fidesz fejére.

„Ismételj el egy hazugságot sokszor, és az emberek azt fogják hinni, hogy az az igazság” - mondta Magyar Péter, és hozzátette, "ez Adolf Hitler tanácsa a Fidesz számára".

Egyébként abban is tévedett, hogy ezt az "idézetet" még a liberális vagy bolsevik szemléletű történészek is Dr. Joseph Goebbelsnek tulajdonítják, nem Hitlernek. Más kérdés, hogy az ő esetében sem bizonyított annak valódisága. Mit találunk, ha elolvassuk a David Irving által kiadott Goebbels c. művet, amely felhasználta a Goebbels-naplók teljes egészét, vagyis mind a nyolcvanezer oldalát? Maga a könyv pedig közel ezer oldalas. Egyikén sem olvasni ezt a gondolatot a nemzetiszocialista Németország egykori propagandaminiszterétől.

Nem állunk mással tehát szemben, mint annak a politikai mantrának a szolgai felmondásával, amely 1945 óta a nyugati világban elterjedt, hogy a "nácik" voltak a "patás ördögök", minden rossz és hazugság tőlük ered, ez tehát amolyan antifasiszta krédó, s ezt illendő elfogadni mindenki számára, aki szalonképes akar maradni és komoly politikai babérokra tör. Kétségtelenül ilyen Magyar Péter is. Tehát ennek az "idézetnek" a jelentősége csak ennyi, nem több.

De ha már Adolf Hitlert citálta tegnap a közmédia elleni tüntetéséhez, fő művében, a Mein Kampfban írt valóban a sokszor ismételgetett hazugságról. Csak egészen más megvilágításba esik az egész. Nézzük csak:

Abból az igen helyes elvből indultak ki, hogy minél nagyobb a hazugság, annál könnyebb azt az emberekkel elhitetni, mert a nép széles rétegei szívük mélyén inkább csak romlottak, semmint szándékosan és tudatosan rosszak, és így kezdetleges gondolkodásmódjuk mellett könnyebben esnek áldozatul a nagy gazságoknak, mint a kicsinyeknek. Mert néha ők maguk is szoktak úgy gondolkozni, viszont nagy hazugságokra nem képesek. Ily valótlanság eszükbe sem jut, és éppen ezért a való tények ily nemtelen elferdítését, az ilyen szemtelenséget másokról sem tételezik fel, sőt, ha efelől felvilágosítanák őket, még akkor is sokáig kételkednének és ingadoznának, és egyik-másik indokról azt hinnék, hogy való. Ennek a következménye, hogy még a legpimaszabb rágalomból is átmegy végtére valami a köztudatba. E világhazugság művészei és szerzői ezt igen jól tudják, és éppen ezért aljas módon ki is használjak. A zsidók értettek mindig a legjobban ahhoz, hogyan lehet a hazugságot és rágalmat saját maguk javára kihasználni, hiszen egész létük egyetlen nagy hazugságon épült fel.

De Dr. Goebbels is értekezett ilyesmiről, csak éppen megint csak teljesen máshogy, ahogyan ma beállítani igyekeznek. Ő ezt mondta:

Az angolok követik azon elvüket, hogy ha hazudsz, hazudj nagyot, és tartsd magad a hazugságodhoz. Akkor is, ezzel azt kockáztatod, hogy röhej tárgyává válsz.

A zsidó-liberális történészek ezt is szeretik kiragadni szövegkörnyezetéből, mintha ezt maga Goebbels vallotta volna. Hiába no, magukból indulnak ki...

Henney Viktor - Kuruc.info