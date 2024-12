Publicisztika, Anyaország :: 2024. december 16. 20:38 ::

Márpedig itt fognak maradni a vendégmunkások...

A címben foglaltakkal lehetne röviden reagálni Orbán Viktor azon kijelentésére, hogy "nyugodtan alhatunk", mert amíg ő a miniszterelnök, haza fognak menni a vendégmunkások. Igaz, évekkel korábban arról is beszéltek, hogy vendégmunkások formájában sincs szükség migránsokra, hiába aludhattunk akkor is "nyugodtan", mégis "szükség lett rájuk..." Miben lenne most más ez a kijelentés?

Amint arról beszámoltunk , Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt többek között a vendégmunkásokról, de az állami dolgozók bérének rendezetlenségéről is. Orbán Viktor pedig élből el is utasította, hogy lenne olyan veszély, hogy Magyarországon maradnak a vendégmunkások.

Nos, sehol nem fordult még elő Európában, hogy ne maradtak volna ott nagyobb számban, ahol megjelentek. Ez a folyamat éppen így indult el Nyugat-Európában is, és bizonyára akkor is voltak "bölcs", "konzervatív" politikusok, akik "nyugodt alvásra" szólítottak fel. Addig aludtak Európa nyugati népei, amíg arra nem ébredtek, hogy elveszítették szülőföldjük egy részét, és ma Franciaországban, Németországban, Angliában, s hosszasan lehetne sorolni, a nagyobb városok utcáin alig látunk fehér embert.

Bizonyára van sok másik és lesz is még, de "csak" két "kiskaput" hadd említsek, miért nem alhatunk "nyugodtan".

1. Arról mélyen hallgatott Orbán Viktor, hogy nem is olyan régen, szépen, titokban mégiscsak felvetődött , hogy az úgynevezett "kiemelt beruházások" esetében (amelyet nyilván ők minősítenek azzá, pontosabban szólva az adott globális cég kéri őket erre) 2 év helyett 5 évig is maradhatnak a vendégmunkások, és kapaszkodjunk: a családegyesítés is lehetséges. Van itt még kérdés?

2. Az is egy egyre erőteljesebben kibontakozó jelenség, hogy diákvízummal érkeznek az ázsiai vagy afrikai vendégmunkások, és nem egy esetről hallottam, hogy feketén foglalkoztatják őket. Ők hogy mennek majd haza, ha hivatalosan itt sincsenek vendégmunkás minőségben?

Miután Orbán Viktor politikai krédója a "ne azt nézzétek, amit mondok, hanem, amit teszek", és a Fidesz gazdaságpolitikája alapjaiban épül a globális nagytőke szolgálatára, akik igénylik az olcsó és még olcsóbb munkaerőt, egyszerűen el se képzelhető, hogy ne maradnának itt a vendégmunkások hosszabb távon, életvitelszerűen is. Kivéve persze, ha meg nem akadályozzuk.

Lantos János - Kuruc.info