Lehet-e terrorcselekményt elkövetni gitárral a kézben? A brit kormány szerint igen

Magyarországon a nemzeti oldalon is bizonyos, hogy ismerős cseng a kifejezés, blood and honour, magyarul vér és becsület. A Blood and Honour (tulajdonnévként írva immár) egy nemzetközi fehér fajvédő, nemzetiszocialista jellegű mozgalom, melyet még a legendás brit rockzenész, a Skrewdriver énekese, Ian Stuart alapított 1987-ben, és Magyarországon is voltak és vannak tisztelői, sőt szervezeti formában is létezik a Blood and Honour. Ahogy szinte a teljes fehér világban.



Ian Stuart (kép: 28.hu)

Egyébként nem keverendő össze a 2003 és 2005 között működő, a bíróságon bejegyzett Vér és Becsület Kulturális Egyesülettel, amelyet aztán a "demokratikus értékek" égisze alatt be is tiltottak.

Viszont akár tetszik, akár nem (nyilván nekünk nem), a Blood and Honour az elmúlt években igencsak visszaszorult, ami szomorú képet fest Európa jelenéről és jövőjéről, mert azt jelenti, csökkent azon fehér fiatalok száma, akik érdeklődnek a hazafias életérzés ezen formája iránt. Ezt csak azért akarom hozzáfűzni, hogy még a hatalmon lévők szempontjából sem volt indokolt egyáltalán az a lépés, amit a brit kormány megtett. Gyakorlatilag terrorszervezetté nyilvánította azt a mozgalmat, amely teljesen békés eszközökkel, a zene útján terjesztette nézeteit.

- A brit kormány pénzügyi szankciókat vezetett be a nemzetiszocialista Blood and Honour hálózat ellen, amely a skinhead zenei szcénával évtizedek óta aktív kapcsolatban áll. Ez az első alkalom, hogy egy szélsőjobboldali csoport ilyen intézkedés alá került az Egyesült Királyságban. A pénzügyminisztérium képviselői szerint „megalapozott a gyanú”, hogy a Blood and Honour „terrortevékenységeket támogatott” azáltal, hogy „terrorizmusra buzdított”, toborzást folytatott erre a célra, és pénzügyi eszközöket biztosított „terrorista tevékenységeihez” - erről számolt be a Harcunk.info.

Az intézkedés értelmében a szervezet vagyonát befagyasztják, és a hozzájuk kapcsolódó csoportok - például a Combat 18 és a 28 Radio - sem juthatnak pénzügyi támogatáshoz az Egyesült Királyságban. Ez azt jelenti, hogy senki sem nyújthat számukra finanszírozást vagy pénzügyi szolgáltatásokat. Ez az intézkedés eltér a belügyminisztérium által elrendelt csoportok betiltásától, amely során egy szervezet hivatalosan is tiltólistára kerül.

Egészen elképesztő és nevetséges a lépés, mert húzzuk alá, „veszélyességük” abban állt, hogy zenei kiadványokat adnak ki és koncerteket szerveznek. Ráadásul - tegyük hozzá újra - igen kis réteget értek el. Azon túl, hogy a vád is teljes hazugság, egyáltalán nem indokolható mással a tett, mint azzal, hogy a jelenlegi brit vezetés zsigerből gyűlöl mindent, ami a fehér ember érdekvédelméhez köthető.

Henney Viktor - Kuruc.info