Zűrzavarok március idusán

Tegnap, ahogy lenni szokott, valamennyi számottevő politikai erő az utcán töltötte a napot, ez ma Magyarországon a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk (erről bővebben olvashattak portálunkon is), esetleg a Demokratikus Koalíció, de ők pénteken vonultak együtt a „parizer vezérrel”, Jakab Péterrel. Foglalkozzunk most azzal, hogy micsoda zűrzavar uralkodott a fogalmak, a szavak és a tettek szintjén.

Kezdjük Orbán Viktorral, aki szokásos fideszes kommunikációs paneleket mondta el, harcot hirdetett Brüsszel ellen, tehát megint úgy pozicionálta magát, mint aki szemben áll a globalizmussal, ám arról megint hallgatott, hogy kormánya valójában szabad utat enged a globalizmus legkárosabb folyamatának, amely lakosságcseréhez vezet. Nem említette meg a migrációt azon formáját, amelyet a vendégmunkások jelenítenek meg. Ugyanis Magyarországra továbbra is áramlanak a gazdasági migránsok, a KSH adatai szerint is rekordszinten van az ázsiai vendégmunkások száma, és a történelem arra tanít minket, hogy ez – ha nem akadályozza meg senki – ugyanoda vezet, ahová Nyugat-Európában is vezetett.

Főleg úgy, hogy a kormány „kiemelt beruházások” esetében már a családegyesítést sem zárja ki a vendégmunkások számára, akik ilyen, szerintük „nemzetgazdaságilag fontos” beruházásokhoz bárhonnan érkezhetnek. Ez most már lassan bárkivel szembejöhet bármelyik sarkon, ez a valóság azonban nem jelent meg Orbán Viktor ünnepi beszédében.

Az „új Fidesz”, a sértett, egykori NER-es Magyar Péter rendezvényén is volt zűrzavar bőven. Érdekes volt látni, hogy Bocskai viseletben állt ki a túlnyomórészt baloldali és liberális hívei elé, akiknek aztán már tényleg minden mindegy, „csak valaki zavarja el Orbánt”, ugyanis korábban nem hagyták volna szó nélkül az efféle „magyarkodást”. Hogy mi lehetett Magyar belső motivációja, jó kérdés. Belülről jövő „kompenzáció”? Aligha hiszem, hiszen Magyar Péternek nincs világnézete. Szóval a magyarázat az lehet, hogy így akar fideszes szavazókat magához vonzani.

Mindegy is, hogy van, az viszont biztos, hogy semmi tartalom nincs mögötte. Hamisítatlan fideszes tempó. Ordító ellentmondások a külsőségek és a tartalom, a tettek között. Volt ugyanis egy fontosabb momentum a Tisza rendezvényén mint az, hogy Magyar Péter mit vett fel, ez pedig a „Csipke Józsikát” író LMBTQ-aktivista, Pride-szervező Bódis Kriszta beszédének azon része, amikor a felvilágosodást méltatja. Nem kétséges, nem a szó hétköznapi értelmében használta, hanem egy nagyon is nyílt ideológiai állásfoglalással állunk szemben.

Anélkül, hogy mélyebb és hosszabb történelmi elemzésekbe mennék, tudjuk és tudatosítsuk magunkban, ez az a „felvilágosodás”, amely az elmúlt évszázadokban elindította a nyugati világ szellemi elsötétedését. Ezek a „nagy” francia forradalom eszméi, amelyből kinőtt a bolsevizmus, a szélsőséges liberalizmus, a woke, a '68-os eszmék ezernyi leágazása, amelyek teoretikusan mind Isten- nemzet- és emberellenes eszmei áramlatok voltak.

Ez a jelenleg még fennálló, de egyre haldokló „jaltai világrend” esszenciája, a liberálglobalizmus tartópillérei. Bűnt követ el Magyarország ellen, aki ehhez a világrendhez láncolná hazánkat, márpedig a tettek mezején Orbán Viktor is ezt teszi, és Magyar Péter is ezt folytatná. Bódis Kriszta egyértelmű eszmei önmegvallását nem lehet elfedni Bocskai-viselettel, legfeljebb meggyalázni azt efféle hűségeskükkel.

Lantos János – Kuruc.info