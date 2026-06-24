Publicisztika, Anyaország :: 2026. június 24. 09:55 ::

Befagyott pénzügyek

Pénteken megjelent a parlament.hu felületén olvasható törvényjavaslat a polgármesterek és a vármegyei közgyűlések elnökei fizetésének csökkentéséről. Régi ígéretét igyekszik ezzel betartani a Tisza, habár bőven enyhébb a szabályozás, mint amit beharangoztak – egyelőre legalábbis.



Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

A tervezet célja így szól pontosan: „A törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből, a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegessége érdekében megakadályozza a főpolgármester, a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármester illetményének automatikus, évről évre történő emelkedését, megszüntesse az e tisztségekhez kapcsolódó, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti havi költségtérítési jogosultságot; továbbá a vármegyei önkormányzat közgyűlése elnökének illetményi szorzószámát a jelenlegi mérték felére csökkentse.”

Ez lényegében befagyasztást, illetve költségtérítés-nyirbálást jelent, semmi többet.

„A főpolgármester, a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, a polgármester (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: polgármester) illetményének számításánál a 2024. évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére vonatkozóan a nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni” – fogalmaznak a harmadik paragrafusban.

Miképpen két nap telt el az új hétből, és máris más forradalmi ötlettel is előrukkolt a Tisza-frakció (ezekről majd máskor), minden valószínűség szerint a polgármesterek bérezésénél sem állnak majd meg ott, ahol ez a jelenlegi törvény áll.

Szögezzük le, hogy polgármester és polgármester tiszteletdíja között is óriási különbségek vannak. Nem mindegy, hogy az illető egy budapesti kerületben, egy vármegyeszékhelyen, vagy egy zsákfaluban tölti be e tisztséget. Nem ugyanannyi a feladat, de a vele járó pénz sem.

Meglátásom szerint, amennyit egy nagyváros polgármestere, illetve több helyen a „szimpla” képviselők kapnak, az az irrealitás határát súrolja, és akkor még nem beszéltünk arról, mennyit keresnek a vármegyei közgyűlések elnökei, alelnökei (külön röhejes, hogy ezzel párhuzamosan a vármegyei képviselők tiszteletdíja értelmezhetetlenül kevés, egyedül nekik nem jutott semmi változás sem a legutóbbi bérrendezéskor), szóval ebből a szempontból a polgármesterek tiszteletdíjának befagyasztása indokolt lehet.

Ugyanakkor a törvény nem tesz különbséget egy kistelepülés és egy nagyváros között, és ha ezt számokra redukáljuk le, akkor kistelepüléseken ember nem lenne, aki polgármesteri feladatokat vállalna. Senkitől nem várható ugyanis, hogy felelős tisztséget nevetséges összegekért lásson el, az elhivatott emberek helyét így könnyen átvehetik az alkalmi szerencselovagok, lumpenproletárok.

Az újonnan felállt Tisza-kormány – Magyar Péterrel az élen – láthatóan a tömegeknek akar kedvezni, a tömeg pedig nem gondolkodik, csak követel és tombol. Elhiszem, hogy az alkalmi proletárnak jól hangzik a „semmittevők” fizetésének csökkentése (és még egyszer, van, ahol minimum a befagyasztás tényleg indokolt), de nehéz négy évnek nézünk elébe, ha a finomhangolás és az igazság kutatása helyett a tömegek érzelmeire fog hagyatkozni az új kabinet.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info