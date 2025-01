Lapszemle, Külföld :: 2025. január 11. 22:40 ::

Guardian-ajvék: a végső rémálom, a fasizmus visszatérése fenyegeti Európát

Európa a novemberi amerikai elnökválasztás óta felkészült a Donald Trump visszatérése jelentette kihívásra, de az európai stabilitást fenyegető veszély korábban érkezett, és sokkal súlyosabbnak tűnik, mint amire még a pesszimisták is számítottak – írja a The Guardian nyomán a Mandiner. Trump máris újra felmelegítette a Grönlanddal kapcsolatos területi követeléseit, egyértelművé téve, hogy ezek nem valami rosszízű viccek az első ciklusából, hanem befejezetlen ügyek, amelyeket minden szükséges eszközzel, akár katonai eszközökkel is meg kíván oldani.



Ez az illusztráció is segít fokozni a rettegést, pedig a George Floyd emlékére tévét lopó néger tömeg sokkal megnyugtatóbb vízió (kép: Rick Steves Europe / YouTube)

Eközben Trump pénzügyi támogatója és bizalmasa, Elon Musk a világ leggazdagabb embere, az X közösségi médiaplatform tulajdonjogát arra használja fel, hogy agresszívan támogassa az európai szélsőjobboldali pártok ügyét, és

a kontinenst a végső rémálom, a fasizmus visszatérésével fenyegeti, ezúttal Washingtonból támogatva.

Trump irredentizmusa a második ciklusa előtt nem korlátozódott Európára. A leendő amerikai elnök arról elmélkedett, hogy Kanadának valóban amerikai államnak kellene lennie, hogy az USA-nak vissza kellene szereznie a Panama-csatorna tulajdonjogát, és hogy a Mexikói-öblöt át kellene nevezni Amerika-öbölre, és figyelmeztetett, új vámokat vezetnek be.

Trump területi ambícióinak következményeit azonban Európában érzik a legélesebben – állítja a lap. Az országok dilemmában vannak, hogyan reagáljanak, a szélsőségesek javára történő kirívó beavatkozás miatti felháborodás, valamint a Trump és Musk személyes sérelmeinek fókuszába kerülése miatti aggodalom között tépelődve.

A tét nem csupán egy fenyegető transzatlanti kereskedelmi háború egy olyan elnökkel, akinek a vámok az első számú eszközei.

Ukrajna és Európa biztonsága is a tét.

Az európai politikusok tudják, hogy az ukrajnai háború új szakaszba lépett, Trump arról dönt majd, hogy továbbra is szállít-e amerikai fegyvereket Ukrajnának. „Az európai országok azt szeretnék, ha azt mondhatnák: rendben, megyünk a magunk útján, és csökkentjük az Amerikával szembeni kitettségünket” – mondta Elisabeth Braw, az Atlanti Tanács vezető munkatársa. „De jelenleg Európának szüksége van Amerikára a saját védelmünk érdekében, és ez az az alapvető dilemma, amellyel az európai vezetők szembesülnek.”

Az európaiak igyekeztek meggyőzni a megválasztott amerikai elnököt, hogy ha a béke nevében támogatná az ukrán területek tömeges átadását, azzal gyengének tűnne. Most, hogy Trump bejelentette, találkozni kíván Vlagyimir Putyinnal, még inkább sürgetővé vált, hogy befolyást gyakoroljanak a leendő elnökre, és még fontosabbá vált, hogy elkerüljék, hogy az Ukrajna jövőjéről szóló tárgyalásokba Washington ellenében kezdjenek bele.

A NATO-szövetséges Dániát politikai válságba sodorta Trump kinyilvánított szándéka Grönland megszerzésére,

és az a fenyegetés, hogy vámokat vet ki, ha ezt meghiúsítja. A dán kormány óvatosan fogalmazott. Amikor a miniszterelnök, Mette Frederiksen az első ciklusában „abszurdnak” minősítette Trump területi követeléseit, válaszul lemondta dániai útját. Ezen a héten felajánlotta, hogy beszél az elnökkel a kérdésről, mondván, a terület sorsa a grönlandiak ügye.

Az európai dilemma még összetettebb Musk esetében, aki a Trump-adminisztráció része lesz, a „kormányzati hatékonysággal” fog foglalkozni. Musk az X-et megafonként használta a szélsőjobboldali Alternative für Deutschland párt népszerűsítésére, azt állítva: „Csak az AfD mentheti meg Németországot”. A párt vezetőjével, Alice Weidellel csütörtökön folytatott puhatolózó beszélgetésben Musk elhalmozta őt dicséretekkel. Ez közvetlen kihívás volt a németországi mainstream pártok azon törekvéseivel szemben, hogy karanténba zárják és kizárják az AfD-t a hatalomból a február 23-i döntő fontosságú választások előtt.

Az EU-n kívüli, és hagyományosan a Washingtonnal való kapcsolatokhoz jobban kötődő Nagy-Britannia számára a Trump és Musk provokációira adott válasz ugyanilyen tétova volt – írja a The Guardian. Musk a brit miniszterelnöktől, Keir Starmertől egy szélsőjobboldali szélsőséges (a Mandiner fordítása, az eredeti szövegben szereplő „far-right extremist" szó szerint ezt is jelenti, ha stilisztikailag ki is fogásolható, a hisztit végül is visszaadja az elöl-hátul szélsőségezés – a szerk.), Tommy Robinson börtönből való szabadon bocsátását követelte, és

olyan keményen jobboldali iszlamofób propagandát terjesztett, hogy a biztonsági szolgálatok figyelték a közösségi médiában közzétett bejegyzéseit (persze, hogy mi a keményen iszlamofób, azt azok döntik el, akik tömegével beengedik a kontinensfoglalókat – a szerk.).

„Egy második Trump-időszak előestéjén az Egyesült Államok és Európa ritkán tűnt ennyire ellentétesnek” – írta európai külpolitikai szakértők egy csoportja a Foreign Affairs című folyóiratban. „Pedig az amerikai kivonulás lehetőséget kínál Európának, hogy a saját lábára álljon, és megmutassa a világnak, hogy megbízható szövetséges tud lenni ott, ahol az Egyesült Államok kezd alulmaradni.”