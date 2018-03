99 évvel ezelőtt, 1919. március 21-én kiáltotta ki a Magyar Tanácsköztársaságot egy magyarellenes törpe kisebbség. Köztudott, hogy a bolsevik hatalom vezérkarában elsöprő többségben voltak zsidók, s még alsóbb szinteken is a zsidó nemzetiség egyedei nyüzsögtek. Érdemes megnézni, hogyan fogadta a zsidó sajtó 1919-ben a kommün beköszöntét. Azt is érdemes megnézni, hogy Magyarország szovjet megszállása után mit írt a dicsőségesnek hazudott 133 napról a hivatalos zsidó sajtó.

Az alábbiakban szó szerint fogok idézni zsidó lapokból, de az írásokat csak elvétve, a legszükségesebb esetben fogom kommentálni. Dokumentumok közlése a célom, a dokumentumok ugyanis önmagukért beszélnek.

A hazai zsidóságnak 1919-ben két fontos lapja volt: a Zsidó Szemle és az Egyenlőség. Kezdjük a Zsidó Szemlével.

A Zsidó Szemle kiadója a Magyarországi Cionista Szervezet volt. A lap még az orosz bolsevik forradalom előtt, a februári „polgári forradalom” utáni időszakban nem mulasztotta el felvilágosítani olvasóit, hogy bár Oroszország lakóinak csak 4 százaléka zsidó, mégis a zsidóság „forradalmi részesedése” 29 százalék. (Zsidó Szemle 1919. július 27., 8. o.) Hogy miként tudták ezt ilyen pontoson kiszámolni, nem tudom, de a tény tény marad: a hazai zsidóság egyik fontos lapja a zsidóság forradalmi szerepével büszkélkedett.

A Zsidó Szemle Kun Béláék hatalomra kerülése után, 1919 március végén nevet változtatott: a „Jövőnk” cím alatt az olvasható, hogy „Zsidó társadalmi hetilap”. A Jövőnk első számának címoldalán „Olvasóinkhoz” címmel egész oldalas vezércikk olvasható, amelyet szó szerint közlünk:

A múlt héten kitört nyomdászsztrájk megakadályozott bennünket abban, hogy lapunkat a rendes időben megjelentessük. Közben pedig Magyarországon olyan sorsdöntő politikai események történtek, melyek kihatással kell hogy legyenek a magyarországi zsidó nép jelenére és jövőjére egyaránt. Lapunk összekötő kapocs volt a magyarországi zsidó nép és a külföld zsidósága között, de mindenekelőtt a magyarországi zsidóság érdekeit képviselte. Csak természetes tehát, hogy az ország életére és így az ország zsidóságára hatással volt tényezők hatással voltak lapunkra is.

Magyarországon győzött a proletárforradalom és a hatalmat a proletárdiktatúra vette át. Mi három okból is köszöntjük örömmel a proletárdiktatúrát. Először azért, mert biztos hitünk az, hogy az előbbi kormány alatt országszerte ismétlődött üldöztetéseknek és pogromoknak a proletárdiktatúra erős keze egyszer s mindenkorra véget fog vetni. De örömmel köszöntjük a kommunista világrendet azért is, mert a mi mozgalmunk kezdettől fogva a színtiszta kommunizmus jegyében működött: ami intézményt létesítettünk, a nemzeti alaptól kezdve a gyarmatosításig, kezdettől fogva mind a kommunista rendet szolgálta és a már megszerzett palesztinai zsidó otthon belső struktúrájáról éppen múlt héten határozta el az illetékes faktor, a cionista világkongresszus, hogy a kommunista termelési rend alapján rendezi be.

A mi ősúj-államunkban, a kommunisztikus berendezkedés klasszikus hazájában, a zsidó Palesztinában nem volt és nem lesz magánföldbirtok: minden a közé és a köz gondoskodik a dolgozó egyénekről. A magunk világrendjét köszöntjük tehát akkor, amikor a magyarországi nagy átalakulást kitörő örömmel üdvözöljük.

De köszöntjük az új világrendet azért is, mert azt, amit az eddigi polgári-kapitalista rend és világnézlet nem tudott, vagy nem akart megérteni: a kommunista világfelfogás a maga örök igazságaiból folyó természetességgel azonnal megértett, azt ugyanis, hogy minden népnek, legyen az bármilyen szerencsétlen is, - hacsak külön gazdasági vagy kulturális igényei vannak, joga van a külön igényeknek megfelelő módon berendezkedni. Ez a népek önrendelkezési joga. Az orosz szovjetköztársaság elejétől fogva elismerte az oroszországi zsidó nép önrendelkezési jogát és az államhatalomban a zsidóságot külön zsidó népbiztosok képviselik. A magyar szovjetköztársaság sem tehet másképpen. Nép vagyunk, különálló kulturális és gazdasági igényeink vannak, a kommunista renden belül tehát el kell hogy ismerjék önrendelkezési jogunkat.

Új név alatt, - de a régi és eddig talán nem eléggé hangoztatott alapelveink szolgálatában, - a zsidó népnek a kommunista világrendbe való nevelése, a zsidó népnek saját hazájában, ebbe a termelési rendbe való beilleszkedése szent ügyéért törhetetlenül folytatjuk eddig volt működésünket és fáradozásainkat.

A régi rend megbukott; éljen az új rend, a mi rendünk.

(Jövőnk. Zsidó társadalmi hetilap. 1919. március 30., 1. o.)