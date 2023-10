Tanulmányok, Koronavírus :: 2023. október 19. 09:21 ::

Kié a WHO diktatúrája? (IV. rész) Cél, hogy mindenki be legyen oltva

Amikor valaki csatlakozik egy bűnszervezethez, annak mindig van egy rituáléja. Nem könnyű teljes jogú taggá válni, ha az illető mégis ezt szeretné, akkor át kell lépjen egy másik világba, egy olyanba, amiből már nincs visszaút a tisztességes emberek társadalmába. Itt nincs olyan, hogy kint is vagyok, bent is vagyok, jaj de nagyon boldog vagyok…

A rituálé mindig egy közös bűntényt jelent, egy olyan cselekedetet, amely az adott szervezet lényegéhez, létéhez kötődik. Enélkül nem lehet sem a csoporthoz, sem a falkához tartozni. A maffiafilmekből látott esetek nem a fantázia szüleményei. Az együtt elkövetett bűn, a csoport úgynevezett ősbűne az, ami közös alap a későbbi cselekmények véghezvitelében. Ez az, ami összetartja a szervezetet.

Az a lényeg, hogy mindenki zsarolható legyen, hiszen pont ez a szövetség hosszú távú megmaradásának a garanciája. Ha mindenki sakkban tartható, akkor senki nem fog ugrálni, kilépni, árulkodni, keresztbe tenni. Fő szabály, hogy időnként a tagokat emlékeztetni kell arra, hogy az a folyamat, amiben nyakig benne vannak, honnan indult el, mi volt az az ősbűn, amit közösen elkövettek, amiért felelősség terheli őket, amiből kilépni nem lehet, mert annak súlyos következményei lesznek, a tervet pedig végre kell hajtani, egyszerűen nincs más választásuk. Az addis abeba-i küldetést teljesíteni kell, hiszen a folyamat már elkezdődött, a Covid kocka el van vetve. Ennek súlyos következményei voltak és vannak, ezért ez az a cselekmény, ami megtestesíti a közös ősbűn rituáléját. Ebből már nem lehet kilépni, csak egy irány van, tovább kell haladni. Nem véletlen, hogy a PPPR (Pandémia megelőzés, felkészülés és reagálás politikai nyilatkozata) erre alapozza a vakcinaterror folytatását is. Ez a lényege az 5. pontnak, ez az ősbűn elismerése. Lássuk, miként néz ez ki a gyakorlatban:

5. Elismerjük, hogy a Covid-19 világjárvány által okozott megbetegedések, halálesetek, társadalmi-gazdasági zavarok és pusztítás, ideértve az egészségügyi rendszerekkel kapcsolatosakat is, haladéktalanul szükségessé teszik a nemzetközi együttműködés megerősítését a világjárványok és más egészségügyi vészhelyzetek megelőzésére, az azokra való felkészültség és reagálás érdekében, figyelembe véve a Covid-19 világjárvány és más egészségügyi vészhelyzetek tanulságait;

Elismerés ide vagy oda, de azért tegyünk fel néhány kellemetlen Columbo-féle kérdést:

Elismerjük? Miért ismerjük el? Miért teszik szükségessé? Miért kell nemzetközi megerősítés a leendő világjárványok megelőzésére? Milyen leendő világjárványok? Ha nem tudjuk, hogy mik, hogyan készülünk „azokra” fel? Milyen tanulságokról van szó?

A kérdéseket végeláthatatlan kombinációban lehetne folytatni, de ezek közül a legegyszerűbbet sem tette fel senki. Látják, mekkora szerencséje volt az ENSZ-nek, hogy Novák Katalint küldte Magyarország az egyezmény elfogadására, és nem engem. Novák Katalin hallgatott. És ez nem a véletlen műve. Novák Katalinnak vezető szerepe volt a Covid-diktatúrában. A génkísérleti oltások egyik legnagyobb propagandistájaként a gyerekek vakcinázása is részben hozzá kötődik . Sőt, Novák Katalin volt az, aki a várandós nők oltását is népszerűsítette . Mondhatnánk: a szervezet igazi csapattagjává vált. Bizonyította, hogy képes arra, amit elvárnak tőle.

És hogy ez milyen hatással volt a demográfiára? Szalai Piroska, Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója az MTV 2023. 02. 14. adásában ezt a magyarázatot adta a csökkenésre:

A tavalyi évet [2022] nézzük úgy is, hogy a tavalyi évben születtek meg azok a gyerekek, akik a fiatalok Covid oltása idején [2021] kellett, hogy foganjanak, magyarul: minden számot próbáljunk kilenc hónappal visszafele pörgetni. Az, hogy a tavalyi évben csökkenés volt, ez tudhattuk akkor, amikor a kovid oltásokat a húszas, harmincas, negyvenes nők megkapták, hogy ott azért lesz csökkenés.

Szép magyari nyelven: tudták, hogy az oltás miatt csökkenni fog a születések száma. Ha Szalai Piroska többesszámban beszél erről, létezik, hogy Novák Katalin nem tudta? Hiszen akkoriban még a Covid-oltásokban alkalmazott mRNS technológia feltalálója, Robert W. Malone is kifejezetten veszélyesnek tartotta az oltást.

És akkor, amikor már döbbenetes kutatási eredmények jelentek meg a Covid-vakcinák mellékhatásairól, valamint amikor Svédország és Finnország is kifejezetten nem ajánlotta a gyerekeknek az oltást, Orbán Viktor és Novák Katalin inkább Bill Gates vakcinái mellé állt. Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár pedig ezzel zsarolta a magyar fiataloknak: no vakcina, no party.

Ilyen előzmények után érthető, hogy Katalin asszonynak nem nagyon jutott eszébe kérdéseket feltenni...

És figyeljük ezt a részt is: „megbetegedések, halálesetek, társadalmi-gazdasági zavarok és pusztítás” mint következmény?



És ha már figyelembe kell venni a tanulságokat, vagyis a járvány hatásait, akkor vajon miért nem térnek ki az előzményekre? Nem lehet, hogy az előzményeket is elemezni kellene? Hiszen e nélkül azt sem tudjuk, minek elemezzük a tanulságait. És mit is ismerünk el pontosan? Azt, hogy volt egy világjárvány, ami társadalmi kataklizmát okozott? És mi van, ha egy nemzetközi bűntény volt az egész? Vajon miért került ezekre sor? Miért volt annyi megbetegedés és haláleset? Nem lehet, hogy az értelmetlen és hatástalan lezárások miatt? Hát ki javasolta ezeket? Hát nem pont az ENSZ szervezete, a WHO? Nem lehet, hogy a „maradj otthon” kezelési módszer miatt haltak meg annyian? Esetleg a WHO által javasolt lezárások miatt elmaradt kezelések, szűrővizsgálatok okán? Vagy az esztelenül használt lélegeztetőgépek kapcsán? Mindeközben betiltottak olyan hatékony gyógyszereket, mint az Ivermectin vagy a Hidroxiklorokin. És más gyógyító terápiákat javasló orvosokat pedig szabályosan üldözni kezdték , mint például: Dr. Scott Atlas, Dr. Peter McCullough, Dr. Pierre Kory, Dr. Jay Battacharya, Dr. Sunetra Gupta, Dr. Martin Kulldorff, Dr. Robert Malone, vagy ahogy a nagyváradi Flavia Grosan doktornőt is.És ha már figyelembe kell venni a tanulságokat, vagyis a járvány hatásait, akkor vajon miért nem térnek ki az előzményekre? Nem lehet, hogy az előzményeket is elemezni kellene? Hiszen e nélkül azt sem tudjuk, minek elemezzük a tanulságait. És mit is ismerünk el pontosan? Azt, hogy volt egy világjárvány, ami társadalmi kataklizmát okozott? És mi van, ha egy nemzetközi bűntény volt az egész?

Amikor ugyanis szeptember 21-én az ENSZ-tagországok nagy része éppen „elismerési lázban” szenvedett, már éppen folyamatban volt egy vizsgálat, ugyanis kiderült : a CIA lefizethette a koronavírust kutató csapatát, hogy elutasítsa a laboratóriumi szivárgás elméletét. Ez az információ még szeptember 15-én a fideszes Világgazdaságban is megjelent , íme a teljes anyag:

A CIA saját, héttagú csoportot állított fel, hogy vizsgálja a járvány eredetét: egy informátor szerint a kutatók többsége kezdetben a laboratóriumi szivárgás mellett érvelt. A legismertebb amerikai hírszerző ügynökség saját, héttagú csoportot állított fel, hogy vizsgálja a járvány eredetét. Az informátor szerint hétből csak egy kutató támogatta azt a teóriát, hogy a vírus állatról terjedt emberre. Hatan viszont amellett érveltek, hogy laboratóriumi szivárgás okozta a pandémiát, ők azonban jelentős pénzügyi ösztönzést kaptak, vagyis lefizették az érintetteket – írja a Science. A megvesztegetett elemzők ezután megváltoztatták álláspontjukat és már ők is a zoonózis elméletét pártolták. A SARS-CoV-2 eredetét vizsgáló bizottság republikánus elnöke, Brad Wenstrup szeptember 26-ig adott határidőt a CIA-nak, hogy dokumentumokat és adatokat nyújtsanak be a testületnek. Wenstrup többek között a Covid Discovery Team tagjainak fizetésére és bónuszaira kíváncsi. Andrew Makridist – a világjárvány idején ő töltötte be CIA főigazgatói posztját – pedig arra kérte, hogy szeptember 26-ig önkéntes meghallgatás keretében tegyen vallomást. Az ügynökség tagadta a vádakat. A lapnak a zoonózis eredetét alátámasztó tanulmányok társszerzői, Kristian Andersen és Robert Garry egyszerűen baromságnak nevezte az informátor állítását. A járvány eredete régóta vita tárgya, a tudományos nyomozás még mindig tart, a kutatók és hírszerzők is megosztottak a témában. Az FBI és az amerikai energiaügyi minisztérium például a laborszivárgás mellett érvelnek. A kérdés az Egyesült Államok és Kína között is feszültséget okoz, Peking mindig hevesen reagált a laborszökevény elméletre.

Láthatják önök is, mint Shakespeare: valami bűzlik Dániában. És a bűznek van még pár forrása, csak a szemléltetés miatt még egyet nézzünk meg: 2023. február 26-án a Wall Street Journal információját a világ valamennyi hírügynöksége átvette. Sőt, még magyarul is megjelent . Ebben az áll, hogy az amerikai energiaügyi minisztérium arra a következtetésre jutott, hogy a Covid-járvány vélhetően egy kínai laboratóriumból indult ki.

Az Energiaügyi Minisztérium ezzel csatlakozik a Szövetségi Nyomozó Irodához (FBI), amely szerint a vírus valószínűleg egy kínai laboratóriumban történt baleset révén terjedt el. Négy másik ügynökség, valamint egy nemzeti hírszerző testület még mindig úgy ítéli meg, hogy a vírus valószínűleg természetes úton terjedt el, kettő pedig bizonytalan. Az energiaügyi minisztérium következtetése új hírszerzési információk eredménye, és azért tekinthető fontosnak, mert az ügynökség jelentős tudományos szakértelemmel rendelkezik, és az amerikai nemzeti laboratóriumok hálózatát felügyeli, amelyek közül néhányban fejlett biológiai kutatásokat végeznek.

Hogy mennyire volt baleset és mennyire nem, azt most ne firtassuk. Azt viszont igen: létezik, hogy Novák Katalin egy szatyorban él? Hozzá nem jutott el semmilyen információ? Ha eljutott, akkor nem tartotta ezeket fontosnak? De ha nem, akkor miért nem?

Fordítsuk le az esetet magyar nyelvre. Tételezzük fel, ön megbízza a Kati Autószalon kereskedését azzal, hogy figyelje a piacot, és ha talál egy Wolkswagen Passat összkerekes, hároméves, automata váltós kombi gépkocsit, akkor jelezze ön felé. Aztán elérkezik a várva várt pillanat, Kati, az ügyvezető személyesen telefonál, megvan a kinézett álomautó, a szervize kiváló, a jármű hibátlan állapotban van, a tökéletességhez már csak az kell, hogy beleüljön, természetesen azután, hogy kifizette az árát. Aztán hamar kiderül, az autó csúnyán le van strapálva, majd az egyéb turpisságok is előkerülnek, ráadásul pont kiderül, a Kati Autószalon is nyakig benne van a csalásban. Az autó egy roncs, önnek oda a pénze, a jármű használhatatlan. Ezek után ön mit tesz? Köt a Kati Autószalonnal egy olyan újabb megállapodást, amelyben a kártalanítás szóba sem kerül, de közösen elismerik a problémákat, azt is, hogy ennek súlyos következményei voltak, és megfogadják, hogy legközelebb mindkettőjüknek jobban kell figyelnie az ilyen esetekre, a tanulságokat pedig le kell vonni. Majd ezek után ismét megbízza a Kati Autószalont, hogy keressen egy másik járművet. Életszerű eljárás lenne ez? Csak azért kérdezem, mert az önök nevében politikai nyilatkozat formájában PPPR-ként nagyjából egy hasonló megállapodás került az ENSZ elé. Annyi különbséggel, hogy önöket a megválasztott képviselőik arra sem méltatták, hogy erről tájékoztassák...

De inkább folytassuk az „ősbűn” következő cikkelyével:

6. Elismerjük, hogy a Covid-19 világjárvány az Egyesült Nemzetek történelmének egyik legnagyobb globális kihívása, és mély aggodalommal vesszük tudomásul az általa követelt emberáldozatot, a szegénység növekedésének minden formáját és dimenzióját, beleértve a szélsőséges szegénységet, annak negatív hatását a méltányosságra, az emberi és gazdasági fejlődésre a társadalom valamennyi szintjén, valamint a globális humanitárius szükségletekre, a nemek közötti egyenlőségre, minden nő és lány helyzetére, az emberi jogok érvényesítésére, a megélhetésre, az élelmezésbiztonságra és táplálékellátásra, az oktatásra, a pusztító hatást a gazdaságok, az ellátási láncok, a kereskedelem, a társadalmak és a környezet tekintetében az országokon belül és azok között, ami visszafordítja a nehezen elért fejlesztési eredményeket, és akadályozza az Agenda 2030 által kitűzött fenntartható fejlődésre vonatkozó célok megvalósítását;

A covidisták mély aggodalma igen megható lehet, főleg, ha a „pusztító hatások” felsorolását nézzük. Mindezek egyetlen okra vezethetők vissza, ez pedig nem a Covid, hanem az erre adott legértelmetlenebb válasz: a lezárások és a karanténok. Ezek valóban egy atomcsapással értek fel. Ráadásul mindezt úgy, hogy az égvilágon semmi értelme nem volt az egésznek. Emlékezzünk csak vissza, 2022 februárjában szinte egyik percről a másikra eltűnt a vírus, és ez nem a lezárásoknak, a vakcináknak volt köszönhető, hanem Putyinnak, amikor elindította USA-Ukrajnával szemben a háborút.

Sajnos itt megint meg kell állnunk egy kis időre, a lezárás és a karantén kérdése ugyanis nem ugorható át. Thierry Baudet A Covid rulett című alapművében külön fejezetben foglalkozik ezzel, ugyanis szakmai szervezetek 2020 előtt kifejezetten ellenezték a karantént és a lezárást. És fogózkodjanak meg: maga a WHO tiltotta a legjobban. Idézzük:

Vegyük például a WHO 2008-as kézikönyvét, amely összefoglalja azokat az intézkedéseket, amelyeket az országoknak a világjárvány megfékezésére javasoltak, és amelynek címe Az influenzajárványra való felkészülés és annak enyhítése a menekülő és lakóhelyüket elhagyni kényszerült lakosság körében (WHO iránymutatások a humanitárius ügynökségek számára, második kiadás, Genf, 2008). A 80 oldalas jelentés ajánlásokat tartalmaz mind a nemzetek, mind a polgárok számára egy olyan pandémia esetén, amelyben a halálozási arány feltételezhetően 1 vagy 2%-os – ami jóval magasabb, mint a Covid okozta halálozási arány. Tény, hogy a jelentés egyértelműen kimondja, a zárlatok haszontalanok:

A bizonyítékok és tapasztalatok azt támasztják alá, hogy a betegek elszigetelésére és a kontaktok karanténba zárására irányuló beavatkozások (miután az első betegeket már egy közösségben észlelték) valószínűleg hatástalanok, az egészségügyi erőforrások nem megfelelő felhasználását jelentik és társadalmilag bomlasztó hatásúak. Más szóval a WHO 2008-ban még úgy vélte, semmi értelme a betegek elkülönítésének és a fertőzöttek karanténba helyezésének, arról nem is szólva, hogy az egész lakosságot válogatás nélkül karanténba zárják. A WHO-jelentés továbbá a következőket állította a szájmaszkok használatáról: A WHO azt ajánlotta, hogy a maszk használatát a kockázat alapján kell meghatározni, ideértve az érintkezések gyakoriságát és a potenciálisan fertőző emberekkel való szoros érintkezést. A maszk rutinszerű használatát nyilvános helyeken engedélyezni kell, ám ennek várhatóan nem lesz hatása. Tehát sem az általános maszkhasználat, sem a karantén nem volt ajánlott. Éppen ellenkezőleg, azt állították, hogy ezek az intézkedések haszontalanok.

Baudet a témában elővette az aduászt is: beidézte Donald Henderson és társainak egy 2006-os tanulmányát

Donald Henderson, az az amerikai epidemiológus, akinek a himlő felszámolását tulajdonítják, a marylandi Baltimore-ban található Pittsburghi Egyetem Orvosi Központjának Biológiai biztonsággal foglalkozó központjában dolgozott. A lezárásokkal kapcsolatban ez áll a tanulmányban:

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a járványokkal vagy más kedvezőtlen eseményekkel sújtott közösségek akkor reagálnak a legjobban és a legkevesebb aggodalommal, ha a közösség normális működése a legkisebb mértékben sem sérül.

A nagyszabású karanténintézkedésekről Henderson és három kollégája a következőket írja:

Nincsenek sem történelmi megfigyelések, sem tudományosan megalapozott tanulmányok, amelyek azt támasztanák alá, hogy az esetlegesen fertőzött emberek csoportjainak hosszabb időre történő karanténba helyezése lassítaná a betegség terjedését.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy:

A nagyarányú karantén negatív következményei annyira szélsőségesek (...), hogy ezt az enyhítő szándékú intézkedést teljes mértékben ki kell iktatni a komolyan megfontolandó rendeletek tárházából.

Ha Novák Katalinnal sakkoznának, akkor ez lenne a sakk-matt. Ha bokszolnának, akkor pedig a K.O.

Na de ne üssük még ki, van még pár menet, nem árt, ha versenyben marad még egy kicsit. Ami ugyanis következik, az sem akármi. A tatárjáráshoz kötődő Rogerius püspök Siralmas énekei óta nem volt még a világtörténelemben olyan fájdalmas vezeklés, amit ezek után olvashatnak. Ezekhez képest a dantei siralomvölgy egy wellnesrészleg, a flagellánsok szektájának önostorozása maga az anyai simogatás, a siíták Asúra ünnepi véres menete legfeljebb valami egzotikus keleti masszázsnak felel meg. Ezt figyeljék:

7. Aggodalmunkat fejezzük ki a járványveszélyes betegségek folyamatos megjelenése és újbóli kitörése miatt, és elismerjük, hogy a világjárványok aránytalanul nagy hatással vannak a fejlődő országokra, valamint a társbetegségekkel, krónikus alapbetegségekkel, fertőző és nem fertőző betegségekkel küzdőkre, idős emberekre, a szegénységben élőkre, a vidéki területeken élőkre, a nőkre és lányokra, a gyermekekre, az Őslakos Népekre, az Afrikai Származású Emberekre, a migránsokra, a menekültekre, a belső menekültekre és a fogyatékkal élőkre, valamint a kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett helyzetű emberekre, ami kihatással van az egészségre és a fejlődési eredményekre;

Szép felsorolás, igazán elvárható lett volna az LMBTQ száz valamennyi nemének is a felsorolása is. De aggodalom ide vagy oda, lássuk, miként ítélte meg a helyzetet alig egy hónappal az ENSZ közgyűlés előtt Kacskovics Imre, akik az ELTE TTK, Immunológiai Tanszékének dékánja. A nyilatkozata 2023. augusztus 11. Kossuth rádió hírműsoraiban hangzott el , többször is egymás után.

Szeretném leszögezni, hogy pánikra semmiképpen nincsen ok, a korábbi hullámokhoz képest elenyésző a kórházba kerülőknek a száma. A fertőzés itt van közöttünk, ezt tudtuk eddig is. Kialakult egyfajta nyájimmunitás. Tehát egy-egy ember időnként megbetegszik, de nem fog elindulni egy hullámszerű megbetegedés, hiszen a lakosság gyakorlatilag védett akár a védőoltás, akár egy korábbi fertőzés következtében.

Már csak egy kérdésünk van hátra: ha Kacskovics Imre nem aggódik, akkor Novák Katalint és Orbán Viktort mi készteti erre? Ha nincs okunk pánikra, akkor miért pánikolunk? Esetleg csak azért, mert ez az elvárás a Big Pharma részéről?

És miért volt aránytalanul nagy a hatás? Esetleg mert leállították a rákszűréseket, a kezeléseket stb. és más egészségügyi eljárásokat? És hát milyen érdekes: a felsorolásban a családok még véletlenül sincsenek megemlítve, akik valóban nagy elszenvedői voltak a Covid-diktatúrának. Hát nem különös, hogy Novák Katalin, az egykori családokért felelős tárca nélküli miniszter, ezt sem hiányolta?

És, mint a dalban, az éjjel soha nem érhet véget, így vagyunk most az ENSZ siralmas énekeivel is:

8. Mély aggodalmunkat fejezzük ki amiatt is, hogy a Covid-19 világjárvány hatása tovább súlyosbította az országokon és régiókon belül a vakcinákhoz való hozzáférés mértékét, illetve az azok között fennálló egyenlőtlenségeket, míg az alacsony jövedelmű gazdaságokban a lakosság 27%-ának jutott teljes vakcinázás, addig a magas jövedelmű gazdaságokban ez az arány 2023. április 30-án 75% volt. E tekintetben elismerjük, hogy a jövőben orvosolni kell a vakcinákhoz való egyetemes, hatékony, eredményes, méltányos és gyors hozzáféréssel, elosztással és beadással kapcsolatos akadályokat, úgy országokon belül, mint azok között, azzal a kitűzött céllal, hogy az immunizációt hatékony oltási kampányok révén világszerte fokozzuk;

Hölgyeim és Uraim! Íme a lényeg. Az oltottak arányát bármi áron fel kell vinni 100%-ra, vagyis nem maradhat ki belőle senki. És hát nem érdekes: nem a vakcinák súlyos szövődményei miatt aggódtak, hanem azért, mert a sokszor halálos mellékhatások özönével járó oltásokhoz nem fért hozzá mindenki. Micsoda humánus hozzáállás.

És a preventív táplálékkiegészítőkhöz, módszerekhez való egyenlőtlen hozzáférés miatt vajon miért nem aggódnak? Vagy az immunerősítésben fontos szerepet játszó Omega 3, D-vitamin, sportbérlet, stresszmentes élet, normális minőségű élelmiszer stb. stb. miért nem fontos? Miért nem azokról az arányokról szól a statisztika, hogy a lakosság hány százaléka beteg a mozgásszegény életmódtól, a rossz minőségű élelmiszertől, vagy depressziós? És ha már alacsonyabb jövedelmű a gazdaság, akkor miért nem az a kérdés, hogy miként lehetne ezen javítani?

Csakhogy az egészséges ember nem jó üzlet Bill Gates köreinek. És ha neki nem, akkor a helytartóknak sem. Miért akarnának a helyzeten javítani? Amint láttuk, minden intézkedéssel rosszabb lett minden. Nem lehet, hogy pont ez volt a cél?

A következő részben innen folytatjuk az utat Mordor felé.

Szakács Árpád