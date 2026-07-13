Friss hírek :: 2026. július 13. 13:00 ::

Több kamion ütközött az M5-ösön, leterelik a forgalmat

Az M5-ös autópálya 102-es kilométerénél leterelik a Budapest felé tartó forgalmat a rendőrök, miután több kamion és személygépkocsi ütközött a sztráda 93. kilométerénél, hétfőn nem sokkal dél után - közölte az Útinform.

A baleset Kiskunfélegyháza és Kecskemét között történt, a forgalmat a rendőrök megállították - írták.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte, hogy három kamion ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 93-as kilométerszelvénynél.

Az utoléréses balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik járműből. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

(MTI)