Friss hírek :: 2026. július 18. 15:28 ::

A lefiatalított és oltást megtagadó exkatonákat is várja Ruszin-Szendi a Bálnába

Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy a honvédség visszavehesse azokat a katonákat, akiket korábban "fiatalítás" címén eltávolítottak - közölte a honvédelmi miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: az előző kormány "politikai megfontolásból és emberi gyarlóságból" számos kiváló katonát távolított el a Magyar Honvédségtől. Olyan katonákat, akik felkészültségükkel, szakmai tudásukkal, nemzetközi tapasztalatukkal és esküjükhöz való hűségükkel hosszú éveken át szolgálták Magyarországot.

"Vezérkarfőnökként a végsőkig kiálltam értük. Ezért engem is jogszerűtlenül eltávolítottak. Akkor eldőlt bennem, hogy ezt az igazságtalanságot csak egy valódi rendszerváltás után lehet helyrehozni. Ez volt az egyik legerősebb motivációm, amikor csatlakoztam a TISZA-hoz (sic!) és Magyar Péterhez" - tette hozzá.

Kiemelte, a közös munka eredménye, hogy a péntek este megjelent jogszabály megteremti annak lehetőségét, hogy mindazok, akiket méltatlanul távolítottak el, ismét szolgálhassák hazájukat - amennyiben megfelelnek a szolgálat feltételeinek.

A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-jén várnak minden érintett katonát a Bálnában. Várják azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem vették fel a COVID-19 elleni védőoltást, és szeretnének csatlakozni a honvédelemhez.

Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is - jelezte.

(MTI)

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