Anyaország :: 2026. július 14. 10:36 ::

Ruszin-Szendi: egyes szövetségesektől bocsánatot kértünk, az oroszok előtt pedig becsukjuk az ajtót

Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót – mondta el Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Budapest Energy and Strategy Talks nevű rendezvény panelbeszélgetésén.



Fotó: Huszti István / Telex

A minisztert arról kérdezték a rendezvényen, hogy mi most a védelmi prioritása. Ruszin-Szendi szerint a legfontosabb a vízió, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, „látni kell a nemzet és a szövetségesek érdekeit és értékeit”. Magyarország érdekei a szövetségek érdekeivel egyeznek, a velük való bizalmat pedig vissza kell építeni – jelentette ki.

Éppen ezért a kormány egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO-csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot elfogadhatatlannak tartotta.

„Becsukjuk az ajtót az oroszok orra előtt” – tette hozzá, azt is felemlegetve, hogy az orosz titkosszolgálat „megpróbált bejönni a hátsó ajtón”.

Nem csak az orosz-ukrán háborút tartja szem előtt a kormány, hanem a közel-keleti konfliktust is. A miniszter azt mondta, a konfliktusok akkor fognak véget érni, ha a kormányzatok, a hadseregek és a társadalmak is véget akar nekik vetni.

Ruszin-Szendi beszélt a NATO-tagállamok által aláírt szerződésről is, ami a magyar GDP 5 százalékában szabta meg a hadiipari kiadásokat. Azt mondta, 2035-ig mindenképp teljesíteni fogjuk az 5 százalékos előírást, ugyanakkor most mások a prioritások. „Higgyék el, én sok pénzt tudnék elkölteni a hadseregre, de nyilván megvan ennek az ideje” – mondta. A jelenlegi gazdasági helyzetben, amit az előző kormány hagyott rájuk, inkább az oktatás és az egészségügy élveznek elsőbbséget.

Végül a védelmi fejlesztésekről Ruszin-Szendi azt mondta, hogy a 2017-ben elkezdett technológiai fejlesztések zajlanak. A cél az, hogy újraépítsék az elmúlt 35 évben elhanyagolt magyar védelmet. Éppen ezért több európai védelmi ipari szereplővel is kilátásban vannak újabb fejlesztési megállapodások, illetve arra bátorítják a szereplőket, hogy hozzák Magyarországra a hadiipari gyárakat.

(Telex)