Friss hírek :: 2026. július 22. 08:36 ::

Frontálisan ütközött egy kisteherautó és egy kisbusz Sárvárnál

Frontálisan ütközött egy kisteherautó és egy kisbusz a 84-es főúton, Sárvár térségében, a balesetben hárman a járművekbe szorultak - közölte a katasztrófavédelem szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a baleset a főút 65-ös és 66-os kilométere között történt. Az ütközés következtében a kisteherautóba egy utas beszorult. A kisbusz öt utasából ketten szorultak be, egy utas kiesett a járműből.

A sárvári hivatásos tűzoltók megkezdték a beszorult utasok kiszabadítását. A helyszínen teljes útlezárás mellett végzik a mentést.