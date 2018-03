Anyaország, Antimagyarizmus :: 2018. március 23. 09:25 ::

Hát így blokkolunk minden olyan kezdeményezést, ami az ukránoknak fontos: továbbra is Magyarországon gyógyulhatnak az ukrán katonák

Magyarország nem támogat semmi olyan kezdeményezést, ami az ukránoknak fontos lenne, jelentette be 2017 szeptemberében, vagyis az átlag választópolgár memóriakapacitását meghaladó idővel ezelőtt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. De a nagy ukránblokkolást, pont úgy, mint a szokásos, szavakban kemény szabadságharcot - az alábbi MTI-hír tanúsága szerint - ebben az esetben sem kell túlságosan komolyan venni.



Szijjártó blokkolás közben ukrán kollégájával

Magyarország egyértelmű és világos gesztusa a kelet-ukrajnai harcokban megsebesült ukrán katonák rehabilitációjának segítése - mondta a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa csütörtökön sajtótájékoztatón Hajdúszoboszlón.

Grezsa István emlékeztetett rá, hogy az elmúlt két évben ez a negyedik alkalom, amikor a lelki sebeket és fizikai sérüléseket szenvedett ukrán katonák Magyarországon gyógyulhatnak.

A magyar állam évente húsz katona rehabilitációját vállalta, és a programot a két ország államközi kapcsolataiban az utóbbi időben bekövetkezett jelentős romlás ellenére is folytatják – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az elmúlt két évben több mint 700, a háborúban megsebesült katona gyermeke üdülhetett Magyarországon.

Magyarországnak mindig is fontos volt, hogy egyértelműen rögzítse, kit támogat a kelet-ukrajnai harcokban – mondta a kormánybiztos, ugyanakkor megjegyezte: a két ország között súlyos politikai vita van, példaként hozta fel, hogy ez elmúlt héten több mint harminc negatív híradás jelent meg Magyarországról a kijevi sajtóban. „Egyik ország érdekeit sem szolgálja a jelenlegi viszony” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Ukrajna nyugati részén (Kárpátalját nevezi így a nyomorult - a szerk.) mintegy 150 ezer magyar él, a kelet-ukrajnai háború mihamarabbi befejezése nemzeti érdeke is Magyarországnak.

Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete elmondta: a rehabilitációs program azt bizonyítja, hogy a vitás kérdések ellenére a jó cél érdekében képes összefogni a két ország, és mindkét félnek a bizalom visszaállítása, a jó szomszédi viszony fenntartása az érdeke.

A nagykövet Magyarországot Ukrajna megbízható, fontos partnerének nevezte, és reményét fejezte ki, hogy a magyar fél ugyanezt gondolja Ukrajnáról.

A bő egyhetes rehabilitáció során a katonák orvosi kivizsgáláson esnek át, kezeléseket kapnak, és a hajdúszoboszlói gyógyvíz kedvező hatásait is élvezhetik. Ugyanakkor a program nem csupán a fizikai sérülések kezelését, hanem a lelki sebek gyógyítását is szolgálja, a katonák ugyanis szabadidejükben festményeket készítenek, a szakemberek ezzel a terápiával is a háború okozta stressz, megrázkódtatás feldolgozását próbálják elősegíteni.

(Kuruc.info)

