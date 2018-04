Anyaország :: 2018. április 4. 19:02 ::

„Véletlenül kell találkoznotok. Politikát utálja. Be kell bizonyítsd neki, hogy jó fej vagy” - Kubatov-listába botlott a Simicska TV

Papok, tanárok és a „proli réteg” nevei is szerepelnek azon a listán, amit a Fidesz készített valószínűleg még 2014-ben azért, hogy beszervezzék őket a kampányba. Sopron egyik vezető egyházi méltósága a Hír TV Online-nak nem is tagadta egy ilyen dokumentum létezését, sőt azt is elárulta, hogy őt is beszervezték.

Noha a Kubatov-listákról már szinte mindenki hallott (portálunk 2010-ben elsőként rántotta le a leplet a Fidesz sajátos módszereiről - Kuruc.info szerk.), vagy éppenséggel nagyon is ortodox, a részletekről igen keveset tudni. A Hír TV Online birtokába került dokumentumból azonban jól látszik, hogy az Orbán-kormány kampánygépezete nem ismer határokat. A vélhetően 2014-ben készült gyűjtésben a Sopronban és környékén élőket listázta a Fidesz, annak alapján, ki mennyire lojális a párthoz, milyen kapcsolati rendszere van, és milyen haszonnal jár a beszervezése.



Kubatov és barátai senkit nem tévesztenek szem elől Elgondolkodtató, hogy miközben ezeket az embereket behálózva és őket felhasználva akarnak még több szavazót megnyerni, mennyire arrogáns módon fogalmaznak a róluk írt „jellemrajzokban”. A megnyerni kívánt személyek között van egyházi méltóság, tanárember, büfés vagy háziorvos, de egy komplett zenekart is be akartak szervezni. Elgondolkodtató, hogy miközben ezeket az embereket behálózva és őket felhasználva akarnak még több szavazót megnyerni, mennyire arrogáns módon fogalmaznak a róluk írt „jellemrajzokban”. A megnyerni kívánt személyek között van egyházi méltóság, tanárember, büfés vagy háziorvos, de egy komplett zenekart is be akartak szervezni.

A képlet egyszerű: a név mellett feltüntetik a róla alkotott véleményt, így többek között azt, hogy hány embert ismer, milyen a politikai beállítottsága, majd következik a módszer, amivel szóra bírható, meggyőzhető. Legvégül pedig ott vannak a kiszemelt „célpont” személyes adatai, elérhetőségei. Több helyen nem szerepel telefonszám, az erre szolgáló rubrikában egy Ákos nevű férfit jelölnek meg kapcsolattartóként. (Csiszár Ákos, a Fidesz–KDNP Sopron 3. választókerületének jelöltje – Hír TV szerk.)

Bizonyos energiaráfordítással és kompromisszumokkal mindenki használható valamire a Fidesz számára, ez a tanulsága a listának. A teljesség igénye nélkül idézett belőle a Hír TV, kitakarva a neveket, egyes esetekben a titulusokat, hiszen az érintettek nem biztos hogy tudnak róla, vagy ha igen, nem tudható, szívesen látják-e vissza magukat az általunk publikált dokumentumban, nem utolsósorban a Fidesz közelében.



Sopron egyik vezető egyházi méltósága például nagyon kedves ember, de a fiatalokkal nem ért szót, „ajánlkozó beszélgetésben lehet megnyerni suttogó támogatásra”. Sopron egyik vezető egyházi méltósága például nagyon kedves ember, de a fiatalokkal nem ért szót, „ajánlkozó beszélgetésben lehet megnyerni suttogó támogatásra”.

A 30-as „réteget” kívánta megnyerni a Fidesz a Strokes zenekarral, azzal a módszerrel, hogy „zenei fellépések ügyéből kiindulva” keresték/keresik fel őket.



Az idősekhez az egyik idősek otthona szakmai vezetőjén keresztül vezet az út, derül ki a dokumentumból. F. Éva a Fidesz szerint „hathat a bentlakókra, mert sok emberrel találkozik”, de a beszervezésnél ne legyen ott F. Gyula – „már rég elváltak”. Az idősekhez az egyik idősek otthona szakmai vezetőjén keresztül vezet az út, derül ki a dokumentumból. F. Éva a Fidesz szerint „hathat a bentlakókra, mert sok emberrel találkozik”, de a beszervezésnél ne legyen ott F. Gyula – „már rég elváltak”.

Pénzes, befolyásos emberekkel találkozik a helyi lelkész, esperes, bár az a baj vele, hogy nem eléggé fideszes, így „ne a politika, hanem a közös ügyek legyen a középpontban”, olvasható a listán.



Az egyik helyi iskola lelkésze sem lehetett egyszerű eset. Itt a Fidesz a hazugságoktól sem riadt vissza, „véletlenül kell találkoznotok. Politikát utálja. Be kell bizonyítsd neki, hogy jó fej vagy. Az irodalom a szenvedélye. (…) Kellenél neki valamit csinálni: vendég legyél hittanon önkéntesség értéke témában”. Az egyik helyi iskola lelkésze sem lehetett egyszerű eset. Itt a Fidesz a hazugságoktól sem riadt vissza, „véletlenül kell találkoznotok. Politikát utálja. Be kell bizonyítsd neki, hogy jó fej vagy. Az irodalom a szenvedélye. (…) Kellenél neki valamit csinálni: vendég legyél hittanon önkéntesség értéke témában”.

A listát olvasva világos, hogy a Fidesz minden társadalmi réteget tudatosan céloz meg, az értelmiségiek mellett fontos számukra az átlagember is, hiszen rajta keresztül is el lehet érni sok potenciális szavazót. Jó példa erre a soproni sírásó, „aki sok emberrel társalog, az egyszerűbb rétegből is”, bár megjegyzik: „vigyázni vele, mert annál okosabb, mint aminek látszik először”.



Egészen furcsa az „állandó ácsorgó ember a Templom utcában”, ő „a proli réteg egyik fő alakja, aki sokakkal beszélget. Nem mindegy, hogy mit terjeszt. A Cs. Máté embere. Figyeli az épületeit”. Egészen furcsa az „állandó ácsorgó ember a Templom utcában”, ő „a proli réteg egyik fő alakja, aki sokakkal beszélget. Nem mindegy, hogy mit terjeszt. A Cs. Máté embere. Figyeli az épületeit”.

A fent leírtakból kirajzolódik a kormánypárti módszer és elvárás: indirekt módon kell megkeresni a véleményvezérnek titulált személyeket, bizalmukba férkőzni, és végül rávenni őket, hogy maguktól terjesszék a fideszes üzeneteket. Vélhetően ellentételezésben sem részesültek az érintettek, akiket sikerült beszervezni. Hasonló módszerekkel az egykori állampárt dolgozott, és a fenti lista felépítését is láthatta már, aki olvasott régi állambiztonsági aktákat.

A HÍr TV kíváncsi volt rá, ki tud róla, hogy megpróbálták beszervezni négy évvel ezelőtt. Vagy van-e tudomása arról, hogy még mindig, 2018-ban is szerepel valamilyen adatbázisban.

H. István városplébános valószínűnek tartja, hogy szerepelt a neve egy hasonló listán. Az egyházi méltóságot az összesítésben szereplő telefonszámán érték el, és egyáltalán nem volt meglepődve, amikor közölték vele, miért keresik. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy sikerült-e őt is beszervezni a kampányba.

– Tud arról, hogy szerepel egy ilyen listán?

– Ööö… nem tudom, nem tudom, lehet.

– Lehet? Mert még leírás is van önről, hogy például szereti a fiatalokat, de nem tud velük szót érteni, és a többi…

– Mindegy, mindegy, igen. Jó, de én ezzel most nem kívánok külön foglalkozni, mert nekem más elfoglaltságom van.

– De tud arról akkor, hogy…

– Igen, igen.

– Próbálkoztak, vagy sikerült önt beszervezni a Fidesz-kampányba?

– Most ne haragudjon, de most más ügyben van elfoglaltságom.

– Csak egy igent vagy egy nemet szeretnék.

– Igen. Igen. Köszönöm!

A listán szereplő, „nagy fideszesként” jellemzett büfétulajdonos kioktató hangnemben indított, majd pedig tagadta, hogy kapcsolatba léptek volna vele. Végül azt állította, hogy a lista létezéséről sem tud.

– Tud-e róla, hogy rajta van a listán?

– Ezzel ön miért foglalkozik egyébként?

– Szeretnénk megkérdezni az érintetteket, hogy tudnak-e róla, hogy listázták őket.

– Ne haragudjon, de szerintem minden politikai pártnak vannak támogatói, és mindenhol vannak személyek, akik ebben szerepelnek, megmondom őszintén, nem gondolom, hogy ehhez önöknek bármilyen köze lenne. Ahhoz, hogy belsőleg kik vesznek részt a kampányban.

– De ebben személyes dolgokat írnak önről, és hogy milyen módon kell önt megkeresni és beszervezni a kampányba.

– Hát erre kíváncsi vagyok, ha elmondja, akkor hallgatom.

– Többek között azt írják, hogy a büféjében, éttermében lehetne a szórólapokat terjeszteni. És ezért kell önnel kapcsolatba lépni. Kapcsolatba is léptek önnel?

– Nem.

– Tehát nem keresték meg, hogy terjessze a szórólapokat?

– Nem, nem, nem, semmi.

– És tud arról, hogy szerepel ezen a listán?

– Nem, nem, nem, nem tudok erről.

A Hír TV választási kampányra és a Fidesz „egyedi” módszereire rálátó forrását is meglepte a lista. Bár azt mondta, a kormánypártok és ifjúsági szervezeteik mindig is bővelkedtek a kreatívabbnál kreatívabb ötletekben – így a kampányban mindig tudták, hogy hová kell decsöngetni –, de ilyen részletes, elemző listáról nincs tudomása.

Az ügy kapcsán megkeresték a listázásról hírhedtté vált Kubatov Gábort. Arra lettek volna kíváncsiak, tudott-e róla, hogy Sopronban listázták a potenciálisan „beszervezhető” egyházi és civil személyeket. Emellett arra is kíváncsiak voltak, tud-e arról Fidesz-alelnök, hogy másutt is hasonlóan összegzik a fideszesek a potenciális véleményvezéreket, és egyetért-e ezzel a gyakorlattal. Választ szerda estig nem kaptunk.

A kormányfő sajtósától ais zt szerették volna megtudni, hogy Orbán Viktor tud-e a lista létezéséről, és szerinte listáznak-e másutt is mozgósítás céljából. Azt is megkérdezték, hogy a kormányfő mit gondol a gyakorlatról. Havasi Bertalan nem válaszolt feltett kérdésekre.

(Hír TV nyomán)

