Orbán: Soros alapítványa felelős az antiszemitizmus növekedéséért, a kormány pedig az európai zsidó közösségeket védi

Mélyen sérti Magyarországot és polgárait Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnökének az Open Society Foundation (Nyílt Társadalom Alapítvány) Budapestről Berlinbe költözéséről tett nyilvános állásfoglalása; az ügyben levelet írt Orbán Viktor miniszterelnök a szervezet vezetőjének - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke pénteken az MTI-t.



Ronald S. Lauder és sértődött barátja

"Csodálkozunk. (...) Az alapítvány elköltözésének Budapesten köztudott és nyilvánvaló oka, hogy Magyarország olyan szabályokat vezetett be, amelyek a transzparenciát kiterjesztik a külföldről finanszírozott szervezetekre is" - olvasható a levélben.

"Tisztelettel felhívom az elnök úr figyelmét, hogy az alapítványt és annak alapítóját személyes felelősség terheli az európai antiszemitizmus növekedéséért is. Olyan személyeket is bejuttatott a migránsok között Európába, akiknek politikai és vallási nézetei érzékelhető mértékben megnövelték a zsidó közösségek veszélyeztetettségét. Ezzel szemben Magyarország és annak kormánya az európai zsidó közösségeket is védi, amikor megakadályozza a migránsok ellenőrizetlen bejutását az Európai Unió területére" - szögezi le írásában a miniszterelnök.



Orbán Viktor és a WJC-elnök a 2013-as, budapesti (!) Zsidó Világkongresszuson

"Politikánknak erkölcsi és elvi okai vannak, továbbá a zsidó-keresztény együttélés eszméjét is szolgálják, amelyben mi továbbra is töretlenül hiszünk. Ezért a Zsidó Világkongresszustól természetesen sem elismerést, sem köszönetet nem várunk. Elvárunk ellenben az óceán másik, biztonságosabb részén élő zsidó vezetőktől több éleslátást és együttérzést, a nyilvánosság elé tárt véleményükben több tényszerűséget, tiszteletet és méltányosságot" - írta levele végén "fogyatkozó reménységgel" Orbán Viktor.

A sukorói kaszinóbiznisz elbukása miatt hazánkat 100 milliárdra perlő , mégis nálunk kongresszusozó Ronald S. Lauder a németországi Bild lapban szerdán megjelent nyilatkozatában aggodalmát fejezte ki az alapítvány Berlinbe költözése miatt. A Zsidó Világkongresszus elnöke szerint ugyan nem kell mindennel egyetérteni, amit George Soros mond vagy csinál, ugyanakkor méltatlannak nevezte a bánásmódot fajtársával szemben, "aki olyan sokat tett a kelet-közép-európai országokban a demokrácia terjesztéséért a kommunizmus bukása után".

(MTI nyomán)

