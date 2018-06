Anyaország, Cigánybűnözés :: 2018. június 21. 09:06 ::

Sokat bántották szegény Győzikét, de győzött az igazság, és kiderült, hogy nem bűnöző!

Pont került Gáspár Győző csaknem négy éve húzódó ügyére, az adóhatóság legfrissebb döntése szerint mégsem sikkasztotta el apja cégének a pénzét. A hatóság ezen a héten kézhez vett döntése szerint adót sem csalt - írja a Blikk.

A NAV ellen költségvetési csalás és sikkasztás miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), tavaly húsvétkor házkutatást is tartottak vidéki otthonában. Többek közt azzal vádolták, hogy az apja érdekkörébe tartozó egyik cég számlájáról 50 millió forintot vett ki, majd nem adózott utána. Most állítólag kiderült, a vádak nem állták meg a helyüket, ami azt is jelenti, hogy az időközben sikkasztás miatt is indult büntetőeljárást ebben a bűncselekményben meg kell szüntetni.

– Ennyi megaláztatás és bántás után végre győzött az igazság. Most mindenki megtudja, hogy én tényleg nem vagyok bűnöző, nem tettem semmi rosszat – örömködött a bulvárlapnak a cigány.

– Mindenki azt kérdezi tőlem, boldog vagyok-e a döntés hallatán, de megmondom őszintén, még nem merem elhinni. Annyi bántás, támadás ért minket, hogy már nem is látom a fényt az alagút végén. Az ügyvédemnek nagyon hálás vagyok, nélküle ez nem sikerült volna – tette hozzá Gáspár, de a történet ezzel még nem ért véget. Az a büntetőeljárás ugyanis tovább folyik, amiben közel kétszázmillió forint értékben foglaltak le készpénzt és aranyékszereket a NAV emberei tavaly egy bankban.

– Tavaly a Kúria új eljárásra utasította az első fokon eljáró adóhatóságot, ezen új eljárás eredménye érkezett meg pár napja. A döntés a képviseletnek igazat adott abban, hogy ügyfelemnek nem volt olyan 50 milliós bevétele, ami a sajátja lett volna, ami után adót kellett volna fizetnie. Mivel ez a közigazgatási ügy volt részben az alapja az ellene irányuló büntetőeljárásnak, így álláspontom szerint az abban közölt gyanúsítás egy részét is hatályon kell helyezni. Ez azt jelenti, hogy záros határidőn, azaz heteken belül Győző visszakaphat mindent, amit korábban lefoglaltak – magyarázta dr. Szilágyi Roland, a meghurcolt kisebbségi ügyvédje.

A hét végén ünnepelte a Gáspár család a nagyobbik lány, Evelin születésnapját egy hatalmas bulival. Azt tervezik, ha minden sínre kerül, akkor az egész famíliát meghívják, hogy együtt örüljenek Győzike felmentésének – örvendezteti meg olvasóit a hírrel a bulvárlap.

