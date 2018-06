Anyaország :: 2018. június 27. 15:05 ::

Hét és fél évet kapott a Szentendrei úti ámokfutó - Janza Richárd és barátja gyilkosa azonban enyhébb ítéletet szeretne

Hét és fél év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt az ámokfutót, aki 2017 márciusában autójával részegen halálos balesetet okozott a Szentendrei úton. A szerdán meghallgatott szakértők szerint a légzsákoknak esélyük sem volt kinyílni a vétlen fiatalok autójában, és az ütközés után szinte rögtön meghaltak. Azt mondták, ekkora erejű ütközésre egyszerűen nem terveznek járművet. Az ítélet ellen fellebbeztek.

Nagy sajtóérdeklődés mellett folytatódott a halált okozó ittas járművezetéssel vádolt O. Á. pere. A harminc év körüli vádlott házi őrizetből érkezett a tárgyalóterembe, amit hétmillió forint óvadék ellenében engedélyeztek neki tavaly júniusban. A vád szerint 2017. március 18-án részegen halálos balesetet okozott a Szentendrei úton. A férfi a baleset estéjén többórás italozás után éjjel egy óra körül autóba ült.

A megengedett 70 kilométer per óra helyett 165-170 kilométer per órával, ittasan száguldozott Óbudán. A harmadik kerületi Rákóczi utca és Czetz János köz kereszteződésében forgalomirányító lámpák vannak. Itt várakozott két huszonéves fiatal bekötött biztonsági övvel egy autóban, hogy a lámpák zöldre váltsanak.

A vádlott a kereszteződéshez érve nem észlelte a lámpa piros jelzését, és a várakozó kocsit sem, így lassítás nélkül hatalmas sebességgel hátulról nekiütközött annak.

Az ütközéstől az áldozatok autója az előtte 20 méterre lévő irányjelző táblának, majd a mögötte lévő közvilágítási betonoszlopnak csapódott. A vétlen autóban ülő két fiatal a helyszínen azonnal meghalt. Az egyikük a huszonegy éves ifjúsági világbajnok kajakos, Janza Richárd volt.

A bíróság bűnösnek találta O.Á.-t halált okozó ittas járművezetésben, ezért a szerdai tárgyaláson 7 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a vádlottat. Emellett öt évre eltiltották a közügyektől, és örökre eltiltották a vezetéstől. Beleszámít a büntetésbe már az az időszak is, amit eddig előzetesben töltött.

Ezeket a sérüléseket nem lehet túlélni

A szerdai tárgyaláson a bíróság négy szakértőt hallgatott meg. A két műszaki szakértő véleménye szerint azért nem nyíltak ki a légzsákok a fiatalok kocsijában, mert a hátulról érkező ütközést az első légzsákok nem észlelték, az oldallégzsákokat működtető elektronikai kábelek pedig elszakadtak az első ütközésben.

A meghallgatott orvosszakérők azt mondták, Janza Richárdnál a tüdőzúzódás, máj- és léprepedés mellett a nyaki gerincvelő is roncsolódott, ami már önmagában halálos volt.

A mellette ülő fiúnak, Bálintnak az első ütközés még nem, de a második már halálos volt, mert hatalmas erővel, oldalról csapódtak neki a betonoszlopnak. A fiú szinte rögtön meghalt, mert "ezek a sérülések nem élhetők túl", mondta az orvosszakértő.

A vádlott mindeközben nem volt bekötve, kirepült a Mercedeséből, súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol aztán előzetes letartóztatásba helyezték. A férfi egyik közeli ismerőse szerint O. Á. nagy rajongója az autótípusnak, amilyennel a balesetet is okozta, több Mercedes CLK-ja is volt. 2017 júniusában aztán a vádlott hazamehetett, hétmillió forint óvadék ellenében házi őrizetbe helyezték.

Részeg és aluszékony volt, mégis autóba ült

Két egészséges fiatalember volt, aki beszállt ebbe a járműbe. Egy vétlen sofőr teljesen szabályosan közlekedett, a vádlott pedig rendkívüli módon eltúlzott sebességgel belerohant. Esélytelen volt a túlélés. A szakértő is azt mondta: ilyen mértékű ütközésre nem terveznek járművet - kezdte az ügyész perbeszédét. Kiemelte azt is, hogy a vádlott elismeri, nem emlékszik a baleset részleteire. Korábban szakértők véleményéből kiderült, hogy a vádlott erősen részeg volt a baleset éjjelén: baráti társaságával whiskyt és más töményet is ivott aznap este, a nyomozás során kihallgatott tanúk szerint aluszékonnyá vált, mégis autóba ült, ezért halált okozó ittas járművezetés bűntette a vád, amiért akár nyolc év börtönbüntetést is kaphat.

Az ügyész azt is mondta, ezen az útszakaszon a megengedhető maximális sebesség 70 kilométer per óra, ráadásul a baleset éjszakai látási viszonyok között történt, a vádlott viszont még ennek a kétszeresét is meghaladta, körülbelül 170-nel, "irdatlan sebességgel" hajtott.

Az ügyész mindezekért börtönbüntetést, közügyektől való eltiltást kért a vádlottra a bíráktól, és azt, hogy örökre tiltsák el a járművezetéstől.

Az ügyész beszéde után felszólalt Bálint édesanyja, aki pár sorral a vádlott mögött ült:

Két okos, zseniális fiatal gyerek életét vette el. Amikor egy gyerek megszületik, az maga a csoda. Tizenhét évesen végzett mérnökökkel szemben az én fiamat választották ki egy munkára. Hihetetlen, lelkes, munkás, okos, dolgos gyerek életét vette el. Nincs a lelkemben semmiféle gyűlölet vagy harag az ön irányában. Én csak azt kívánom önnek, hogy meg tudja bocsátani önmagának azt, amit tett. Azért vagyok itt, mert az én gyerekem már nem tudja megvédeni magát. Egyet nem tudok önnek megbocsátani, hogy bele akarta húzni az én fiamat ebbe a történetbe: az én fiam nem felelős más fiú haláláért.

Bálint volt ugyanis a sofőr a vétlen autóban. A vádlott végig hátat fordítva ült a beszélő anyának, egyszer sem nézett hátra, végül erős zokogásban tört ki.

A vádlott ügyvédje szólalt fel ezután, aki azt mondta, a vádlott férfi egyáltalán nem akar kibújni a felelősség alól, mert tudja, hogy mit tett.

Az ügyvéd a szakértői véleményre próbált támaszkodni, amikor azt mondta, vegyék figyelembe a bírák, hogy a fiatalok halálát a második ütközés, tehát a betonoszlopnak csapódás okozta, nem pedig konkrétan az, amikor a vádlott autójával nekiütközött a sértettek várakozó kocsijának.

Az ügyvéd azt is mondta, a szakvéleményekkel is gondok vannak: szerinte szakszerűtlenül vették le a vérmintákat a vádlottól az ittasságot illetően, ezért az ügyvéd azt kérte, zárják ki azokat a bizonyítékok közül. Ezért a megfelelő bűntett az ügyvéd szerint halált okozó közúti baleset okozása, nem pedig ittasan elkövetett.

Szerdán az vádlottat halált okozó ittas járművezetésben találták bűnösnek. A bíró, dr. Kovács József az ítélet indoklásakor azt mondta, nyilvánvalóan ok-okozati összefüggés van az ütközés és a fiatalok halála között. Azt is mondta, önmagában a sebességtúllépés nem okozhat balesetet, de a vádlott ittasságával együtt már igen. Hogy milyen mértékben volt részeg a vádlott, abban a bíróság nem foglalt állást. Enyhítő körülmény az ítéletben a vádlott bocsánatkérése és felelősségének vállalása. Súlyosbító körülmény, hogy ittas volt és hogy ketten is meghaltak.

A vádlott, ahogy az első, márciusi tárgyaláson , most sem kívánt új vallomást vagy nyilatkozatot tenni. Az utolsó szó jogán a vádlott nem felmentését, hanem az ítélet enyhítését kérte.

