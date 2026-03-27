Fidesz-cigányok bevetésével vetették fel a harcot Orbán győri gyűlésén

Lökdösődés alakult ki Orbán Viktor győri kampánygyűlésén, egy fekete kabátos emberekből álló sorfal nem engedte a Széchényi térre az ellentüntetőket - írja a Telex, bár a képeken főleg a Fidesz kedvenc erőforrásai látszanak.

A lap helyszíni tudósítója szerint a győri Jedlik Ányos utcánál, egy étterem mellett gyülekeztek az ellentüntetők, amikor megjelent egy csapat fekete kabátos ember. A két csoport egy szűk utcában felállt egymással szemben, majd „mocskos Fidesz” és „hajrá Fidesz” rigmusokkal próbálták túlkiabálni egymást, és kisebb lökdösődés is kibontakozott. Tíz perc múlva az ellentüntetők elindultak, aztán visszajöttek a győri Király utcán, ahová átvezényelték a fekete kabátosokat, itt folytatódott a kiabálás.



Fotó: Sudár Ágnes / Telex

A Kontroll élő közvetítése alapján egy újságírónak elkérték az igazolványát, és csak annak bemutatásával engedték át a sorfalon a fekete kabátosok, akik állításuk szerint „aggódó állampolgárok”.

Orbán Viktor beszédében elmondta a szokásos kommunikációs paneleket, majd kifejtette, szerinte az ukránok pénzügyi és politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon. „Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások, erre fütyüljetek. Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok”, üzente Orbán a Széchenyi tér végén tömörülő ellentüntetőknek.

A beszéd alatt folyamatosan átcsoportosultak az ellentüntetők, és mentek utánuk a fekete kabátos emberek. Elvettek egymástól transzparenseket is, de komolyabb konfrontáció nem történt, a miniszterelnök beszéde után lassan szétszéledt a tömeg.



Fotó: Mohos Márton / 24

Orbán nagykanizsai gyűlésén is felbukkantak fekete kabátos emberek, ők az ellentüntetők kezéből téptek ki táblákat. Korábban Hódmezővásárhelyen és Kecskeméten is érkezett válasz az ellentüntetőkre a miniszterelnök beszédeinél. Kecskeméten egy tízfős, feketébe öltözött társaság eléjük vonult, és megpróbálta lekiabálni őket „hajrá, Fidesz” és „ukrán Tisza” skandálással. A két csapat egymástól fél méterre állva kiabálta a másik arcába a rigmusait, de táblatépés akkor még nem volt. Orbán akkor még arról beszélt, hogy azért jöttek az ellentüntetők, hogy elrontsák az estéjüket.

Mostanra már messze nem az a legérdekesebb, hogy az aktuális helyszínen miről beszél a miniszterelnök, mert többnyire ugyanazokat a jól ismert kommunikációs paneleket mondja el újra és újra. Hanem az, hogy volt-e buszoztatás, vagy voltak-e ellentüntetők, és mennyire voltak hangosak. Az első állomásokon még csak pár ellenzékit lehetett látni, ők is jellemzően csendben, legfeljebb kormányellenes transzparensek felmutatásával adtak hangot véleményüknek. Dunaújvárosban azért már felcsendült a „mocskos Fidesz”, de akkor még nem sok vizet zavartak ezek a bekiabálások, a fideszesek sikeresen túlharsogták őket. Miskolcon pedig kisebb különítmény indult az ellentüntetők felé, ha azok „mocskos Fideszezni” kezdtek.

A győri rendezvény iránti figyelem a város ellenzéki polgármesterének bejelentése után ugrott meg, Pintér Bence azt posztolta: felmerült, hogy előre eltervezetten a várost akarják felhasználni kampányfordító esemény helyszíneként. A gyűlést szervező győri Fidesznél viszont azt mondták, hogy ők semmilyen „kampányfordító eseményről” nem értesültek, és nem értesítették őket ilyenről. Ugyanakkor a győri Széchenyi térre vezető utcák majdnem mindegyikét lezárták az autósok elől a rendezvény idejére.

Az aHang szerint őket Veszprémben dobálták meg húszezres bérezésért

Nyilvános beszédet tartott pénteken délután Veszprémben Orbán Viktor miniszterelnök. A kormánypárti kampányrendezvény mellett ugyanekkor szervezett meg egy kiállítást és gyűlést helyi aktivistákkal együtt a civilekből álló aHang. A szervezet az esemény után közleményt adott ki, amelyben azt állították, hogy 60 verőembert küldtek az aHang tüntetőire, majd kővel és tojással dobálták őket - írja a 24.



Fotó: aHang

Az ellenzéki aktivisták a közlemény szerint Orbán kampányrendezvénye mellett sípoltak, skandáltak, és plakátokat tartottak fel, amelyeken a Fidesz-KDNP-kormánnyal szemben kritikus feliratok szerepeltek.

A szervezet állítása szerint a miniszterelnök rendezvényének kezdete előtt az aHang önkéntesei körül megjelent mintegy 60 fekete ruhás férfi, akik körbevették, majd kővel és tojással dobták meg őket. A közleményben megírták azt is, hogy a fekete ruhások elmondásuk szerint Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztek, 20 ezer forintért, utasításra.

Korábban írtuk: Miskolci cigányokkal próbálják túlkiabáltatni a tiszásokat Orbán országjárásán

Kapcsolódó: