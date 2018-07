Anyaország, Cigánybűnözés :: 2018. július 23. 10:53 ::

A börtönben csörgött ki a nagyecsedi cigány gyilkos mobilja

Nem véletlenül nem tudták a börtönőrök, hogy Z. Sándor gyilkossággal fenyegeti szerelmét, Jónás Szandrát, a lányt ugyanis egy illegálisan tartott telefonról hívta, amíg az Állampusztai Büntetés-végrehajtási Intézetben töltötte kétéves börtönbüntetését – írja a Blikk.

Mint ismeretes, június 16-án a cigány kimenőt kapott, hogy meglátogassa haldokló édesapját, majd Szandrához sietett Nagyecsedre. A rokonoknak azt mondták, még meglátogatják Sándor édesanyját a börtönbe való visszatérés előtt, ám útközben egy csalitosban megfojtotta tíz évvel fiatalabb, 19 éves "szerelmét".

"Z.", azaz Zámbó gyilkosság után még egy napig bujkált, a rendőrök a közeli Fábiánházán találták meg. Később kiderült, már hetekkel korábban fenyegette a lányt, amit Szandra rögzített is a telefonján. A szülők akkor csodálkoztak: ezek után miért engedték kimenőre a férfit. Az illegálisan tartott telefon azonban megmagyarázza mindezt.

– Nem tudok nyugodni, gyakran időzöm Szandra szobájában. Nemrégiben egy könyvbe csúsztatva cetlit találtam. Egy telefonszám volt rajta „szerelmem” felirattal. Nem haboztam, azonnal tárcsáztam. Egy fiatalember vette fel a kagylót, egy rab az állampusztai börtönből! Elbeszélgettem vele, és elmondta, hogy a készülék régebben Sándornál volt, de mivel ő elkerült onnan, így nála maradt. Természetesen azonnal elmondtam mindezt a rendőröknek – mondta a bulvárlapnak Jónás Bertalan, a lány apja.

Zámbó Sándor jelenleg a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben van, eddigi fogvatartási helyéről elkerült az eset után. Felvetődött, hogy az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) viszik, mivel már Szandra megölése után is megpróbált öngyilkos lenni, és cellájába visszatérve többször is hangoztatta, hogy eldobná magától az életet. A vizsgálatok szerint azonban tökéletesen beszámítható, így továbbra is a büntetés-végrehajtás berkeiben marad.

Nagy szerelem volt...

– Pénteken engem is kihallgatott a rendőrség a gyilkosság miatt. Részletesen be kellett számolnom a fiatalok megismerkedéséről és az eddigi kapcsolatukról. Elmondtam mindent, hogy nagy szerelem volt az övék, és Szandra akkor is kitartott mellette, amikor csalás miatt börtönbe került. A fizetése nagy részét is Sándornak küldte, hogy mindene meglegyen a rácsok mögött. Az utóbbi időben azonban a lányom is megváltozott: tervei voltak, szerette volna felújítani a házunkat, jobb életre vágyott. Ezt persze Sándor nem tudta elviselni – magyarázta az apa.

