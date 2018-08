Igen, Szikszai Péter, az egykori Simicska-tévé új vezérigazgató-helyettese tényleg ezt nyilatkozta. Méghozzá a Magyar Időknek, amely propagandalapba főszerkesztő-helyettesként sztahanovistaként szállítja kormánypropagandát.

A Hír TV munkatársai az elmúlt három és fél évben nagyrészt kicserélődtek; akik látványosan nem a jobboldali médiához kötődtek, azoktól az első körben megváltunk – nyilatkozta a Magyar Időknek Szikszai , felsorolva a neveket: Bodacz Balázs, György Zsombor, Kálmán Olga, Csintalan Sándor, Lampé Ágnes, Teszári Nóra, Hegedűs Szabolcs. A televízió vezérigazgató-helyettese azt is elmondta: a többi kollégát megkérdezték, hogy akarnak-e egy olyan Hír TV-ben dolgozni, ahol a 2015. február előtti irányultságot állítják vissza, és szerda óta tíz ember mondott fel, kulturáltan, súrlódásoktól mentesen.

Mi tagadás, a nevek között tényleg vannak olyanok, akik a jobboldalisággal összeegyeztethetlenek, de Simicskát és a tévé más adókat bo. De térjünk csak rá az említett Echo TV-s objektivitásra!

Hogy milyen az az Echo TV-s színvonal? Velkovics Vilmos jobboldaliságát jól leleplezve ezt a minap a halálbüntetés témájában bevetett kőkemény érveivel mutatta meg, nem sokkal korábban pedig a leghibbantabb ballib kérdést is sikerült feltennie. Reméljük, az ajvékolás frissen kirúgott nagyasszonyának, Kálmán Olgának helyére lépő Földi-Kovács Andrea után átköltözik ő is a Hír TV-hez, mert így gyorsabban elérhetnék a kívánt szakmai mércét. Sok politikusunk is örülhet, ha nála is sötétebb a vele szemben ülő kérdező.