7 százalékos párt lett a Jobbik - sikerült elüldözni a 2010-14-es szavazóbázist

A Jobbik támogatottsága tovább csökkent, az elpártolók többsége a bizonytalanok közé került, kisebb részük a Fideszre szavazna - ezt mutatja a legfrissebb felmérés.

Ugyanakkora az MSZP és a Jobbik támogatottsága a Závecz Research Intézet legfrissebb felmérése szerint. Ez úgy lehetséges, hogy míg az MSZP táborának nagysága nem változott hónapok óta, a teljes választókorú népességhez viszonyítva most is 7 százalékos, addig a Jobbiknak egy hajszállal ismét kisebb lett a tábora, a múlt havi 8-ról 7 százalékra csökkent.

A két párt így holtversenyben a második legnagyobb támogatói táborral rendelkezik, míg az élen továbbra is a Fidesz áll. A kormánypárt támogatottsága sem változott az előző hónaphoz képest, ugyanúgy 36 százalékos a kormánypárt híveinek aránya.

A felmérés szerint az említett három párton kívül a Demokratikus Koalíció jutna még be a parlamentbe, amely megtartotta az előző hónapban elért 5 százalékos táborát, az LMP-nek, a Kétfarkú Kutyapártnak, és a Momentumnak novemberben 3-3 százaléka van, bár október óta mindegyikük javított 1-1 százalékpontot. A Párbeszéd a választások óta 1 százalékon áll, a Mi Hazánk Mozgalomnak pedig a megalakulását követően minden hónapban ekkora volt a támogatottsága. A pártnélküliek aránya egy kicsivel csökkent, most 33 százalék.

A biztos pártválasztók körében is jelentős a Fidesz előnye, jelenleg 55 százalékos a tábora. A Jobbik és az MSZP ebben a csoportban is közel egyforma, 12 illetve 11 százalékos. A Demokratikus Koalíció az aktív pártválasztói csoporton belül 8 százalékot ér el, és a bejutási küszöbértékre, 5 százalékra érkezett a Momentum is.

A biztos szavazói körben azonos szinten, 3-3 százalékon áll az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt, a Párbeszédnek és a Mi Hazánk Mozgalomnak pedig 1-1 százaléka van itt.

A felmérés kitér arra is, hogy a Fidesz 2,9 millió fős táborán belül 1,7 millió választópolgár erősen elkötelezett, aktív támogató, míg a kicsit gyengébben kötődő gyűrűhöz 900 ezren tartoznak, a párthoz lazán kapcsolódó periféria pedig 300 ezres.

Lassan befejeződik a Jobbik szavazótáborának lecserélése

A Jobbik és az MSZP esetében nagyjából 350 ezres a legszorosabban kapcsolódó támogatói tábor, a mérsékeltebben kötődő réteg körülbelül 150 ezer fős, míg a külső szavazói körben nagyjából 50 ezren találhatók. A közelmúltban végzett kutatások jelezték, hogy Fidesz és az MSZP magjához tartozó szavazók szinte kimozdíthatatlanok, és legalább a három legutóbbi választáson bizonyították elkötelezettségüket a voksukkal.

A Jobbikhoz erősen kötődő szavazóknak nincsen ilyen hosszú múltjuk, java részük (kétharmaduk) a 2018-as választáson szavazott oda először. A párt 2010-es, 2014-es szavazóinak túlnyomó többsége ma a bizonytalanok között található, kisebb hányaduk a Fideszhez pártolt. A mostani Jobbiknak tehát viszonylag frissen csatlakozott és fiatal-középkorú szavazói vannak – az átlagéletkor 38 év.

A DK-nak van a legeltökéltebb szavazótábora: a 400 ezres támogatói kör kétharmada, több mint 250 ezer fő jelenti a párt kemény magját. További 120-130 ezren tartoznak a szavazói gyűrűhöz, míg lazán kötődők szinte alig vannak, talán 20-30 ezren.

Az LMP tábora valamelyest csökkent az elmúlt hónapokban, de még ennél is nagyobb problémát jelentett számukra, hogy a meglévő szavazóik eltökéltsége csökkent.

(HVG nyomán)

Eközben a jobbikos kommunikáció szerint: Minden a legnagyobb rendben a Jobbikban, sőt szárnyalnak, a taglétszámuk már utolérte a Fideszét