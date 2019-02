Anyaország, Antimagyarizmus :: 2019. február 22. 12:05 ::

Vajon mikor lesz magyar államfőről elnevezett tér Izraelben?

A napokban hallhattunk róla, hogy a Nobel-békedíjas egykori izraeli miniszterelnök, Jichák Rabin nevét veheti fel egy eddig névtelen közterület Budapest XIV. kerületében – mint azt portálunk megírta, ez a Fővárosi Közgyűlés ülésére benyújtott előterjesztésből derült ki.



Orbán Viktor és európai zsidó vezetők találkozója a magyar (?) Országházban 2017. július 6-án (kép: Európai Zsidó Szövetség)

A budapest.hu oldalon csütörtökön közzétett előterjesztésben az olvasható , hogy a fővárosi önkormányzat és Izrael nagykövetségének együttműködése alapján a Fővárosi Közgyűlés közterületet nevezhet el Izrael Állam függetlenségének 70. évfordulója alkalmából Jichák Rabinról, a zsidó állam első Izraelben született miniszterelnökéről.

De ez még nem minden, ugyanis úgy volt, hogy az I. kerületben lesz Kalevala park, de aztán a főpolgármesteri hivatal jelezte, hogy a főváros felülbírálta a kerületi javaslatot, és így nem Kalevala park, hanem a Budapest és az izraeli nagykövetség között megvalósult együttműködés alapján Jeruzsálem park lesz a Clark Ádám tér-Lánchíd utca-Alsó rakpart közötti közterület neve.

Ha függetlenítjük magunkat mindentől, és felvesszük a naiv, szemlélődő módot (tegyük most meg egy próba kedvéért), akkor azt gondolhatnánk, két ilyen szép gesztust biztosan viszonoznak nekünk, magyaroknak Izraelben is. Akár Jeruzsálemben vagy éppen Tel-Avivban is.

Szeretjük első kézből megtudni ezeket az információkat, így nem tettünk mást, mint írtunk egy szép, illedelmes levelet a budapesti városvezetésnek, valóban jól vélelmezzük-e.

Munkatársunk a következő levelet küldte nekik:

Tisztelt Fővárosi Közgyűlés! A Kuruc.info munkatársaként érdeklődöm Önöknél afelől, van-e tudomásuk arról, hogy Izrael Állam területén, akár Jeruzsálemben vagy Tel-Avivban létezik-e Budapestről vagy akármelyik magyar államfőről, miniszterelnökről elnevezett tér vagy utca? Ugyanis mi jóhiszeműen azt feltételezzük, hallva, olvasva a híreket, mikor is azt tervezik, hogy Budapesten Jeruzsálem park lehet, és közteret nevezhetnek el Jichák Rabin, egykori izraeli miniszterelnökről, hogy e szép gesztus kölcsönösségen alapszik. Kérjük, amennyiben van ezzel kapcsolatban információjuk, tájékoztassanak róla minket. Válaszukat előre is köszönjük, Tornyi János - Kuruc.info

Erre rövid úton érkezett is válasz, íme:

Tisztelt Tornyi János Úr!



Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-21735/2019-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Irodája részére.



Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal

Igazgatási és Hatósági Főosztály

Ügyfélszolgálati Iroda

Ez egyre izgalmasabban hangzott, szinte körmünket rágtuk az izgalomtól, két nap múlva jött is a válasz. Ja, nem. Olvassuk:





A legutóbbi közterület elnevezésekről 2018. december 12-én döntött a Fővárosi Közgyűlés. Az alábbiakban küldöm az érintett előterjesztést, valamint az ülésről készült jegyzőkönyvet is tartalmazó linket.



http://einfoszab.budapest.hu/list/fovarosi-kozgyules-nyilvanos-ulesei

http://einfoszab.budapest.hu/list/fovarosi-kozgyules-nyilvanos-ulesei;id=98855;type=5;parentid=9999;parenttype=2



üdvözlettel:

Kertész Péter

sajtóreferens Tisztelt Tornyi János Úr!A legutóbbi közterület elnevezésekről 2018. december 12-én döntött a Fővárosi Közgyűlés. Az alábbiakban küldöm az érintett előterjesztést, valamint az ülésről készült jegyzőkönyvet is tartalmazó linket.üdvözlettel:Kertész Pétersajtóreferens



Érdemi választ sajnos nem kaptunk, így kénytelen vagyunk jóhiszeműségünket félretenni, és azt a következtetést levonni, hogy e tekinteten alá-fölé rendeltségi viszony uralkodik… A többi következtetést az olvasóra bízzuk.

