Hatékonyra sikeredett a szorongásoldás egy fővárosi szálláshelyen

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványozott két elkövetővel szemben, akik egy fővárosi szálláshelyen kialakult, családok közti konfliktusban bántalmaztak egy férfit, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A vádirat lényege szerint a két vádlott - egy 28 éves nő és egy 26 éves férfi -, illetve a sértett férfi családjaikkal együtt egy VIII. kerületi szálláshelyen laktak, az elkövetők és hozzátartozóik a szálló földszintjén, míg a sértett és rokonai az első emeleten. A nő testvére a sértettel "párkapcsolatba került", és felköltözött hozzá az emeletre, azonban a két család között már egy ideje vitákkal teli, feszült volt a kapcsolat.

2021. november 27-én, este - miután korábban nyugtató, szorongásoldó gyógyszert vettek be, és arra alkoholt is fogyasztottak – a sértett és élettársa összevesztek. Ennek következtében a nő lement a földszintre a családjához, ahová a sértett követte. A földszinten a sértett "szóváltásba került" a vádlottakkal, mivel azt szerette volna, hogy élettársa visszamenjen hozzá, annak családtagjai azonban nem akarták visszaengedni. A vita dulakodássá fajult, a sértett azonban elhagyta az épületet, később viszont visszatért, és "a szóváltás folytatódott". Ekkor a 28 éves nő elővett egy konyhakést, és azzal kétszer megszúrta a sértettet. Az első szúrás után a 26 éves férfi is rátámadt a sérült férfira és bántalmazta. A sértett a szúrások következtében életveszélyes sérülést szenvedett.

Időközben a hangos kiabálásra és veszekedésre a szálló több lakója, így a sértett szülei és testvére is a földszinti lakás elé mentek, ahol a bántalmazás azért maradt abba, mert a sértett édesanyja ellökte fiától a férfi vádlottat.

A Fővárosi Főügyészség a támadókat – a jelenleg letartóztatásban levő férfit előélete miatt mint visszaesőt – életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja. A főügyészség a vádlottakkal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban, közölték honlapjukon. Az életveszélyt okozó testi sértés bűntettét a törvény 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.