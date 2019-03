Anyaország :: 2019. március 12. 21:34 ::

Itt a Jobbik EP-listája: még Jakab Péter is Brüsszelből folytatná az ellenállást

Közzétette a Jobbik pártlapja, kik hagynák el Brüsszel irányába a süllyedő hajót, de nem sokkal később eltávolították a cikket. Nálunk azonban elérhető a névsor.



Neki megvalósul a bérunió (fotó: Béli Balázs/Alfahír)

Ahogy az sejthető volt, a listavezető Gyöngyösi Márton, a párt elnökhelyettese, Brüsszelben ugyanis nem éhbérért lógatják a lábukat a képviselők, mint itthon.

A második helyezett Balczó Zoltán, a Jobbik jelenlegi európai parlamenti képviselője, akiről olyan hírek terjedtek, hogy kiszorítja a pártvezetés, de úgy tűnik, végül mégis tovább asszisztálhat árulásukhoz a jobb sorsra érdemes politikus.

Meglepetés a harmadik helyezett is, de úgy tűnik, annyira bevált Szegedi Csanád, hogy Jakab Péter, a párt szóvivője vinné tovább a stafétát. De ehhez be is kell juttatni három képviselőt...

A lista folytatása teljességgel érdektelen. Bana Tibornak nulla esélye van Brüsszelben bambulni tovább, az ötödik helyezett Z. Kárpát Dániel sem megy sehová, akárcsak Brenner Koloman, Lukács László György, Szalayné Pánczél Ágnes, Dudás Róbert és Szalay Szabolcs.