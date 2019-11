Anyaország, Bevándorlóbűnözés :: 2019. november 25. 10:03 ::

Albán pék, "német állampolgár" rabló, egymillió euró - nem berlini, hanem pomázi történet

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2019. november 22-én meghosszabbította annak a német állampolgárságú férfinak a letartóztatását, aki ellen fegyveresen, jelentős értékre elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.



1./ A gyanúsított I. B. D. 2018. február 13-án éjszaka egy pomázi ingatlanban teleszkópos vasbottal fejbeütötte C. A. sértettet. A két férfi dulakodni kezdett a földön, majd a gyanúsított elmenekült a helyszínről, a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

2./ A másik ügy sértettje, C. A. Pomázon üzemeltetett egy albán pékséget, amely neki és a munkatársainak a lakhelyéül is szolgált. P. N. 2019 januárjában rábírta a gyanúsítottat arra, hogy Németországból utazzon Magyarországra és a sértettől 1 millió eurót raboljon el. P. N. 2019. február 20-án Miskolcon autót vásárolt azért, hogy a rablás helyszínére tudjanak menni vele. A gyanúsított 100 darab műanyag gyorskötözőt és szigetelő szalagot vásárolt azért, hogy a rablás során jelenlévőket meg tudják kötözni. A gyanúsított 2019. február 22-én feketébe öltözött, magához vette a megvásárolt holmikat, egy gáz-riasztó fegyvert, és a késsel felszerelkezett társával Etyekről egy pomázi parkolóba hajtottak. A két gyanúsított befestette az arcát, és a pékséghez sétáltak, felmérni a terepet. A pékségben lévő férfiak észrevették őket, és telefonon értesítették a sértettet. Az értesítés után a sértett és két alkalmazottja kimentek az utcára, de ott a gyanúsított elővette a fegyverét, és visszaterelte őket a pékség területére. Utánuk ment a késsel felszerelt társa is, és míg a gyanúsított a fegyverrel fenyegetőzött, ő megkötözte és leragasztotta a sértettek száját és a pénzt követelte. Majd megfenyegették őket, hogy mindenkit megölnek, ha nem adják át az 1 millió eurót. A sértettnek ekkor az otthonában 13 720 000 forint készpénze volt.

Az egyik megkötözött férfinak sikerült kiszabadítania a kezeit a kötésből és a gyanúsítottra támadt. Eközben a pékek szállásán alvó többi munkás is felébredt, és a foglyul ejtettek segítségére siettek. A gyanúsítottat a helyszínen elfogták, társa viszont el tudott menekülni.

A gyanúsított német állampolgárságú, magyarországi kötődése nincs. A szökés, elrejtőzés veszélye miatt jelenléte az eljárási cselekményeknél kényszerintézkedés nélkül továbbra sem biztosítható.

A gyanúsított által megvalósított bűncselekmények jellege, a felkérésre teljesített, előre kitervelt, elszánt módon véghez vitt elkövetése alapján annak veszélye is fennáll, hogy az egyébként legális jövedelemmel sem rendelkező gyanúsított szabadlábra kerülve hasonló szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el.

A bíróság az ügyészi indítványt megvizsgálta és megalapozottnak találta, ezért elrendelte a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását 2020. február 25. napjáig, vagy az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig.

A döntés ellen a gyanúsított és a védője fellebbezett, így az nem végleges, de végrehajtható - közölte honlapján az ügyészség.