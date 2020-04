Anyaország :: 2020. április 18. 14:14 ::

Jól elszámoltatottak siránkozása: a szemkilövető bandája banánköztársaságban érzi magát

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a teljes állami támogatás akár évekre történő elvételével fenyegeti a Demokratikus Koalíciót (DK) - mondta szívet szaggatóan az ellenzéki szervezet pártigazgatója szombaton, a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatón. Szinte elbőgjük magunkat, ökölbe szorul a kezünk a diktatúra ellen, amíg fel nem idézzük, hogy milyen is volt a gyurcsányi jogállam 2006-tól, és hogy maradtak el a következmények 2010 után is... Ettől még érheti igázsagtalanság egy-egy ügyben, főleg a jókor jött tűz miatt... de ha lenne valami közük az igazsághoz és a tisztességességhez, már régen eltűntek volna a magyar politikai életből. És arról még direkt nem is beszéltünk, hogy mit képviselnek.



Sebián-Petrovszki László úgy fogalmazott, a kormány korábban a koronavírus-járványra hivatkozva minden ellenzéki párt állami támogatásának felét elvette, a számvevőszék pedig duplán büntetné a DK-t.



Sebián-Petrovszki, Lakner, Ungár - van néhány gusztustalan közös pontjuk (fotó: Németh Dániel / Magyar Narancs)

Kiemelte, a "pártállamian" működő ÁSZ olyan papírok eredeti példányait követeli, amelyek megsemmisültek a DK székházának másfél évvel ezelőtti tűzvészében, a másolatok ugyanakkor ott vannak a számvevőszéknél.

A DK országgyűlési képviselője szerint az ÁSZ nem segíteni, hanem büntetni akar, erre utal ugyanis, hogy jelentésében nem tesz említést irodájuk leégéséről, és ezzel azt a látszatot kelti, hogy rossz szándékból nem mutatják be a kért iratokat.

A kormány, ha a járványt és a válságot nem is, de a demokrácia maradványait és az ellenzéket biztosan felszámolná - mondta a Gyurcsány-párt ratyija

Hangsúlyozta, csak banánköztársaságokban és illiberális demokráciákban fordulhat elő, hogy a kormány a járvány leple alatt meg akarja szüntetni a legnagyobb ellenzéki párt állami támogatását.

A hatalom ugyanakkor téved, ha azt hiszi: a "politikai bunkósbotként" használt számvevőszékkel el tudja némítani a DK-t, és az a jövőben nem kérdez majd például a koronavírus-járvány elleni maszkokról, vagy nem emel szót a munkájukat elvesztők érdekében.

ÁSZ: működik a jogállam

Magyarországon működik a jogállam, a törvényeknek megfelelően zajlik a Demokratikus Koalíció (DK) ellenőrzése - közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szóvivője szombaton, az MTI-vel.

Horváth Bálint közleményében arra reagált, hogy Sebián-Petrovszki László, a DK pártigazgatója napközben arról beszélt, a hatalom "politikai bunkósbotként" használja a számvevőszéket, amely az állami támogatás akár évekre történő elvételével fenyegeti a DK-t, hogy elhallgattassák az ellenzéki pártot.

Az ÁSZ kommunikációs vezetője aláhúzta, a számvevőszék a törvényi előírások alapján végzi hét párt - közte a DK - 2017-2018-ra vonatkozó ellenőrzését.



Korábbi "szerelmével" (kép forrása: archív /Sebián-Petrovszki egykori iWiW-oldala)

A DK pártigazgatójának nyilatkozata is azt bizonyítja, hogy Magyarországon működik a jogállam, a független ÁSZ - az alaptörvény előírásainak megfelelően - ellátja a törvényekben előírt feladatait - fejtette ki Horváth Bálint, majd aláhúzta, a számvevőszék a jogállami normáknak megfelelően végzi a döntő mértékben közpénzekből működő pártok törvényességi ellenőrzését.

Kiemelte, az ÁSZ a törvényi előírásnak megfelelően a párt ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet észrevételezésre megküldte a párt elnökének, aki a jogszabályi előírásnak megfelelően észrevételt tett. A jelentéstervezet nem nyilvános, az ellenőrzés lefolytatásért felelős számvevőszéki vezető értékeli a DK észrevételeit, majd az ÁSZ a jelentést néhány héten belül nyilvánosságra hozza - tette hozzá.

(MTI nyomán)