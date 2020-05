Anyaország :: 2020. május 30. 07:37 ::

Mi Hazánk: nem a cigánybűnözőktől a bicskát, hanem a megemlékezőktől a zászlót vette el a rendőrség

Reklám





Orbán Viktornak továbbra sincs mondanivalója a Deák téri lincseléssel kapcsolatban, Karácsony Gergelynek csak egy nácizásra futotta, Vadai Ágnes és Szél Bernadett pedig a 2006-os, gyurcsányi hagyományuk szerinti oszlatást várt volna el a megemlékezőkkel szemben, noha még a TASZ is azt nyilatkozta a Népszavának: nem oszlatható a Mi Hazánk rendezvénye, és a részvétel miatt nem is büntethetne a rendőrség. Ennek ellenére a mozgalom több vezetője és még több tagja ellen indítottak eljárást, több százezres bírsággal fenyegetve a kegyeleti megemlékezés részvevőit. Elkobozták a Mi Hazánk – Újpest feliratú zászlót, a Mi Hazánk Ifjaiét, HVIM-es, Árpád-sávos és magyar zászlót is, valamint több táblát, törvénytelenül – írja közös közleményében Nagy Attila, a Mi Hazánk budapesti elnöke és Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat helyszínen lévő vezetője szerint is törvénytelen volt a rendőrség fellépése. A kegyeleti megemlékezés nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá, a szabadtéri rendezvények pedig épp a tüntetés napjától megtarthatók. Az is abszurd, hogy volt, akit maszk viselése ellenére a távolságtartás hiánya miatt jelentett fel a rendőrség, noha épp miattuk, a Dohány utca részleges lezárása miatt zsúfolódott össze a tömeg, ráadásul a rendőrök nem viseltek maszkot, és ők közvetlenül egymás mellett álltak. A megemlékezők a Kresz szabályainak betartásával sétáltak át a Deák térre.

A több ezer fős, megemlékező tömeg oszlatása a 2006. október 23-ai eseményekhez hasonló helyzetet idézhetett volna elő, így Vadai és Szél követelése nemcsak jogtalan, de felelőtlen, gátlástalan, embertelen is, és hazudnak, amikor a rendőri fellépés teljes hiányáról írnak, Szél ráadásul randalírozásról is hazudozik, noha békés gyászolókkal szemben indított büntetőeljárást a rendőrség tömegesen. Nem a cigánybűnözőktől a bicskát, hanem a megemlékezőktől a zászlót vette el a rendőrség!

Kérjük, aki ellen a kegyeleti megemlékezés miatt eljárás indul, jelentkezzen a novak.elod@mihazank.hu címen, a Mi Hazánk jogi védelmet biztosít, bírság esetén pedig gyűjtést indít.