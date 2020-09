Anyaország, Videók :: 2020. szeptember 26. 23:51 ::

A kirúgott takarító szerint a nagyszájú visszaeső csibész kétszer is megütötte, mielőtt helyretette

Az RTL Klub videójából kiderül, hogy a tanár elvetemült módon a kemény gyerek cigiző barátjának "még a táskáját is megfogta". Hihetetlen ez a tanerőszak...

A volt takarítóval készült teljes interjúból kiderül, hogy drogozni is jártak az iskola környékére, a kisebbeket olykor cigivel kínálták, máskor fenyegették, de a most áldozatként beállított thai-boxos fiú pontos bűneit nem ismeri. Azonban állítása szerint az ütésváltást nem ő kezdte. Az állítólagos "elégtételvételről" nem volt szó, de néhány összeszedett kisebb sérülést láthatunk.

Megszólalt a 16 éves duhaj Rúben apja is, szerinte sok csibészséget követett el a "kisfia", és el is marasztalhatják a folyamatban lévő ügyekben, de most éppen ártatlan szegény.

Végül pedig a teljesebb videó a történtekről, fókuszban az előzményekkel. Sajnos éppen a verekedés kezdete nem látható.

