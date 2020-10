Anyaország :: 2020. október 5. 14:02 ::

Hvg: Molnár Ricsi premier előtt látta a Borkai-videót, és az volt a feladata, hogy megakadályozza a nyilvánosságra kerülését

2018 nyarán M. Richárdhoz is eljutott az az elhíresült szexvideó, amelyen Borkai Zsolt korábbi győri fideszes polgármester volt látható egy adriai luxusjachton – értesült a Hvg.hu. A felvételeket az Ördög ügyvédje nevű blog csak 2019-ben hozta nyilvánosságra, az önkormányzati kampány hajrájában.

A Hvg.hu azt írja, hogy a minap négy év fogházra ítélt Molnár (a továbbiakban szerényen csak: M.) Richárdot tanúként hallgatták ki az ügyben, a hírportál meg is szerezte a tanúvallomást. Ebből kiderült, hogy a rendőrök először is arra voltak kíváncsiak, hogy M. Richárd ismeri-e a győri születésű, de Budapesten élő F. Gábort, aki a Borkai-ügy egyik kulcsfigurája – a gyanú szerint hozzá kerültek a felvételek. F. Gábor édesanyjának az élettársa a volt focista Póczik József, aki Borkai rendőrségen tett vallomása szerint már 2018 nyarán egy személyes találkozón megmutatott a polgármesternek néhány olyan fényképet, amelyek a videóból lettek kiszedve. Borkai ekkor nem látta még a videót.



Ő sem bánja a borkais élményeket

M. Richárd a tanúvallomásában azt állította, hogy 2017-ben ismerkedett meg F. Gáborral, aki később a feleségével együtt akkor is meglátogatta M. Richárdot, amikor az a Dózsa György úti baleset miatt házi őrizetben volt. Így történt 2018-ban is, amikor F. Gábor a feleségével együtt újságolta el M. Richárdnak az adriai hajós utat. Elmondásuk szerint F. Gábor feleségének barátnője részt vett egy hajóúton és az ott történtekről az egyik lány a telefonjával felvételeket csinált. F. Gábor meg is mutatta a telefonjáról a felvételt és a képeket is.

Én a felvételeken senkit sem ismertem fel, nekem Gábor mondta, hogy azon szerepel Borkai Zsolt és egy ügyvéd. Az ő nevét is mondta, de már nem emlékszem rá. Gábor azt is elmesélte, hogy a szülei elváltak, és haragos viszonyban vannak. Az édesapját a felvételen lévő ügyvéd képviseli, emiatt össze is vesztek az ügyvéddel. Erre fel mutatta meg a felvételt, hogy nézzem meg, mit csinálnak,

– mondta a tanúvallomásában M. Richárd a Hvg.hu cikke szerint. Az igazán érdekes rész azonban ezután következett: F. Gábor telefonján csak részletek voltak a felvételből, de elővett egy pendrive-ot és azt mondta, hogy azon van a teljes videó. A pendrive-ot betették a lejátszóba, és F. Gábor elindított egy felvételt:

Azok közül Gábor kereste ki a felvételt és ő indított el egyet, amelyen egy pocakos férfit orálisan próbált kielégíteni egy hölgy. Mikor ezt megláttam, mondtam Gábornak, hogy ennyi elég is volt, és ki is kapcsoltam a boxot, de ha jól emlékszem a pendrive benne maradt. Az biztos, hogy azt Gábor otthagyta nálam, de szerintem csak véletlenül, utána pedig el is felejtette

– állította M. Richárd. A pocakos férfi Rákosfalvy Zoltán volt, Borkai ügyvédje. Ezután még vagy tucatszor találkoztak F. Gáborral, de a felvételről sosem beszéltek. M. Richárd azt állította, hogy 2019-ben felhívta őt az éjszakai életben ismert Tóth Csaba, aki a Hvg.hu cikke szerint „két évtizede biztosít futballmérkőzéseket a legkeményebb szurkolótáborokkal szemben, manapság pedig ő a hazai stadionok megkerülhetetlen biztonsági szakértője”. Tóth részt vett abban a magánnyomozásban, amelyet Rákosfalvy indított a videóügyben – olvasható a cikkben.

Tóth azt mondta, M. Richárdnak, hogy kerítse elő neki F. Gábort, mert valakit meg akarnak zsarolni egy horvátországi hajóúttal.

Csabi azt kérte, hogy még aznap kerítsem elő F.-et, mert találkozni akarnak vele a Four Seasons Hotelben,

– vallotta M. Richárd a rendőrségen. Hozzátette, hogy segíteni akart F. Gábornak, hogy megállítsák a zsarolást, ezért együtt mentek a szállodába és M. Richárd magával vitte a felvételeket is. Találkozón a két férfin kívül Tóth és egy „Zoltán nevű személy” vett részt M. Richárd visszaemlékezése szerint. A Hvg.hu-n közölt részlet alapján a következőképpen zajlott a találkozó:

Végül bementünk a hotelbe, ahol én próbáltam neki (F. Gábornak – 24.hu szerk.) felvezetni a dolgokat, majd mindenki elmondta a saját aspektusát. Mindannyian arról próbáltuk győzködni, hogy álljon le azzal, hogy ő ezekkel a felvételekkel bárkit is megzsarol. Gábor próbált kibújni ez alól, azt hajtogatta, hogy ehhez semmi köze, de állást foglalni sem nagyon tudott. Próbáltuk neki részletesen elmagyarázni, hogy mi várhat rá, ha a felvételek nyilvánosságra kerülnek, de nem akarta megérteni. Többször is elmondtuk, hogy büntetőeljárás fog vele szemben indulni, ha nem áll le, mivel egy magas pozíciójú embert akart zsarolni.



Művész Ricsi megpróbálhatná ecsetjével rekonstruálni a hosszabb felvétel beállításait, már csak a jacht és a résztvevők hiányoznak

A vallomásban szóba került az is, hogy F. Gábor és Zoltán beszélgetése alapján M. Richárd úgy vette észre, hogy ők ketten korábban már csináltak valami hasonló dolgot ez ügyben, és ebből 10 millió forinthoz jutottak. A Hvg.hu megjegyzi, hogy Rákosfalvyék valóban kifizettek 10 millió forintot egy Suba gyúnynevű diósdi férfinak, akinél szintén megvolt a felvétel.

A találkozó hangulata a vallomás alapján eléggé barátságtalan volt, sem F. Gábort, sem a szintén jelen lévő feleségét nem tudták rávenni arra, hogy álljanak le, de M. Richárd átadta a Tóth Csaba társaságában jelen lévő ügyvédnek pendrive-ot. F. Gábor 2-3 nappal később azt mondta telefonon M. Richárdnak, hogy „ő most megkeresi Orbán Viktort” – erre M. Richárd nem nagyon tudott mit mondani. M. Richárd szerint azóta nem beszéltek egymással.

A Hvg.hu megkereste a rendőrséget, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy a zsarolási ügyben már közel egy éve elindított nyomozás még mindig tart, de bővebb információt az eljárás érdekeire való tekintettel nem adhatnak ki. Mindenesetre a lap úgy értesült, hogy F. Gáboron kívül a gyanúsítottak között van Póczik József is, aki lecserélte az ügyvédjét, és már Zamecsnik Péter sztárügyvéd látja el a védelmét.

