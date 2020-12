Anyaország :: 2020. december 31. 10:45 ::

Utalják az elmaradt foglalások utáni támogatásokat a szálláshelyeknek

Csütörtökön folyósítják a támogatásokat a szálláshelyek elmaradt foglalásai után, a szállodák, panziók, üdülőháztelepek, közösségi szálláshelyek, valamint kempingek több mint 3 milliárd forintra nyújtottak be igényt - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség csütörtökön.

A közleményben felidézték: a kormányzati támogatás feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el és a dolgozók megkapják a fizetésüket.

A kormányzati döntés értelmében a szálláshely-szolgáltatók kérelmüket a kieső bevételeik részleges megtérítésére december 25-ig nyújthatták be Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felületén. Az adatbázisban november 8-ig regisztrált szálláshelyek bevételkiesésének 80 százalékát vállalja át az állam a november 11. és december 10. közötti időszakra érkezett foglalásokra.

Az MTÜ arra is kitért, hogy a gazdaság újraindításában a magyar turisztikai szektornak fontos szerepe lesz, ezért is stratégiai jelentőségű, nemzeti érdek az ágazat támogatása, a munkahelyek védelme. A kormány turizmust érintő támogatása eddig összességében 800 milliárd forintot tett ki, azaz meghaladja a 2 milliárd eurót, ami a szervezet szerint nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő.

(MTI)