Idővel az egész országot egy nagy buzifesztivállá változtatnák a fővárosi aberráltak

A vidéki LMBTQ-szervezetek és programok támogatására hirdetett adománygyűjtést a Budapest Pride. Az egyik legnagyobb hazai LMBTQ-szervezet a vidéken élő szexuális kisebbségek láthatóságát és "önelfogadását" szeretné segíteni, továbbá azt is biztosítaná, hogy a vidéki LMBTQ-közösség tagjai se maradjanak ki a fesztiválörömökből. Mint kiderült, a befolyt összeg egy részét idén a Pécsi Pride szervezői kapják, hogy 2021-ben megvalósulhasson az első magyar vidéki büszkeségnapi felvonulás - írja a Magyar Nemzet.

Nem meglepő módon a szárnyaikat bontogató vidéki LMBTQ-közösségek érvényesülésének és érdekérvényesítésének a Budapest Pride is elkötelezett támogatója. A szervezet narratívája szerint ugyanis az "LMBTQ-emberek" élete "egyre nehezebbé válik Magyarországon, akik közül kifejezetten a közösség vidéki tagjai vannak a legrosszabb helyzetben, mivel nekik elszigetelten, támogató közeg nélkül kell átélni ezt a vészterhes időszakot".

A vidéki "szexuális kisebbséggel" való szolidaritás kifejezésére tehát a Budapest Pride idén is kampányt hirdetett, hogy támogassa a vidéki közösség láthatóságát és – ahogy fogalmaznak – "önelfogadását", továbbá az is a kiemelt célok között szerepelt, hogy a Budapesttől távolabb élő társaikat is – akik esetlegesen nem tudják képviseltetni magukat a nyári fesztiválon – be tudják vonni a Pride-hónapba.

Elkötelezett szimpatizánsai által a szervezet idén hétszázezer forintot zsebelt be, melyet pályázati úton osztanak szét a vidéki szervezetek és önszerveződő csoportok között, hogy ők is csatlakozni tudjanak a 2021-es fesztiválhoz. Az említett adományon felül befolyó összeget pedig a Pécsi Pride szervezői kapják kézhez, hogy idén megvalósulhasson az első magyarországi vidéki buzifelvonulás.

A Pécsett tartandó felvonulás ötlete nem új keletű: a nagy felháborodást kiváltó eseményre első ízben még tavaly májusban került volna sor, viszont a koronavírus hazai megjelenését követően a szervezők úgy döntöttek, hogy lefújják az eseményt. Fontos megemlíteni, hogy a pécsi felvonulás ötletét a helyiek sem fogadták kitörő örömmel: a kezdeményezés híre hallatán egy pécsi férfi azonnal tiltakozó petíciót indított, amelyet több mint 10500-an írtak alá, remélve, hogy a Pécsi Pride ötletét egyszer és mindenkorra elfelejtik. Az aláírásgyűjtés kezdeményezői akkor hangsúlyozták: "Pécs befogadó város, itt békében élhet bárki, nincs szükség a feszültségkeltésre. Nem a meleg emberekkel van probléma, hanem a felesleges provokációval!".

A hazai LMBTQ-aktivisták viszont nem csak tavasszal és nyáron végeznek aktív tevékenységet a vidékiek körében. Tavaly novemberben a szivárványosok szabadegyetemet hirdettek meg azon vidéki szimpatizánsaiknak, akik az LMBTQ-közösségek és események szervezésének módját szerették volna elsajátítani.