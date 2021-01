Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. január 24. 10:34 ::

Így játszhatták át a kurvák a cigánybűnözők kezei közé a később meggyilkolt milliárdost - egy érdekes beszélgetés fedett fel újabb részleteket

A közelmúltban felhívta egy nő az augusztusban halálra égetett budai milliárdos fiatalabbik lányát. A hölgy a Makai-féle cigánybanda felbukkanásáig rendszeresen járt a XII. kerületi luxusvillába, hogy pénzért úgymond szórakoztassa Mészáros Istvánt. Zsanett az elhunyt üzletember céges telefonján jelentkezett, és érdekes dolgokat mesélt a cigánybűnözők megjelenését közvetlenül megelőző időszakról. A rögzítésre került beszélgetés legérdekesebb részét az alábbiakban tárja a nyilvánosság elé a Privatkopo.hu. A bűnügyi portál a néhai nagyvállalkozó lányát - biztonsága érdekében - továbbra is Anikó keresztnéven szerepelteti a cikkben, amelyet alább mi is közlünk.



Gyöngyösi Tünde, az ezredestestvér "tanárnő" - lásd a kapcsolódó anyagaink között

„Anikó: Neked mit mondott Gyöngyösi Tünde azzal kapcsolatban, hogy tavaly, május elején nem tudtunk bejutni a házba, apához?

Zsanett: A Gyöngyösi Tünde azt mondta nekem, hogy megijedtél a Makai bandájától, és ezért nem mertél bemenni a házba, hanem elmentél. Nem voltál velük eléggé erőszakos. Ő ezt mondta.

(A Privatkopo.hu megjegyzése: Gyöngyösi Tünde a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti főosztályvezetőjének, Gyöngyösi Károly ezredesnek a húga. A rendőr főtiszt azt közölte a bűnügyi portállal, hogy „Gyöngyösi Tünde valóban a testvére, de semmi kapcsolódása, köze nincs az ügyhöz, azzal összefüggésben semmilyen intézkedést nem tett”.)

Anikó: Ez nem pontosan így történt, ugyanis a XII. kerületi rendőrök - állításuk szerint „felsőbb utasításra” - nem engedtek be apukám ingatlanába.

Zsanett: Állítólag a cigányok mutattak nektek egy videót, amin István azt mondta, hogy jól van…

Anikó: Így van. De egyáltalán nem volt jól, nem mondott egy szót sem, be volt drogoztatva. Magatehetetlenül, beszédképtelen állapotban feküdt a kanapén. Ez volt látható a videófelvételen.

Zsanett: Ezt nem értem, ha ezt a rendőrök látták, miért nem intézkedtek? Ilyen a világon nincs. Ez nekem magas. Én azt gondolom, hogy azoknak az embereknek bent a rendőrségen lehetett valami emberük. Nyilván tudod, hogy mire gondolok. És ezért nem tudott István semmilyen segítséget kapni. Szerintem volt nekik kontaktjuk a XII. kerületi rendőrségen, és akkor ezáltal működtették ezt az egészet.

Anikó: A Kótai Andrea nevű nő hogyan került a képbe? Mit tudsz róla?

Zsanett: Nagyon bánom, hogy ez a nő odakerült, mert ha ő nem kerül oda, akkor Istvánnak semmilyen problémája nem lett volna. Azt nem tudom, hogyan került István közelébe. Egyet tudok: ezek az emberek úgy kerültek a házba, hogy Kótai Andreának van egy stricije. És ez strici állt kapcsolatban Makaiékkal, és elmondta nekik, amit Kótai Andreától hallott, hogy István milliárdos, tele van pénzzel, viszont az alkohol miatt nem teljesen beszámítható, jól le lehet húzni őt. Makai Zsolt Facebook-oldalán láttam egy videót, hogy ugráltak a ház medencéjébe. Amikor ezt megláttam, nem kaptam levegőt. Én ismerem Istvánt, ha véletlenül leesett a földre egy papír zsebkendő, rám kiáltott, hogy azonnal vegyem fel, akkor nehogy már megengedje ezeknek az embereknek, hogy a medencéjében fürödjenek, ott dohányozzanak, amikor utálja a cigá… Jó, figyelj, én is félig cigány vagyok, de Istvánnak a cigányoktól hányhatnékja volt, szó szerint. Én tudom, hogy nem szerette a cigány embereket. Nekem már ez feltűnő volt, hogy mit keresett ennyi cigány körülötte. Szóval akkor a rendőrök nem engedtek be a házba? Az eszem megáll. Nem mondtad nekik, hogy az apukáddal szeretnél találkozni?

Anikó: De, nyilván mondtam.

Zsanett: Hát én az ajtót betörtem volna, ha az édesapámhoz nem engednek oda a rendőrök. Ezt nem is értem. A rendőrök nem engedtek apukádhoz? Ez nagyon durva. Nagyon durva ez az egész, amibe apukád belekeveredett. Hallottam ezt a hírt, hogy meghalt. Viszont bízom benne, hogy ez nem igaz, mert én nagyon jó embernek tartom őt. Azoknak a valódi kurváknak, akik feljártak hozzá, majdnem mindnek stricije van.

Anikó: Mikor találkoztunk mi apám házban? Körülbelül 2 évvel ezelőtt?

Zsanett: Hát, igen. Másfél-két éve lehetett. De akkor István még tök jó állapotban volt. Aztán elkezdett nagyon gyorsan és nagyon durván leépülni. Szerintem őt folyamatosan mérgezték, gyógyszerezték, de olyan gyorsan és olyan látványosan leépült, hogy az hihetetlen. Kb. egy év alatt leépült teljesen.

Anikó: Te tapasztaltál olyat, hogy valaki adott neki bármilyen szert?

Zsanett: Megmondom neked őszintén, a legtöbbet a Gyöngyösi Tünde volt vele, és ezt te is nagyon jól tudod. Voltam nála én is, mások is, most mit tagadjam, sokat jártam hozzá. Én nagyon sokat köszönhetek neki, nekem egy rossz szavam nem lehet Istvánra.

Anikó: Ezt hogy érted? Mit köszönhetsz neki?

Zsanett: Nekem anyagilag nagyon sokat segített István. Jó embernek ismertem meg, nem bántott soha. De most is mondom, a legtöbbet Gyöngyösi Tünde volt vele. Aki tudhatja, hogy István miért épült le olyan gyorsan, az Tünde, mert ő volt vele egyhuzamban 2-3 hónapokat is. A lényeg, hogy ő volt apukáddal a legtöbbet. Nem én, nem más nő, hanem Tünde.



Kótai Andrea

Anikó: Kótai Andrea mikor bukkant fel apa mellett?

Zsanett: Pontosan nem tudom, de emlékszem olyan esetre is, hogy karácsonykor Andrea és egy másik lány díszítette fel a házát.

Anikó: Te mikor beszéltél apával legutoljára?

Zsanett: Tavaly április végén felhívtam a ház vonalas telefonján. Arra kért, hogy menjek oda, hallottam a hangján, hogy ez segélykiáltás a részéről. Kótai Andrea kikapta a kezéből a telefonkagylót, azt kiabálta neki, hogy „ide akarod hozni Zsanettet?” István ijedten azt válaszolta neki, hogy „nem, nem, dehogyis”. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Akkor Andrea lerakta a telefont, és onnantól kezdve soha többé nem lehetett elérni vonalas telefonon, mobiltelefonja meg már régóta nem volt. Onnantól kezdve István megszűnt létezni, elérhetetlenné vált. Még mindig nem tudom felfogni, hogy a rendőrök nem engedtek be apukádhoz. Ilyen nincs.

Anikó: De van. Ez történt.

Zsanett: Akkor meg részt vettek a rendőrök apukád tönkretételében. Másra nem tudok gondolni.

Anikó: Ezt a konklúziót vontuk le mi is.

Zsanett: Mi anno a Teve utcába telefonáltunk, hogy Istvánnal baj van, fogva tartják ezek a cigányok. Akkor azt mondta a rendőr, hogy nyugodjunk meg, nincs semmi baj, figyelve van.

Anikó: Hát nagyon rosszul figyeltek…

Zsanett: Nyilván most nem fogsz semmi konkrétat mondani, de van eszem, van sejtésem, hogy mi történhetett. De az, hogy a rendőrök nem védték meg apukádat, az nagyon durva. Bezzeg ránk, nőkre kijöttek anno 10-en, 20-an is, amikor apukád felhívta őket, hogy elloptak tőle ezt vagy azt, de a maffiózókhoz bezzeg nem mertek kimenni.

Anikó: Azt tudod, hogy ki a stricije Kótai Andreának?

Zsanett: Azt nem tudom, de megmondom őszintén, én nem is szeretnék ezekkel az emberekkel semmilyen szinten kapcsolatba kerülni. Olvastam róluk valamelyik újságban, hogy levágták az egyik prostituált ujját, és rendszeresen verték a lányokat. Én ezekkel az erőszakos bűnözőkkel szóba sem állnék. Annyit tudok, hogy Gyöngyösi Tünde nagyon sokat volt apukáddal, és István teljesen leépült mellette. Március közepén, miután kiengedték a kórházból, egyszer véletlenül találkoztam Istvánnal, vele volt Tünde, és olyan állapotban volt, hogy egyszerűen alig ismert meg. Csontsovány volt. Csont és bőr. Csak néztem, hogy mi történhetett vele, borzasztó rossz állapotban volt. Csak nagyon nehezen ismert meg.

Anikó: Te mondtad pár perce, hogy mérgezték, gyógyszerezték.

Zsanett: Nem tudok másra gondolni, ha olyan papírt aláírt, hogy a maffiózókat bízta meg azzal, hogy helyette és nevében intézzék a céges ügyeit. István ilyet soha nem írt volna alá, ha nem gyógyszerezik, nem drogozzák.

Anikó: Ezt én is így gondolom.

Zsanett: Ezeket a meghatalmazásokat ő tiszta tudattal nem írta volna alá. Egy hete ismerte a dagadt cigány csávót, egy hete… Gyógyszerezés, drogozás nélkül egészen biztos, hogy nem írt volna neki alá olyan papírt, hogy ő kezelje a vagyonát. Nem, ilyen biztos, hogy nincs. Istvánról ezt el nem tudom képzelni. Vagy gyógyszer, vagy drog, valamit adtak neki, nem tudok másra gondolni. Ahhoz képest, hogy Gyöngyösi Tünde mindig azt hangoztatta, hogy milyen szépen felépült mellette István, ennek pont az ellenkezője történt: teljesen leépült. Tünde volt az, aki legelőször elvette a mobiltelefonját, hogy István ne tudjon veletek, a lányaival és más nőkkel beszélni, és egyedül ő legyen apukád életében. Ez egyértelmű.

Anikó: Mit gondolsz, a cigány maffiózók hogyan tudtak bejutni apa házába?

Zsanett: Én elmondom neked, hogy a Gyöngyösi Tünde összejátszott a Kótai Andreával, és Andi úgy tudott bemenni a házba. Hogy van az, hogy Tünde rendszeresen feljárt apukádhoz, senkit nem engedett a közelébe, a telefonjait is elvette, de Kótai Andika mégis sokszor bejutott az ingatlanba? Amikor Istvánt kiengedték a kórházból, én nem tudtam bejutni hozzá, mert a Tünde nem engedett be, de a Kótai Andi - érdekes módon - bejutott hozzá a házba. Egyértelmű, hogy a Tünde közreműködésével történhetett így.

Anikó: Tartod a kapcsolatot Kótai Andreával?

Zsanett: Á, nem. Nem beszélek vele. Amikor egyszer fel akartam hívni apukádat, Andi vette fel a telefont, akkor is megmondtam neki, hogy ahol elkapom, ott fogom megverni…

Anikó: Miért?

Zsanett: Megmondtam neki, hogy mi az, hogy Istvánt terrorizálja, hogy „ide a Zsanett nem jöhet”. Kérdeztem tőle, hogy meddig szeretne fent lenni, Istvánnál, erre azt válaszolta, hogy „majd mi azt tudjuk, mi a célunk, te azzal ne foglalkozz”.

Anikó: Azt hogy értette, hogy „tudjuk”? Kik lehettek akkor még apával? Volt más nő is?

Zsanett: Szerintem akkor már a maffiózók is ott voltak.

Anikó: Ezek szerint Kótai végigasszisztálta azt az időszakot, amikor a Makai-féle csapat ott volt?

Zsanett: Szerintem egy vagy két hetet tuti, hogy asszisztált, ez biztos, utána már őt is „koccoltatták”, és akkor úgy maradtak ott már csak a férfiak. Ahogy mondtam, Kótai Andrea a Gyöngyösi Tünde által került oda. Tünde annyira előadta, hogy ő Istvánt ápolja, vigyáz rá. Mégis felengedte hozzá Andreát, engem vagy másokat nem, de Kótait igen.

Anikó: Gyöngyösi Tünde ismerhette Makai Zsoltot vagy Kiss Józsefet?

Zsanett: Én ezt nem tudom. Nekem azt állította, hogy nem ismeri őket. Április végén volt egy olyan eset, hogy Istvánnal kettesben lementek a Budagyöngyébe. Korábban mondtam neki, ha Istvánt ki tudja juttatni a házból, azonnal vigye el valahova, ne engedje vissza. Tehát lementek a Budagyöngyébe, és mi történt? Visszaengedte Istvánt a házba. Azokhoz, akik el akarták venni a vagyonát. Kérdeztem tőle, miért engedte vissza?

Anikó: És mit mondott erre?

Zsanett: Azt mondta, hogy István nem akarta a házat otthagyni. Mondtam neki, hogy hívni kellett volna a rendőröket, elzavartatni velük Makaiékat, lezárni a házat, és eljönni onnan. Ennyi.

Anikó: És nem hívott rendőrt…

Zsanett: És nem. Visszaengedte apukádat a házba. Pedig, ha akkor hallgat a szavamra, akkor nincs ez a szörnyűség. Tünde nem mert már visszamenni a házba, azt mondta, hogy félt, de apukádat visszaengedte a cigányokhoz. Őt nem féltette.

Anikó: Akkor már ott volt a Makai-banda?

Zsanett: Igen, akkor már ott voltak ezek az emberek. Szóval Gyöngyösi Tünde sok mindent elszúrt. Nagyon remélem, hogy ezek rácsok mögött végzik. Gondolom, azon vagytok, hogy börtönbe juttassátok őket. Nem?

Anikó: Nyilván. Azért Kótai Andreától szívesen megkérdezném, hogy ezt hogyan gondolta?

Zsanett: Az egy rohadt k@rva. Gondolta, majd lesz jó sok pénze. Megette, amit mondtak neki Makaiék, azt remélte, hogy neki is pénze lesz a lehúzásból, csak aztán jól pofára esett, mert ő is ki lett iktatva. Megszívta. Tünde is megszívta, mert őt is félresöpörték a maffiózók. Saját maguk ellen mentek ezek a buta nők. Tudod, én azt gondolom, hogy ebben a történetben a rendőrök keze is benne volt, tudták, hogy milyen erőszakos bűnözők szállták meg apukád házát, mégsem tettek semmit. Sőt, még téged, a lányát akadályoztak meg abban, hogy bejuss az ingatlanba, édesapádhoz. Nagyon sok érthetetlen dolog van ebben az ügyben. Én továbbra is azt mondom, ha Gyöngyösi Tünde - akkor, amikor sikerült kettesben lemenniük a Budagyöngyébe - nem engedi vissza apukádat a cigányokhoz, akkor nem történt volna ez Istvánnal. Amikor pénzről volt szó, akkor erőszakos tudott lenni apukáddal, amikor István életéről volt szó, akkor nem. Ez nagyon furcsa.”

Tabló - M. István milliárdos nagyvállalkozó tönkretételében tevékeny szerepet játszó személyek



Makai Attila és Makai Zsolt



Makai Zsolt és Kiss József



Radics Antal



Kökény László és Makai Géza



Kóté Ernő



Makai Attila (jelenleg szökésben van, a rendőrség elfogatóparancs alapján keresi)



dr. Péczely Attila ügyvéd, XII. kerületi fideszes képviselő (jogi keretet biztosított a milliárdos kifosztásához, saját bevallása szerint „egy hírhedt cigánybűnöző ajánlására” került kapcsolatba a veszélyes bűnbanda vezetőivel)

