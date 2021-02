Anyaország :: 2021. február 7. 13:25 ::

Duna House: sok fiatal tervez ingatlant vásárolni idén

A felnőtt magyar lakosság ötöde tervez ingatlanvásárlást idén, a leendő vásárlók közt többségben van a legfiatalabb, 18-29 éves korosztály a Duna House és a Reacty Digital közös kutatása szerint.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben idézik Benedikt Károlyt, a Duna House elemzési vezetőjét, aki kiemelte: az elmúlt két évben az első lakásvásárlók egyre nagyobb számban jelentek meg az ingatlanpiacon. A legújabb kutatás alapján ez tovább fog erősödni az idén, mivel a fiatalok átlagon felüli arányban élnek albérletben, és a piaci tapasztalatok alapján a legnagyobb részük ki tudja használni az otthonteremtési program nyújtotta támogatásokat, kedvezményeket.

Hozzátette: az első lakásvásárlóknak fontos a szakmai segítség az ingatlanvásárlásban és a pénzügyi termékek terén is. A kutatás szerint ezt a fiatalok is érzik, és minden harmadik leendő vásárló igénybe is venne ilyen szolgáltatást.

Az ezerfős mintán végzett reprezentatív felmérésben megkérdezett 18-59 évesek mintegy kétharmadának (63 százalék) van saját ingatlana. Minden ötödik válaszadó tervezte ingatlan vásárlását 2021-ben, és a vásárlást tervezők bő ötöde ezt lakáshitel, csok vagy babaváró támogatás segítségével tenné.

A kutatásból kiderült az is: a vásárolni akarók (20 százalék) nagyobb arányban vannak az eladni tervezőkhöz (13 százalék) képest, és nyolc százalék azoknak az aránya, akik eladni és vásárolni is szeretnének.

(MTI)