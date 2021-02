Anyaország, Videók :: 2021. február 14. 12:51 ::

"Elképzelhető az, hogy Európa egyetlen zsidó televízióját pénzügyi okokból bezárják?" - hangzott el a hét legviccesebb kérdése

Amit ki más is tett volna fel, mint az SZFE oktatójává vált Velkovics Vilmos, a fideszes Hír Tv legjellegzetesebb arca, a NER-propagandisták archetípusa. Az interjú még pénteken készült, de tökéletesen bemutatja Orbánék "zsidó-keresztény demokráciáját", ahogy előhúznak a zsebükből egy hébert, hogy kijátszhassák az antiszemita kártyát, ami olyan sokáig csak a balliberálisok által használt trükk volt, de amióta Orbán "megvette" Netanjahutól a "sugárzási jogot", azóta tőlük is ömlik a röhejes és szolgai módon tálalt őrület, átszűrve a kormánymédián.



Korábban többek között a Kipa című műsort vezette az ATV-n

Ezúttal az Orbánék által pénzzel jól kitömött Breuer Péter, a Heti Tv feje (akinek az állítólagos zsidó-keresztény testvérsors jegyében fáj a keresztnév szavunk ...) játszotta el ezt a szerepet, aki erősen, kötelező nácizással kezdett:

1932-ben a náci Németországban először betörték az ablakokat, aztán később a zsidóknak nem volt miből élni, és utána iparszerűen kiirtották őket. Először a kabinetfőnöke Niedermüller Péternek megszüntetett egy megrendelést, egy erzsébetvárosi híradót.

Niedermüllerék először csak lealkudták ötmillióról kétmillióra az érte fizetett összeget, "mintha gyékényen árulnának". (Ha ezt bármely magyar mondaná, már zsidózás lenne.)

A - többivel szemben vállaltan zsidó - kanálisnál most Niedermüller erzsébetvárosi regnálása miatt attól rettegnek, hogy kiteszik őket, annak ellenére, hogy leszögezte, ők is pályáztak, és ők ajánlották a legtöbbet (eredmény még nincs, nyilván inkább saját havernak adnák ki az épületet). Ezen a ponton teszi fel Velkovics a 6 millió sékeles kérdést:

Elképzelhető az, hogy Európa egyetlen zsidó televízióját pénzügyi okokból bezárják?

Hogy a kérdésnek melyik része viccesebb, az egyetlen, a bezárás vagy a pénzügyi ok, azt a kedves olvasóink egyéni humorérzékére bízzuk...

Előkerült a régi Jobbik is, amely Breuer szerint listázni szerette volna a zsidókat (emlékezhetünk Gyöngyösi Márton korábban megbocsáthatatlan, most már semmi problémát nem jelentő szerencsétlenkedésére), és öt éven át nagyon szeretett volna bejutni a Heti Tv-be (2016 decembere óta működik ez az egyetlen zsidó adó...), de a hős Makkabeus ezt nem engedte.

Az is kiderült, hogy a NER ádáz ellenfelének nem igazán tekinthető Breuert még a "kemény" kérdései ellenére sem tiltották ki a kormányinfókról, de Niedermüllerék "kidobják őket az utcára". Miért is? Mert ezzel a Jobbiknak kedveskednek... (Breuer elnézte naptárat, persze a héber máshogy fest, mint a keresztény, könnyű lehet belekeveredni. De még az is lehet, hogy csak a kötelező propagandaszöveget mondta fel a még kötelezőbb áldozati pózban.) Ezen a ponton kérdezte meg Velkovics: "Ez nem veti fel az antiszemitizmus gyanúját?" "Ennél sokkal többet" - hangzott a léleksajdító válasz.

A következő néhány finomsággal már csak címszavakban fokozzuk a drámai feszültséget:

ha a kormány csinálná ezt, világégés lenne (ebben igaza van, sokkal jobban ráugrana a nemzetközi média az "antiszemita" nyalánkságra, és talán még Gyöngyösi is elhatárolódna...)

"Ez az én hazám, a szívem ketyeg Budapestért és Jeruzsálemért is" - mondta Breuer, a jó "zsidó-keresztények" a készülékek előtt pedig elégedetten csettintettek

legalább hat ballib polgármester is szívesen fogadná a Heti Tv-t, mert "közülük" is vannak rendes emberek

nem szeretne elköltözni, a zsidó televíziónak a zsidónegyedben a helye

De a csúcspont azonban még ezek után következett. Hősünk 96 éves anyja azt mondta neki ők genetikailag túlélők, de Breuer, bár hangsúlyozta, nincs üldözési mániája (milyen túlélő lenne az ilyen?!) mégsem nyugodt:

a kérdés, hogy amikor vége van, akkor nem-e az lesz az iparszerű kikészítés... ezek képesek még le is lőni, és mondom, nincs üldözési mániám, de ezek mindenre képesek, hisz ott vannak közöttük, akik már az előző vezetésben is ott voltak, mindent aláírtak, mindenről tudtak

Ezután konklúzióként megállapodik a két beszélgetőpartner Velkovics kérdésnek álcázott summázatában: mindez a Jobbik miatt van, és hogy Magyarországról el lehessen hitetni, hogy itt üldözik a zsidókat.

Akit a Heti Tv sorsa érdekel, az megnyugodhat: Breuer közölte, hogy az van és lesz. Ettől mi is megkönnyebbültünk, de az a lelövés még nagyon aggaszt minket...

(Kuruc.info)

A teljes interjú, vasárnapi ebédhez csak fenntartásokkal ajánljuk:

Kapcsolódó:

Ebbe a sorba illik a nívó: