Mazsihiszti: külföldi bíróságon marakodnak az örökjáradékon a kormányhű és a neológ zsidók

A magyar zsidóság történetében példátlanul, külföldi bíróságon támadja a Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) és a Deutsch Róbert elnökölte Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség (MAOIH) a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét (Mazsihisz) - panaszolja a "külföldi bíróságon", vagyis - saját szemszögéből - odahaza, Jeruzsálemben bemószerolt , utóbbi szervezet. MTI-nek megküldött közleményük és a zsidó szappanopera alább folytatódik.



Már megint a mi pénzünkön megy a vita

A két szervezet közös keresetet nyújtott be a Jeruzsálemi Főrabbinátus Bíróságának Polgári Tagozatához, kérve a magyar kormány által a magyarországi zsidó felekezeteknek nyújtott örökjáradék elosztásának felülvizsgálatát.

Az erről szóló keresetlevelet gyalázatos módon a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapján adták át a Mazsihisz képviselőjének. Azon a napon, amikor 600 ezer meggyilkolt zsidó honfitársunkra emlékezünk. Az EMIH és a MAOIH eljárása kegyeletsértő, a jóízlés teljes hiányát mutatja.

Ez az ízléstelenségen túl jól példázza a Köves Slomó vezette EMIH évek óta folyó küzdelmét anyagi forrásaik és vagyontárgyaik indokolatlan növeléséért. Számukra semmi sem drága, nem riadnak vissza a régió legnagyobb zsidó közösségének méltatlan támadásától, megosztásától, de már az általuk aláírt és a magyar kormány által ellenjegyzett, az örökjáradékról szóló 2012. évi szerződés külföldi bíróságon (sic!) történő megtámadásától sem. Ők csak a modern, nyitott magyarországi zsidóság átformálásával, ellehetetlenítésével tudják céljaikat elérni.



Keresetlevél soáemléknapon? Ízléstelenség!

A Mazsihisz a magyar zsidóság legnagyobb szervezeteként határozottan visszautasítja szándékukat, ugyanakkor jelzi: az örökjáradékra vonatkozó 2012. évi megállapodásnak már a progresszív zsidó közösségekre is kell vonatkoznia. Ezért a MAZSIHISZ (sic!) tárgyalásokat kezdeményez a zsidó felekezetekkel.

A Mazsihisz a chabad mozgalom által teremtett méltatlan környezetben továbbra is végzi munkáját: Szeretetkórházában a Mazsihisz orvosai és önkéntesei naponta több száz magyar állampolgárt oltanak be, így segítve a magyar állam erőfeszítéseit a járvány legyőzésében. A pandémia alatt is szociális támogatásokat nyújt a rászorultaknak, a holokauszttúlélőknek, végzi oktatási tevékenységét és az online hitélet biztosítását.

A Mazsihisz komolyan veszi a változó világra nyitott modern zsidóság alapelvét és tovább dolgozik a magyar zsidó közösségért.