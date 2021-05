Anyaország, Holokamu :: 2021. május 17. 19:08 ::

A Fidesz és az egyik cigányuk gondoskodott arról, hogy ez a nap se teljen el holokausztozás nélkül a parlamentben

Farkas Félix "roma" nemzetiségi szószóló a "roma bátorság és ifjúság napjáról" emlékezett meg ma napirend előtt, felidézve, hogy 77 éve e napon "több mint hatezer ember állt ellen a kivégzőosztagnak az auschwitzi haláltáborban".



Semmi mást nem akartak, csak élni - fogalmazott, hozzátéve, ha csak időt nyertek is, nem túlélést, de "példát mutatnak a társadalomnak".

A szószóló arról beszélt: a "náci korszak borzalmaira" emlékeztetni, emlékezni kell, hogy "ezek a rémtettek ne ismétlődhessenek meg".

"Nemet mondunk most is a cigányellenességre, nemet mondunk az antiszemita, rasszista eszmék jelenlétére" - fogalmazott, hozzátéve, "az a Jobbik készül most kéz a kézben a szocialistákkal a választásokra, amely korábban cigányellenes megnyilatkozásokkal botránkoztatta meg a társadalmat".

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a "lehetetlennek tartott ellenállás egyik nagyszerű példájaként méltatta a 77 éve történteket", az emlékezés mellett a cselekvés, az ellenállás értékét hangsúlyozva.

Felidézte: "félmillió romát, a népcsoport négyötödét ölték meg a totalitárius rendszerek", "az elfeledett holokauszt" pedig 1982-ig kimaradt a történelemkönyvekből.

Hozzátette: Magyarország alaptörvénye védi a nemzetiségek érdekeit, értékeit. Megemlítette: a Jobbik mindmáig nem kért bocsánatot, amiért képviselői nem is olyan régen "félelmet keltettek a roma közösségben".

(MTI nyomán)